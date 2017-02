High school scoreboard 2-11

A A

SATURDAY’S SCHEDULE

BOYS BASKETBALL

4A bi-district tournament

Skyview vs. Camas, 1:30 p.m. at Columbia River

Bellarmine vs. Union, 3:30 p.m. at Mt. Tahoma HS, Tacoma

2A district tournament

Columbia River at Centralia, 7 p.m.

WF West at Mark Morris, 7 p.m.

Black Hills at Woodland, 5 p.m.

R.A. Long at Tumwater, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

3A bi-district tournament

Timberline vs. Prairie, 1:45 p.m. at Olympia

Mountain View vs. Bethel, 3:30 p.m. at Olympia

Lakes vs. Evergreen, 1:30 p.m. at Capital

Kelso vs. Stadium, 7 p.m. at Capital

WRESTLING

4A regional at Richland

3A regional at Juanita

2A regional at Ridgefield

1A regional at Royal

Girls regional at Aberdeen

BOYS SWIMMING

4A district meet at Kelso, 10 a.m.

3A district meet at Kelso, 3 p.m.

2A district meet at Mark Morris, 2:30 p.m.

BOYS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

Quarterfinal games

At Mt. Tahoma HS

G9, Kentridge (15-7) vs. Federal Way (21-1), noon

G10, Enumclaw (14-8) vs. Curtis (19-2), 1:45 p.m.

G11, Bellarmine (15-7) vs. Union (17-3), 3:30 p.m.

G12, Emerald Ridge (14-8) vs. Kentwood (20-2), 5:30 p.m.

Loser-out games

At Columbia River

G14, Skyview (14-6) vs. Camas (12-9), 1:30 p.m.

At Rogers-Puyallup

G13, Kennedy Catholic (15-7) vs. Puyallup (13-9), TBA

G15, Auburn (11-11) vs. Olympia (12-9), 3:30 p.m.

G16, Mount Rainier (15-7) vs. Auburn Riverside (14-9), 5:30 p.m.

3A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Friday’s games

Quarterfinals

At Timberline

Lincoln 67, Central Kitsap 55

Timberline 80, Prairie 66

At Olympia

Wilson 62, Kelso 59

Spanaway Lake 70, Capital 47

Loser-out games

At North Thurston

Evergreen 98, Bonney Lake 72

Peninsula 71, Stadium 59

At Capital

North Thurston 72, Gig Harbor 60

Fort Vancouver 66, Lakes 63

Monday, Feb. 13

Loser-out games

At North Thurston

G19, Evergreen (6-15) vs. Capital (19-3), 6 p.m.

G20, Peninsula (11-11) vs. Kelso (17-5), 7:45 p.m.

At Timberline

G21, North Thurston (12-10) vs. Prairie (19-3), 6 p.m.

G22, Fort Vancouver (14-7) vs. Central Kitsap (11-11), 7:45 p.m.

Wednesday, Feb. 15

Semifinals

At Olympia

G17, Lincoln (21-0) vs. Timberline (17-5), 6 p.m.

G18, Wilson (17-5) vs. Spanaway Lake (16-6), 7:45 p.m.

TIMBERLINE 80, PRAIRIE 66

TIMBERLINE — Tariq Romain 18, Eli Morton 8, Erik Stevenson 27, Jamin Faalogo 2, Jaelen Bush 8, Hunter Campau 17. Totals 26 (11) 17-23 80.

PRAIRIE — Dante Heitschmidt 3, Kameron Osborn 10, Braiden Broadbent 15, Seth Hall 19, Ethan Rouse 2, Logan Reed 2, Dwayne Stewart 11, Matthew Kogler 4. Totals 26 (8) 6-13 66.

Timberline 18 25 20 17—80

Prairie 27 9 18 12—66

EVERGREEN 98, BONNEY LAKE 72

BONNEY LAKE (10-12) — Martin 15, Stevenson 6, Andino 11, Lawes 12, Jeter 11, Sorrell 7, Barger 6, Foster 2, Goff 2.

EVERGREEN (6-15) — Payton Monda 7, John Hansberry 26, Dwight Jones 33, Elon Freeman 6, Shawn Johnson Jr. 0, Dustin Nettles 12, Brock Schoene 0, Nate Lomas 10, Carter Monda 4, Gabe Anderson 0.

