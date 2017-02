High school scoreboard 2/3

A A

FRIDAY’S SCHEDULE

BOYS BASKETBALL

4A GSHL tiebreaker games: Heritage vs. Battle Ground, 7 p.m. at Skyview

Ridgefield at R.A. Long, 7 p.m.

Washougal at Columbia River, 7 p.m.

Mark Morris at Hockinson, 7:30 p.m.

La Center at Columbia-White Salmon, 7 p.m.

Seton Catholic at Stevenson, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

4A GSHL tiebreaker games: Heritage vs. Battle Ground, 5:30 p.m. at Skyview

Woodland at Mark Morris, 7 p.m.

La Center at Seton Catholic, 7 p.m.

GIRLS BOWLING

2A/1A state tournament, 10 a.m. at Narrows Plaza Bowl, University Place

4A, 3A state tournaments, 12:30 p.m. at Narrows Plaza Bowl, University Place

BOYS BASKETBALL

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (17-2) 10 0

Kelso (16-4) 8 2

Fort Vancouver (13-6) 6 4

Evergreen (5-14) 3 7

Hudson’s Bay (5-14) 2 8

Mountain View (4-16) 1 9

KELSO 70, HUDSON’S BAY 52

PRAIRIE 60, EVERGREEN 50

EVERGREEN — Payton Monda 6, Tre Ratcliff John Hansberry 20, Dwight Jones 9, Elon Freeman 10, Jeremy Harju 4, David Khaun 1, Nate Lomas 0. Totals 18 (9) 5-10 50.

PRAIRIE — Dante Heitschmidt 12, Kameron Osborn 0, Braiden Broadbent 11, Seth Hall 9, Ethan Rouse 5, Logan Reed 2, Dwayne Stewart 10, Greg Bernash 0, Matthew Kogler 11. Totals 20 (5) 15-18 60.

Evergreen 14 13 12 11—50

Prairie 13 15 19 13—60

FORT VANCOUVER 79,

MOUNTAIN VIEW 71

FORT VANCOUVER — Dakota Jones 3, James Husband Jr 7, Johnny Green 26, Miracle Alford-Lewis 10, Jameel Morton 17, Kyron Lowe-Ash 11, Elijah Autry 3, Ahmere Green 2. Totals 31 (7) 10-14 00.

MOUNTAIN VIEW — Jack Mertens 0, Darien Chase 16, Alex Hegel 4, Bryant Smith 3, Trevor Green 10, Alex Bailey 20, Cameron Henderson 9, Troy Pacheco 9. Totals 31 (6) 3-5 71.

Fort 19 16 22 22—76

Mtn. View 11 13 22 25—71

1A TRICO LEAGUE

W L

King’s Way Chr. (12-7) 9 1

La Center (13-3) 7 1

Stevenson (9-6) 4 4

Seton Catholic (9-9) 3 6

Columbia-WSalm. (6-9) 2 6

Castle Rock (1-17) 1 8

KING’S WAY CHRISTIAN 52, CASTLE ROCK 48

KING’S WAY CHRISTIAN — Jared Jarvi 0, Luke Hoffman 2, Karter Graves 2, Gage Koenders 0, Matt Bryant 3, Karson Jones 2, Skyler Freeman 26, Koby Kimball 2. Totals 23 (2) 4-7 52.

CASTLE ROCK — Connor Edwards 8, Bryce DesArmo 11, Skyler King 0, Parker Patching 10, Dakota Golden 17, Josh Belcher 0, Hunter Jansen 0, Dylan Holborn 2. Totals 19 (8) 2-4 48.

KW 15 17 11 9—52

Castle Rock 7 6 23 6—48

LA CENTER 75,

SETON CATHOLIC 60

SETON CATHOLIC — Henry Demsky 5, Isaiah Parker 7, Matt Kent 2, Ben Owen 3, Jaden Ephraim 0, Topher Strong 0, Tyler Davis 12, Chris Dumas 0, Delano Morgan 2, Garrett Wellman 17, Max Moreland 8, Andy Olson 4. Totals 19 (4) 10-14 60.

LA CENTER — Jon Eastman 4, Tristen Countryman 0, Jake Wise 19, Joe Bork 0, Avery Seter 21, Jackson Leslie 0, Matt Baher 13, Hunter Ecklund 18, Mason Weaver 0. Totals 29 (3) 8-15 75.

Seton Cath. 14 16 16 14—60

La Center 21 16 23 15—75

JV — La Center won

STEVENSON 88,

WHITE SALMON 57

COLUMBIA-WHITE SALMON — Trenton Howard 3, Kyle Dean, William Gross 18, Lewis Rowlen 4, Eduardo Oriz-Perez 2, Zachary Walker, Brady Trullinger 17, Adolfo Alvarez-Padilla 3, Reed Davis 4, Tylan Webster 6, Walker 0, Buckland 0 Jose Eudave. Totals 19 (4) 15-31 57.

