High school scoreboard 12/29

THURSDAY’S SCHEDULE

BOYS BASKETBALL

Hockinson vs. Astoria, 8:30 p.m. at Dulcich Tournament in Astoria, Ore.

Heritage vs. TBA at Dulcich Tournament in Astoria, Ore.

Battle Ground vs. Sheridan, Wyo., at Gillette (Wyo.) Energy Classic, 9:45 a.m.

Skyview vs. Auburn at Under Armour Auburn Holiday Tournament, 5:30 p.m.

Evergreen vs. Wilson, 7 p.m. at Franklin Tournament in Seattle

La Center vs. Kelso at Summit Tournament in Bend, Ore., 5:45 p.m.

Mountain View vs. North Salem (OR), 3 p.m. at Century-Hillsboro (Ore.) Tournament

Prairie vs. A.C. Davis, 4:30 p.m. at SunDome Shootout in Yakima

Hudson’s Bay vs. West Valley-Yakima, 9 p.m. at SunDome Shootout in Yakima

Woodland vs. LaSalle, 1:30 p.m. at SunDome Shootout in Yakima

King’s Way Christian vs. Burlington-Edison, 3 p.m. at SunDome Shootout in Yakima

Columbia River vs. Post Falls (ID), 7 p.m. at Lake City (ID) Invitational

R.A. Long at Port Angeles Tournament

Hood River (OR) at Stevenson, 7 p.m.

Columbia-White Salmon at Goldendale, 5:30 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Battle Ground vs. Madison (OR), 11 a.m. at Hoops for the Holiday at Evergreen HS

Hudson’s Bay vs. Franklin (OR), 12:30 p.m. at Hoops for the Holiday at Evergreen HS

La Center vs. Parkrose (OR), 2 p.m. at Hoops for the Holiday at Evergreen HS

Heritage vs. Roosevelt (OR), 3:30 p.m. at Hoops for the Holiday at Evergreen HS

Evergreen vs. Ridgefield, 5 p.m. at Hoops for the Holiday at Evergreen HS

Prairie vs. Elk Grove (CA), 8 p.m. at West Coast Jamboree in Orinda, Calif.

Skyview vs. Clackamas (OR), 5 p.m. at Nike Interstate Shootout at Lake Oswego, Ore.

Kelso vs. Port Angeles, 5 p.m. at Centralia Holiday Tournament

Mountain View vs. West Valley-Yakima, 2 p.m. at Auburn Riverside Classic

Columbia River vs. Shorecrest, 3 p.m. at Mountlake Terrace Holiday Tournament

Hockinson vs. North Marion (OR), 6:30 p.m. at Dulcich Tournament in Astoria, Ore.

Woodland vs. Cle Elum-Roslyn, 5:30 p.m. at CWU Classic in Ellensburg

Goldendale at Columbia-White Salmon, 4 p.m.

WRESTLING

Battle Ground, Camas, Heritage, Mountain View, Prairie, Ridgefield, Union, Skyview, Evergreen at Pacific Coast Championships, 11 a.m. at Mountain View HS

Columbia-White Salmon, Fort Vancouver, Hudson’s Bay, Hockinson, Mark Morris, R.A. Long, Stevenson at Washougal River Invitational, 9:30 a.m. at Washougal HS

BOYS BASKETBALL

Gillette Energy Classic

at Gillete, Wyo.

BISMARCK (N.D.) 63,

BATTLE GROUND 49

BATTLE GROUND — Jacob Currie 6, Eddie Kazic 0, Casey Spencer 4, Brendan Beal 5, Ryan Davis 2, Gunner Talkington 0, Brock Robinson 0, Tyson Akin 0, Shane Hatch 6, Eiljah Parker 13, Daelon Floyd 13, KeAndre Hunter-Holliday 0. Totals 20 (4) 5-12 49.

BISMARK (N.D.) — Davis 8, Jahner 15, Madler 7, Schaefer 13, Jarter 21.