Bonney Lk 14 13 28 17—72

Evergreen 21 24 24 29—98

FORT VANCOUVER 66, LAKES 63

FORT VANCOUVER (14-7) — Dakota Jones 3, James Husband Jr. 7, Johnny Green 9, Miracle Alford-Lewis 15, Jameel Morton 23, Kyron Lowe-Ash 7, Elijah Autry 0, Zeke Block 2, Josh Johnson 0.

LAKES — Nykowski 8, Sumners 0, Milligan 5, Wayne 17, Ellison 12, Moreno 10, Johnson 1, Miller 10.

Fort 11 16 21 18—66

Lakes 14 9 23 17—63

2A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

First round

G1, Columbia River (12-8) at Centralia (14-6), 7 p.m.

G2, WF West (10-10) at Mark Morris (15-5), 7 p.m.

G3, Black Hills (11-9) at Woodland (13-5), 5 p.m.

G4, R.A. Long (11-8) at Tumwater (16-4), 7 p.m.

1A DISTRICT TOURNAMENT

Friday’s game

Forks 68, Stevenson 56

Monday, Feb. 13

Loser-out games

G5, Stevenson (11-8) vs. Elma (4-16), 6 p.m. at Elma

G6, Montesano (12-9) vs. Seton Catholic (9-11), 6 p.m. at King’s Way Christian

Semifinals

G7, Forks (15-6) vs. King’s Way Christian (13-8), 7:30 p.m. at King’s Way Christian

G8, La Center (13-3) vs. Hoquiam (14-7), 7:30 p.m. at Elma

WASHINGTON STATE SCORES

Davis 67, Moses Lake 50

Klickitat/Glenwood 48, Bickleton 41

Odessa-Harrington 77, Cusick 40

Raymond 41, Onalaska 31

Sunnyside 73, Eastmont 68

Wenatchee 60, Eisenhower 57

White Swan 61, DeSales 48

Lakeside (Nine Mile Falls) 66, Deer Park 52

Medical Lake 66, Chewelah 40

Lynden Christian 64, Kings 56, OT

Mount Baker 66, Cedar Park Christian (Bothell) 51

La Salle 61, Connell 37

Wahluke 71, Naches Valley 58

Warden 73, Granger 46

Zillah 86, Kiona-Benton 47

Archbishop Murphy 74, Blaine 60

Bellingham 61, Burlington-Edison 52

Pullman 67, East Valley (Spokane) 52

Foss 71, White River 55

Kingston 60, River Ridge 54

Lindbergh 62, Olympic 54

North Kitsap 46, Fife 41

Prosser 70, Ephrata 48

Manson 50, Soap Lake 32

Ilwaco 66, Northwest Christian (Lacey) 54

Ocosta 68, Morton/White Pass 49

Rainier 59, Willapa Valley 40

Raymond 41, Onalaska 37

Mt. Spokane 58, Rogers (Spokane) 38

North Central 66, Kennewick 63

Ballard 61, Chief Sealth 59

Cleveland 66, Franklin 65

Nathan Hale 90, Garfield 58

Marysville-Pilchuck 65, Lynnwood 54

Meadowdale 66, Snohomish 54

Central Valley 63, Walla Walla 45

Ferris 53, Chiawana 41

Gonzaga Prep 79, Hanford 54

Richland 70, Lewis and Clark 67

Lake Stevens 65, Jackson 44

Monroe 74, Cascade (Everett) 71

GIRLS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Friday’s games

Quarterfinal games

At Mt. Tahoma

Kentridge 53, Kentlake 36

Bellarmine 53, Todd Beamer 46

At Stadium

Camas 60, Rogers-Puyallup 55

Auburn Riverside 58, Curtis 52

Loser-out games

Puyallup 53, Hazen 38

Skyview 45, Union 29

At Rogers-Puyallup

Olympia 42, Auburn Mountainview 40

Tahoma 50, Kentwood 38

Tuesday, Feb. 14

Winner-to-state/Loser-out games

At Clover Park

G19, Puyallup (12-11) vs. Curtis (16-7), 6 p.m.

G20, Skyview (13-8) vs. Rogers-Puyallup (17-6), 7:45 p.m.

At Stadium

G21, Olympia (12-10) vs. Todd Beamer (19-5), 6 p.m.

G22, Tahoma (18-5) vs. Kentlake (20-4), 7:45 p.m.