STEVENSON — Theo Lanz 0, Ryan Fielding 12, Luke Nichols 5, Lincoln Krog 10, Austin Brannan 23, Brenden Dillingham 4, Isaac Hoidal 6, Alex Delarosa 6, Brigham Campbell 14, Clayton Hansen 0, Austin Pearson 8. Totals 30 (5) 23-35 88.

Stevenson 26 17 23 22—88

White Sal. 18 12 14 13—57

1B COLUMBIA VALLEY LEAGUE

FIRM FOUNDATION 61, WSD 35

WASHINGTON SCHOOL FOR DEAF — Cristian Martinez-White , Ricardo Pineda 3, Juan Gayton-Arroyo 0, Taylor Payne 0, Wylee Rogers 15, Osvaldo Cruz, Bladi Tuburcio 14, Kyle Culmer, Adam Arntzen 2, Ramon Varaja 1.

FIRM FOUNDATION — Colton Close 6, Kaden Richter 6, Michael Clarke 6, Evan Baker 9, Trayton Maunu 6, Noah Ashton 0, Andrew Rommel 15, Daniel Kogler 8, August Helmes 2, Kyle Baker 2.

WSD 3 7 6 19—35

Firm Found. 12 18 23 8—61

GIRLS BASKETBALL

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (17-3) 10 0

Evergreen (9-10) 6 4

Mountain View (8-11) 6 4

Kelso (10-9) 6 4

Hudson’s Bay (2-18) 2 8

Fort Vancouver (1-17) 0 10

PRAIRIE 86, EVERGREEN 49

EVERGREEN — Arianna Mendiola 0, Felicia Bahr 11, JaVonne Williams 4, Mackenzie Smith 12, Alyssa Smith 0, Alanna Jackson 8, Ahna Burney 14, Dakota Piovesan 0, Jessica Heath 0. Totals 19 (4) 7-16.

PRAIRIE — Sarina Martinez 0, Allie Corral 5, Kazz Parks 0, Jozie Tangeman 30, Mallory Williams 4, Grace Prom 9, Sydney Weber 3, Malaika Quigley 0, Haley Reed 6, Lauren Vreeken 0, Cassidy Gardner 9, Brooke Walling 20. Totals 28 (13) 17-21 86.

Evergreen 16 9 10 14—49

Prairie 22 22 23 19—86

KELSO 38, HUDSON’S BAY 21

KELSO — Saydie Harris 10, Alexis Kleven 3, Jordan Dole 6, Turner Joy 1, Alexandra Harman, Capri Franzen 2, Cooper Joy 6, Tally Connors 2, Kylee Gibbs 4, Harkins 4. Totals 15 (6) 2-6 38.

HUDSON’S BAY — Gabbie Garcia 0, Lousei Mikaele 2, Shelby DeLong 0, Deona Muehe-Brice 0, Abagail Barton 0, Michaela Collins 5, Abbie Marcum 2, Sharon Hanson 5, Lizeth Ramirez 0, Brittany Doolittle 7. Totals 7 (1) 6-16 21.

Kelso 11 7 7 11—38

Hud. Bay 7 1 7 6—21

MOUNTAIN VIEW 45,

FORT VANCOUVER 27

MOUNTAIN VIEW — Eva Winsheimer 14, Kayla Huckins, 2, Emily VanNess 3, Dejah Wilson 2, Katie Hurst 13, Bethani Cobb 0, Mollie Doyle 7, Jenna Carlson 0, Gillian Murphy 0, Olivia Hood 2, Annalei Santos 2. Totals 15 (0) 15-23.

FORT VANCOUVER — Jennifer Azamar 4, Brainerd 0, Jocelyn Salavea 11, Karinna Aguas 2, Alexis Zelaya 0, Sydney Brugman 6, Jessica Wright 0, Jazmeen Kaur 2, Kayla Hola 2. Totals 9 (4) 5-10.

Mtn. View 12 15 14 4—45

Fort 4 4 11 8—27

Late Wednesday’s game

PRAIRIE 60, FORT VANCOUVER 15

FORT VANCOUVER — Jennifer Azamar 0, Jocelyn Salavea 1, Karinna Aguas 1, Alexis Zelaya 2, Sydney Brugman 5, Jazmeen Kaur 0, Kayla Hola 4, Segal 2. Totals 8 (0) 4-7 15.