B.Ground 13 12 22 2—49

Bismark (N.D.) 18 13 12 20—63

Under Armour Tournament

at Auburn

SKYVIEW 52,

COEUR d’ALENE (Idaho) 46

SKYVIEW (6-3) — Alex Schumacher 15, Cole Grossman 4, Travis Yajko 1, Jovon Sewell 3, Levi Nicholson 0, Nicholas Campbell 0, Samaad Hector 8, Greyson Hauskins , Jayden Chatman, Taylor Harbertson 15, KB Fesehazion 0, Jacoby Thompson , Skyler Martin 6, Aiden Keser 0. Totals 19 (6) 8-11 52.

COEUR d’ALENE (Id.) — Matheson 17, Yankoff 2, Bronson 6, Naccaratto 17, K. Edwards 4. Totals 19 (6) 2-2 46.

Skyview 11 9 15 17—52

C. d’Alene (Id.) 15 8 10 13—46

Lake City Invitational

at Coeur d’Alene, Idaho

TIMBERLINE (Id.) 53,

COLUMBIA RIVER 45, OT

COLUMBIA RIVER — Nate Snook 0, Kaden Dezort 10, Conner Wells 0, Mason Waite 0, Jacob Hjort 10, Evan Dirksen 0, Nathan Hockhalter 0, Nasseen Gutierrez 0, Spencer Long 12, Jack Armstrong 0, Spencer Black 13, Brenden Geist 0, Kyle Gomez 0. Totals 15 (3) 12-16 45.

TIMBERLINE (Id.) — Ford 6, Zenner 23, Hamrick 1, Mueller 2, Alton 2, Langford 6, Callahan 13. Totals 17 (7) 12-17 53.

Col.River 15 7 11 12 0—45

Timberline 13 13 5 14 8—53

Mountlake Terrace Tourney

at Mountlake Terrace

UNION 57,

MOUNTLAKE TERRACE 47

UNION (8-2) — Keithen Shepard 8, Houston Combs 0, Zach Reznick 8, Tyler Combs 12, Quinn Lamey 2, Jalen Brown 6, Cameron Cranston 13, Jason Franklin Jr. 0, Cole Susee 8, Aiden Nellor 0, Ethan Smith 0. Totals 22 (4) 9-14 57.

MOUNTLAKE TERRACE — Davis 4, Tomas 6, Gardiner 2, Armstead 13, Peterson 3, Kirk 17, Hayes 2. Totals 19 (4) 5-6 47.

Union 9 18 21 9—57

M.Terrace 12 8 11 16—47

Summit Tournament

at Bend, Ore.

LA CENTER 60, SUMMIT 56

LA CENTER (5-1) — Shaydon Amstutz, Colby Shaw, Jon Eastman 4, Tristen Countryman 4, Jake Wise 4, Joe Bork 0, Avery Seter 16, Jackson Leslie 0, Matt Baher 15, Hunter Ecklund 17. Totals 21 (6) 12-19 60.

SUMMIT (Ore.) (5-1) — Cornett 6, Rule 6, Wells 4, Blea 14, Robinson 3, Jones 8, Collins 4, Harold 5, Klecker 8. Totals 23 (3) 7-11 56.

La Center 14 19 9 18—60

Summit (Ore.) 15 15 10 16—56

KELSO 57, BEND (Ore.) 55

Dulcich Tournament

at Astoria, Ore.

MOLALLA 48, HOCKINSON 46

HOCKINSON — Devan Riggs 0, Ryder Poverud 0, Canon Racanelli 0, Matt Henry 2, Sawyer Racanelli 10, Matt Gospe 5, Peyton Brammer 12, Ry Paulsen 12, Micah Paulsen 0, Cameron Venema 3, Mason Panfiglio 2. Totals 21 (2) 2-4 46.

MOLALLA (Ore.) — Daniels 6, Apple 3, Bange 6, Burk 1, Larson 10, Gar. Thrower 8, Gav. Thrower 10, Borowzzak 4. Totals 19 (4) 6-7 48.

