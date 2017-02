High school scoreboard 2/8

A A

WEDNESDAY’S SCHEDULE

BOYS BASKETBALL

4A bi-district playoff

Camas vs. Todd Beamer, 7 p.m. at Olympia HS

3A bi-district tournament

Evergreen at Lincoln, 7 p.m.

Fort Vancouver vs. Spanaway Lake, 6 p.m. at Capital HS, Olympia

Gig Harbor vs. Kelso, 6 p.m. at Timberline HS, Lacey

Peninsula at Prairie, 6 p.m.

1B district playoffs

Firm Foundation vs. Oakville, 6 p.m. at Columbia Adventist

GIRLS BASKETBALL

4A bi-district tournament

Union vs. Federal Way, 6 p.m. at Olympia

Olympia at Camas, 7 p.m.

BOYS BASKETBALL

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

WL

Mark Morris (15-5) 10 2

Woodland (13-5) 9 3

Columbia River (12-8) 7 5

R.A. Long (11-8) 7 5

Ridgefield (10-10) 6 6

Washougal (4-16) 2 10

Hockinson (4-16) 1 11

WOODLAND 59, WASHOUGAL 49

WOODLAND — Bryce Mulder 16, Joshua Pasual, Devin Rice 7, Wyatt Harsh 0, Palmer Dinehart 14, Tristan Thomas 1, Isaiah Flanagan, Tyler Flanagan 3, Tanner Sixberry 17, Alex Bishop, Tim Gerega. Totals 18 (3) 20-30 59.

WASHOUGAL — Louie Barles 8, Collin Prangley 21, Ben Gutkind 0, Jake Klackner 0, Troy Prince-Butterfield 0, Mitchell Leon 1, Carter Murray 6, Carson Adams 6, John Miner, Tanner Coltrane, Bailey Deming 2, Nick Oakes 5. Total 18 (3) 10-21 49.

Woodland 11 6 18 24—59

Washougal 8 15 12 14—49

JV — Washougal 60-51; C team — Washougal won.

MARK MORRIS 60,

RIDGEFIELD 47

MARK MORRIS — Tanner Vaillencourt 1, Masen Baker 2, Connor Strange 2, Garrett Berger 15, Tyler Berger 11, Will Burghardt 26, Zach Rismoen 4, Kyle Matthews 0. Totals 21 (4) 14-17 60.

RIDGEFIELD — Tim Radosevich 5, Travis Gottsch 6, Andrew Williams 2, Matt Armstrong, Cameron Short 4, Kellen Bringhurst 2, Jack Vance 0, Louden Wardius 15, Spencer Andersen 7, Wyatt Layman 6. Totals 19 (2) 7-10 47.

Mark Morris 20 17 13 10—60

Ridgefield 8 14 9 16—47

JV — Ridgefield 54-33; C — Mark Morris 42-39.

R.A. LONG 61, HOCKINSON 59

HOCKINSON — Devan Riggs 2, Ryder Poverud 8, Matt Henry 0, Sawyer Racanelli 4, Matt Gospe 19, Peyton Brammer 6, Ry Paulsen 10, Micah Paulsen 0, Cameron Venema 8, Mason Panfiglio 2. Totals 18 (7) 2-4 59.

R.A. LONG — Marcus Maryott 13, Coby Rothwell 21, Tyrick Lewis-Clark 6, Jacob Thompson 2, Conner Wallace 5, Jacob Childers 6, Keoni Mawae 8. Totals 16 (4) 17-24 61.

Hockinson 11 14 19 15—59

R.A. Long 11 25 18 17—61

2A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

First round

GSHL No. 3 (Columbia River or R.A. Long) at Centralia, 7 p.m.

W.F. West at Mark Morris, 7 p.m.

Black Hills at Woodland, 7 p.m.

GSHL No. 4 (Columbia River or R.A. Long) at Tumwater, 7 p.m., 7 p.m.

1A TRICO LEAGUE

W L

King’s Way Chr. (12-8) 9 1

La Center (12-3) 7 1

Stevenson (11-7) 5 4

Seton Catholic (9-10) 3 7

Columbia-WSalm. (6-10) 2 6

Castle Rock (1-17) 1 8

Tuesday’s game

Castle Rock vs. Columbia-White Salmon, no report

STEVENSON 87,

SETON CATHOLIC 76

SETON CATHOLIC — Henry Demsky 7, Isaiah Parker 17, Matt Kent 8, Ben Owen 0, Tyler Davis 11, Delano Morgan 12, Garrett Wellman 8, Max Moreland 2, Andy Olson 10. Totals 31 (3) 28 11-18 76.

STEVENSON — Ryan Fielding 11, Luke Nichols 7, Lincoln Krog 6, Austin Brannan 19, Brenden Dillingham 0, Isaac Hoidal 14, Alex Delarosa 16, Brigham Campbell 11, Clayton Hansen 0, Austin Pearson 2. Totals 24 (9) 28-45 87.

Seton Cath. 19 28 13 16—76

Stevenson 28 16 23 20—87

JV — Stevenson won.

1A DISTRICT TOURNAMENT

Thursday’s games

First round

Stevenson vs. Forks, 7 p.m. site TBA

Elma at King’s Way Christian, 7 p.m.

Montesano at La Center, 7 p.m.