PRAIRIE — Sarina Martinez 6, Allie Corral 7, Kazz Parks 3, Jozie Tangeman 15, Mallory Williams 6, Sydney Weber 6, Malaika Quigley 0, Haley Reed 0, Lauren Vreeken 4, Cassidy Gardner 4, Brooke Walling 10. Totals 23 (8) 6-8 60.

Fort 4 6 0 5—15

Prairie 15 23 5 17—60

JV — Prairie won; C — Prairie won.

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (12-4) 10 1

Mark Morris (11-6) 8 2

Woodland (12-6) 7 3

Columbia River (10-10) 6 6

Hockinson (9-10) 4 7

Ridgefield (7-12) 2 9

R.A. Long (4-14) 1 10

WASHOUGAL 53,

COLUMBIA RIVER 30

COLUMBIA RIVER — Ellie Furth 2, Liz Canton 1, Kate Kraft 15, Erin Baker 0, Katie Kolbe 2, Anna Klundt 0, Claire Pardue 4, Emma Fisk 6. Totals 12 (1) 3-10 30.

WASHOUGAL — Maggie Hungerford 4, Mason Oberg 3, Beyonce Bea 10, Toryi Midland 12, Lindsey Thomas 6, Ashley Gibbons 4, Emilee Smart 2, Kaitlyn Reijonen 5, Tianna Barnett 1, McKinley Stotts 0, Paige Wilson 6, Cross 0. Totals 20 (3) 6-10 53.

Col. River 8 5 9 12—30

Washougal 16 14 11 12—53

JV — Washougal won.

RIDGEFIELD 47, R.A. LONG 38

R.A. LONG — Arianna Maryott 2, Eastyn Reeves 15, Khloe Snair 5, Sadie Allen 2, Shauncey Flemming 0, Mya Kirzy 12, Abagail Smith 2. Totals 15 (2) 6-15 38.

RIDGEFIELD — Sarah Jenkins 5, Devi Dugan 0, Kylie Greenwald 6, Kaia Oliver 16, Emma Jenkins 0, Emi Long 2, Karli Oliver 8, Amy Bishop-Smith 10. Totals 15 (5) 12-20 47.

R.A. Long 11 7 16 4—38

Ridgefield 15 9 12 11—47

JV — Ridgefield 33-30.

MARK MORRIS 55,

HOCKINSON 52

HOCKINSON — Emma Dietel 10, Payton Wangler 10, Lauren Ellensohn 2, Grace Russell 15, Brittany McGuire 15, Adyson Dyer 0, Elyse Fisher 0, Willow Klug 0, Trinity Paulsen 0, Calli Garver, Katie Wynkoop 0. Totals 21 (3) 7-16.

MARK MORRIS — Kalina Makaiwi 1, Gabby Bennett 0, Madison Early 8, Madison Mosier 8, Kathy Allred, Zsaleh Parvas 23, Alexis Troy 8, Madison Pond 0, Libby Bartleson 6. Totals 17 (5) 15-22.

Mark Morris 11 15 12 17—55

Hockinson 12 15 17 8—52

JV — MM won.

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (18-0) 9 0

Seton Catholic (13-2) 7 2

King’s Way Chr. (7-9) 4 6

Stevenson (7-10) 3 6

Columbia-WSalm. (4-10) 2 6

Castle Rock (4-14) 2 7

KING’S WAY CHRISTIAN 51, CASTLE ROCK 34

KING’S WAY CHRISTIAN — Gracie Brown 0, Bethany Hutchin 2, Hannah Moats 15, Madison Bertrand 0, Amber Kolb 0, Gigi Conway 3, MacKenzie Ellertson 29, Zoe Feldman 2, Kaisha Stokes 0. Totals 20 (4) 7-10 00.

CASTLE ROCK — Kerianne Cline 0, Nakayla Ehrhorn 14, Megan Keeling 5, Kaylee Cline 4, Hanna Lair 0, Logann Golden 0, Rachel Anderson 7, Kaitlyn Sullivan 2, Ellen Hadaller 2. Totals 14 (3) 3-5 34.

KW 20 6 17 10—51

Castle Rock 8 9 7 10—34

Wednesday’s late game

STEVENSON 36,

COLUMBIA-WHITE SALMON 33

STEVENSON — Jaida Emerson 4, Kaitlyn Rathgeber 9, Adriana Campbell 0, Serena Blackledge 0, Jazmine Morat 2, Ashley Brannan 1, Kennedy O’Mahoney 10, Zoey Zapfe 0, Peighton Campbell 6, Hobbs 2. Totals 12 (0) 12-17 36.

COLUMBIA-WHITE SALMON — Angelie Sampson 2, Gracie Vaughan 0, Yazmin Nunez-Cordoba 2, Carlee Trullinger 3, Bailey Gimlin 0, Keylarae Manly 20, Samantha Tardiff 2, Kathirin Hylton 2, Drew Harmon 2. Totals 13 (1) 6-15 33.