Hockinson 11 13 16 6—46

Molalla (Ore.) 9 9 19 11—48

HERITAGE 79, ASTORIA (Ore.) 71, 2OT

CENTURY-HILLSBORO TOURNEY

at Hillsboro, Ore.

NEWBERG 58, MOUNTAIN VIEW 51

MOUNTAIN VIEW (2-6) — Rodolfo Montiel 0, Jack Mertens 4, Darien Chase 15, Alex Hegel 4, Makai Anderson 9, Bryant Smith 0, Alex Bailey 4, Cameron Henderson 4, Troy Pacheco 9, Brady Metz 0. Totals 19 (1) 12-22 51.

Mt.View 11 12 14 14—51

Newberg (Ore). 7 11 21 19—58

FRANKLIN TOURNAMENT

EVERGREEN 58, HAZEN 47

Non-league

MARK MORRIS 90,

FORT VANCOUVER 57

FORT VANCOUVER (6-2) — Dakota Jones 3, James Husband Jr 22, Miracle Alford-Lewis 6, Jameel Morton 5, Kyron Lowe-Ash 12, Jayonn Howard 0, Elijah Autry 3, Zeke Block 0, Angel Llanos 0, Josh Johnson 0, Ahmere Green 6. Totals 22 (4) 9-16 57.

MARK MORRIS (5-2) — Dawzon Fritz 2, Tanner Vaillencourt 14, Gage Hendrickson 4, Masen Baker 5, Connor Strange 9, Garrett Berger 17, Tyler Berger 14, Will Burghardt 12, Zach Rismoen 9, Kyle Matthews 4. Totals 34 (12) 10-13 90.

Fort Van. 10 13 18 16—57

Mark Morris 19 34 23 14—90

GIRLS BASKETBALL

NON-LEAGUE

UNION 35,

THOMAS JEFFERSON 28

THOMAS JEFFERSON — Ramiel 8, Crew 2, McGraw 2, Eltayev 15, Walker 1. Totals 11 (2) 4-6 28.

UNION (5-2) — Alexis Raymore 4, Laura Beard 0, Jewels Soto 0, Marina Morningstar 0, Keanna Wakefield 0, Rebekah Barney 8, Tanya Gladkov 2, Emily Takayoshi 9, Mackenzie Lewis 7, Courtney Cranston 5, Bailey Donohue 0. Totals 14 (2) 5-7 35.

T.Jefferson 5 7 8 8—28

Union 6 14 6 9—35

Hoops for the Holiday

at Evergreen High School

RIDGEFIELD 49,

MADISON (Ore.) 30

RIDGEFIELD (3-4) — Sarah Jenkins 6, Anna Murphy 4, Devi Dugan 8, Aliesha Ball 0, Kylie Greenwald 14, Kaia Oliver 4, Emma Jenkins 4, Emi Long 0, Karli Oliver 5, Amy Bishop-Smith 4. Totals 17 (7) 8-9 49.

MADISON (Ore.) (1-6) — Nia Bradley 20, Naima Gandzadi 1, Roxie Louis 1, Maria Taylor 2, Olivia Cooper 6. Totals 8 (2) 12-23 30.

Ridgefield 12 11 11 15—49

Madison 6 7 8 9—30

LA CENTER 56, HERITAGE 25

HERITAGE — Deja Gomez 5, Eliza Chow 1, Gio Smith 4, Jasmin Tuttle 3, Brittaney Carroll 0, Addie Gillas, Alina Svirdan 2, Vanessa Brown 4, Tori Roush 0, Taylor Wulf 0, Anna Rosenbaum 0, Madison Madsen 0, Lisi Thomas 6. Totals 9-32 (2) 5-7 25.