Trico No. 4 (Seton Catholic or Columbia-White Salmon) at Hoquiam, 7 p.m.

WASHINGTON STATE SCORES

Davis 73, Eastmont 49

Mark Morris 60, Ridgefield 47

Monroe 68, Cascade (Everett) 63

R.A. Long 61, Hockinson 59

Stanwood 75, Shorecrest 61

Woodland 59, Washougal 49

1B Sea King District 2

Semifinal

Tacoma Baptist 67, Mt. Rainier Lutheran 51

2A Great Northern League

First Round

East Valley (Spokane) 70, West Valley (Spokane) 58

Pullman 85, Cheney 73

3A Metro District 2

First Round

Bainbridge 71, Blanchet 64

Ballard 43, Lakeside (Seattle) 42

Rainier Beach 89, Eastside Catholic 55

West Seattle 53, Seattle Prep 49

POSTPONEMENTS AND

CANCELLATIONS

1A Northwest District 1

First Round

Lynden Christian vs. South Whidbey, ppd. to Feb 8.

Cedar Park Christian (Bothell) vs. Meridian, ppd. to Feb 8.

4A West Central District 3

Play-In

Todd Beamer vs. Camas, ppd. to Feb 8.

GIRLS BASKETBALL

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (13-4) 11 1

Mark Morris (13-6) 10 2

Woodland (12-8) 7 5

Columbia River (10-10) 6 6

Hockinson (10-10) 5 7

Ridgefield (7-13) 2 10

R.A. Long (4-15) 1 11

MARK MORRIS 51, RIDGEFIELD 35

MARK MORRIS — Kaylee Johnson 0, Kalina Makaiwi 0, Gabby Bennett 3, Madison Early 3, Madison Mosier 15, Sarah Russell 0, Zsaleh Parvas 9, Alexis Troy 8, Madison Pond 2, Libby Bartleson 11. Totals 16 (7) 12-18 51.

RIDGEFIELD — Sarah Jenkins 10, Devi Dugan 6, Aliesha Ball 0, Kylie Greenwald 3, Kaia Oliver 7, Emma Jenkins 0, Emi Long 2, Karli Oliver 5, Amy Bishop-Smith 2. Totals 13 (5) 4-8 35.

Mark Morris 17 12 11 11—51

Ridgefield 4 10 14 7—35

HOCKINSON 49, R.A. LONG 38

HOCKINSON — Emma Dietel 2, Payton Wangler 17, Lauren Ellensohn 3, Grace Russell 16, Brittany McGuire 11, Adyson Dyer 0, Elyse Fisher 0, Katie Wynkoop 0, Willow Klug 0, Julie Zora 0. Totals 19 (5) 6-19 49.

R.A. LONG — Arianna Maryott 3, Eastyn Reeves 8, Khloe Snair 8, Rayana Randall 4, Mya Kirzy 12, Kaily Sirnio 3. Totals 15 (1) 7-9 38.

Hockinson 20 9 5 15—49

R.A. Long 14 7 11 6—38

2A DISTRICT TOURNAMENT

Friday’s games

First round

Woodland at W.F. West, 7 p.m.

Tumwater at Washougal, 7 p.m.

Centralia at Mark Morris, 7 p.m.

Columbia River at Black Hills, 7 p.m.

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (19-0) 10 0

Seton Catholic (13-3) 7 3

King’s Way Chr. (7-9) 4 6

Columbia-WSalm. (5-11) 3 7

Stevenson (7-11) 3 7

Castle Rock (6-14) 3 7

Tuesday’s game

Castle Rock 41, Columbia-White Salmon 31

WASHINGTON STATE SCORES

Castle Rock 41, Columbia (White Salmon) 31

Eastmont 45, Davis 35

Mark Morris 51, Ridgefield 35

Moses Lake 46, Wenatchee 30

Stanwood 65, Shorecrest 53

Tumwater 63, Aberdeen 24

West Valley (Yakima) 56, Eisenhower 19

1A Northeast District 7

First Round

Chewelah 53, Freeman 34

Deer Park 48, Colville 33

1B District 1

First Round

Cedar Park Christian (Mountlake Terrace) 61, Orcas Christian 17

Lopez 32, Shoreline Christian 29

Tulalip Heritage 66, Grace Academy 35

1B Sea King District 2

First Round

Evergreen Lutheran 42, Rainier Christian 35

Tacoma Baptist 48, Mt. Rainier Lutheran 33

1B Southwest District 4

First Round

Three Rivers Christian School 37, Wishkah Valley 8

2A Yakima Valley District 5

First Round

East Valley (Yakima) 59, Toppenish 43

Selah 60, Ephrata 49

2B Northeast District 7

First Round

Reardan 32, Springdale 22

Tekoa/Rosalia 57, Kettle Falls 46

Wilbur-Creston 46, Asotin 24

3A Metro League

Play-In

Nathan Hale 59, Ingraham 41

Quarterfinal

Garfield 54, Seattle Prep 46

West Seattle 71, Cleveland 52

4A MCC-GSL

Play-In

Mead 54, University 41

POSTPONEMENTS AND

CANCELLATIONS

3A Metro League

First Round

Holy Names vs. Bainbridge, ppd. to Feb 8.

Eastside Catholic vs. Ballard, ppd. to Feb 8.

4A West Central District 3

Play-In

Federal Way vs. Union, ppd. to Feb 8.