Stevenson 8 17 6 5—36

CWS 17 0 9 7—33

WRESTLING

Wednesday’s late results

HOCKINSON 39, RIDGEFIELD 33

106 – Jackson Wells (R) lost by pin; 113 — Dylan Draper (R) won by pin; 120 — Austin Nolan (R) lost 11-6; 126 — Trevor Newburn (R) won by pin; 132 — Wyatt Gaspar (R) won by forfeit; 145 —Aiden McLaren (R) lost by pin; 152 — Logan Newman(R) won by pin; 160 — Cameron (R) lost by pin; 170 — Kevin Koch (R)lost by pin; 182 — Dawson Lieurance (R) won by pin; 195 — Simon Berkey (R) won by forfeit; 220 — double forfeits; 285 — Hockinson wins by forfeit

WASHOUGAL 34, RIDGEFIELD 13

106 — Jackson Wells (R) loses by fall; 113 — Dyaln Draper (R) wins 8-1; 120 — Austin Nolan (R) loses 11-6; 126 — Trevor Newburn (R) wins 12-2; 132 — Wyatt Gaspar (R) loses 8-7; 138 — Josh Silves (R) loses by fall; 145 — Aidan Mclaren (R) loses by fall; 152 — Logan Newman (R) loses by fall; 160 — Cameron Salewski (R) Loses by fall; 170 — Kevin Kock (R) loses by fall; 182 — Dawson Lieurance (R)wins by Fall; 195 — Simon Berkey (R) loses by fall; 220 — double forfeit; 285 — Hockinson wins by forfeit

BOYS SWIMMING

4A, 3A, 2A subdistrict meet

At Propstra Aquatic Center

(Tuesday)

Top 3 in every event advance to respective district meets.

Class 4A

200 freestyle — 1. Jordan Griffith (Sky), 2:24.23); 200 individual medley — 1. Luc Utheza (Cam), 2:42.06; 50 freestyle — 1. Justin Paladeni (Sky), 26.24); 100 butterfly — 1. Nate Johnson (Sky), 1:26.81; 100 freestyle — 1. Tyler Barnes (BG), 58.75; 500 freestyle — 1. Parker Bennion (Sky), 7:04.73; 100 backstroke — 1. Justin Paladeni (Sky), 1:12.11; 100 breaststroke — 1. Viet Nguyen (Uni), 1:22.54; 400 free relay — 1. BG (Erik Erinhardt, Zach Walters, Calvin Whitney, Justin Bronkhorst), 4:48.80.

Class 3A

200 freestyle — 1. Chase Clary (Pra), 2:25.02; 200 individual medley — 1. Brenden Kasensky (Kel), 3:06.35); 50 freestyle — 1. Paul Yun (MV), 28:85; 100 butterfly — 1. Clark Fang (MV), 1:10.86; 100 freestyle — 1. Chase Clark (Pra), 1:05.63; 500 freestyle — 1. Dustin Hines (Kel), 8:13.72; 100 backstroke — 1. Clark Fang (MV), 1:16.76; 100 breaststroke — 1. Leonard Tanne (MV), 1:24.06.

Class 2A

200 freestyle — 1. Zackary Butler (MM), 2:28.05; 200 individual medley — 1. Gabe Martinez (Hock), 2:51.23; 50 freestyle — 1. Nathaniel Kirsch (Hock), 28:30; 100 butterfly — 1. Matthew Murray (RAL), 1:37.84; 100 freestyle — 1. John Broer (Hock), 1:05.34; 100 backstroke — 1. John Broer (Hock), 1:16.73; 100 breaststroke — 1. Travis Hutton (MM), 1:29.54.

GIRLS BOWLING

2A/1A STATE TOURNAMENT

At Narrows Plaza Bowl,

University Place

Team scores — 1, Mark Morris 4504; 2, Selah 4483; 3, Columbia River 4448; 4, Klahowya 4431; 5, Olympic 4352; 6, North Mason 4169; 7, Sehome 4084; 8, Franklin Pierce 3979.

Top five players

1, Brooklyn Boudreau, Mark Morris, 1202

2, Ashlyn Jamrog, Olympic, 1175

3, Hannah Sutton, Bremerton, 1163

4, Emily Cybulski, Steilacoom, 1123

5, Sarrah Ackerman, Klahowya, 1089.

Local entries

COLUMBIA RIVER — Madison Mollahan 959 (174-177-157-160-166-125), Maddy Getz 947 (177-167-143-146-159-155), Becca Gunderson 841 (163-115-139-140-137-147), Emma McLean 825 (177-106-117-156-139-130), Quinn Allen 211-113-138, Jenika Taylor 163-124.