LA CENTER — Nyah Mertz 0, Laynie Erickson 2, Whitley Seter 6, Molly Edwards 12, Natasha Lewis 0, Lauryn Powers 0, Bethany Whitten 3, Madison Rose 3, Taylor Mills 13, Mia Edwards 0, Taylor Stephens 17, Katie Nelson 0. Totals 22-44 (5) 7-12 56.

Heritage 11 6 4 4—25

La Center 18 15 13 10—56

FRANKLING 59,

BATTLE GROUND 53

FRANKLIN (Ore.) — Lyons 17, Wilson 6, Dixon 20, Trang 11, Carlson 5. Totals 13 (7) 12-23 59.

BATTLE GROUND — Brenley Billingsley 4, Kayla Cruz 9, Anna Brinton 2, Morgan Stradley 3, Brianna Adams 20, Emily Gibbs 4, Madison Mukensnabl 7, Kelly Poteet 4, Emeline Akengue 0. Totals 16 (2) 15-19 53.

Franklin 12 15 19 13—59

B.Ground 13 15 9 16—53

JV — Battle Ground 36-24. C — Battle Ground 41, Evergreen 31.

EVERGREEN 65, ROOSEVELT 46

PARKROSE 74, HUDSON’S BAY 33

Nike Interstate Shootout

at Lake Oswego, Ore.

LA SALLE 58, SKYVIEW 42

LA SALLE (Ore.) — Goodman 15, Webin 28, Laboy 4, Timm 2, Crowley 9. Totals 21 (11) 5-6 58.

SKYVIEW — Riley Friauf 14, Mikele Anthony 0, Sydney Friauf 12, Hanna Van Nortwick 8, Remington Riley 0, Nicole Christensen 0, Mariah Campbell 0, Ashlee Comastro 8. Totals 16 (3) 7-10 42.

La Salle 19 15 14 9—58

Skyview 15 15 7 5—42

West Coast Jamboree

at Orinda, Cal.

PRAIRIE 62,

ST. JOSEPH NOTRE DAME 47

ST. JOSEPH NOTRE DAME (Cal) — Leopolo 6, Ravi 0, Robinson 0, Duberry 5, Duckett 8, Nilsson 8, Mastora 12, Nunn 6, Hinkley 2. Totals 15 (6) 11-16 47.

PRAIRIE — Sarina Martinez 0, Allison Corral 6, Kazz Parks 0, Jozie Tangeman 13, Mallory Williams 4, Grace Prom 11, Malaika Quigley 0, Haley Reed 2, Cassidy Gardner 4, Brooke Walling 22. Totals 24 (7) 7-11 62.

St. Joseph 15 8 10 14—47

Prairie 17 16 19 10—62

Auburn Riverside Classic

at Auburn

AUBURN RIVERSIDE 54,

MOUNTAIN VIEW 14

MOUNTAIN VIEW — Eva Winsheimer 2, Kayla Huckins 0, Mikhenna Miller 0, Emily VanNess 2, Dejah Wilson 0, Bethani Cobb 1, Mollie Doyle 1, Jenna Carlson 0, Arielle Pinzone 1, Gillian Murphy 1, Olivia Hood 6, Annalei Santos 0. Totals 3 (2) 6-11 14.

Mtn. View 6 1 3 4—14

A. Riverside 18 13 19 4—54

Dulcich Tournament

at Astoria, Ore.

HOCKINSON 55,

ASTORIA (Ore.) 34

HOCKINSON — Emma Dietel 6, Payton Wangler 15, Lauren Ellensohn 2, Grace Russell 15, Brittany McGuire 3, Adyson Dyer 0, Elyse Fisher 9, Trinity Paulsen 5, Calli Garver 0, Katie Wynkoop 0. Totals 17 (6) 15-28 55.

ASTORIA (Ore.) — Hensley 6, Burnett 2, Wallace 8, Cummings 6, DeMander 4, Hanklits 4, O’Brien 3, Norris 1. Totals 12 (1) 9-19 34.

Hockinson 13 13 25 4—55

Astoria (Ore.) 6 8 11 9—34