Wednesday, Feb. 15

Semifinals

At Puyallup

G17, Kentridge (22-2) vs. Bellarmine (21-1), 6 p.m.

G18, Camas (15-6) vs. Auburn Riverside (19-5), 7:45 p.m.

CAMAS 60, ROGERS-PUYALLUP 55

ROGERS-PUYALLUP — R. Barrett 15, Hamel 8, Barnett , Coltom 16, Whaley , Campbell , Stallcop , Glasoe , Egan , Westering 12, Wicker 4, Catey . Totals 19 (6) 11-11 55.

CAMAS — Jordyn Wilds , Meghan Finley 7, Jillian Webb 5, Teague Schroeder 3, Haley Hanson 14, Maggie Wells 0, Emma Jones 8, Madison Freemon 4, Stephanie Knight 0, Courtney Clemmer 19, Hannah Booth, Marianna Payne , Kai Warren. Totals 20 (6) 14-15 60.

Rogers 17 15 14 9—55

Camas 9 15 14 22—60

SKYVIEW 45, UNION 29

SKYVIEW – Riley Friauf 5, Sydney Friauf 12, Hanna Van Nortwick 12, Remington Riley 6, Nicole Christiansen 5, Mariah Campbell 5, Mikelle Anthony 0, Hailie Renne 0, Emily Morton 0. Totals 16 (4) 9-15 45.

UNION – Alexis Raymore 6, Laura Beard 2, Jewels Sono 0, Marina Morningstar 0, Keanna Wakefield 0, Rebekah Barney 1, Tanta Gladkov 0, Emily Takayoshi 1, Mackenzie Lewis 11, Courtney Cranson 8, Bailey Donohue 0, McKenna Vega 0. Totals 11 (5) 2-6 29.

Skyview 9 8 15 13—45

Union 8 6 3 12—29

3A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

Quarterfinals

At Olympia

G9, Peninsula (15-6) vs. Lincoln (17-4), noon

G10,Timberline (15-6) vs. Prairie (18-3), 1:45 p.m.

G11, Mountain View (9-11) vs. Bethel (18-3), 3:30 p.m.

G12, Wilson (13-8) vs. Gig Harbor (17-3), 5:30 p.m.

Loser-out games

At Capital

G13, Lakes (12-8) vs. Evergreen (9-11), 1:30 p.m.

G14, Bonney Lake (8-13) vs. North Thurston (8-14), 3:15 p.m.

G15, Yelm (8-13) vs. Shelton (11-10), 5 p.m.

G16, Kelso (10-10) vs. Stadium (8-14), 7 p.m.

2A DISTRICT TOURNAMENT

Friday’s games

First round

W.F. West 73, Woodland 51

Washougal 59, Tumwater 45

Mark Morris 52, Centralia 38

Black Hills 75, Columbia River 34

Monday, Feb. 13

Loser-out games

At Centralia or WF West

G5, Woodland (12-9) vs. Tumwater (10-9), TBD

G6, Centralia (11-10) vs. Columbia River (10-11), TBD

Semifinals

G7, W.F. West (18-2) vs. Washougal (14-4), TBD

G8, Mark Morris (14-6) vs. Black Hills (18-1), TBD

BLACK HILLS 75, COLUMBIA RIVER 34

COLUMBIA RIVER — Ellie Furth 2, Liz Canton 0, Kate Kraft 11, Erin Baker 0, Katie Kolbe 6, Anna Klundt 0, Jordan Ryan, Claire Pardue 6, Emma Fisk 8, Lillian Franke 1, Rose Giovanna-Rhodes 0. Totals 14 (3) 3-4 34.

BLACK HILLS — Williams 11, LaBelle 3, Patti 3, River 6, Sayahod 2, Duff 20, Reichert 2, Bender 3, Nurmi 13, Bovenkamp 2, Moloney 7, Serhan 3. Totals 29 (11) 6-13 75.

Col.River 8 6 9 11—34

Black Hills 19 17 22 17—75

W.F. WEST 73, WOODLAND 51

WOODLAND (12-9) — Audrey Adams 6, McKenna Flanagan 8, Kaija Olson 3, Kayla Fredricks 6, Payten Foster 2, Carleigh Risley 3, Kelly Sweyer 0, Dana Glovick 13, Kaily Christensen 8, Emily Dietrich 0, Nicole Guthrie 2. Totals 14 (3) 15-28 51.

W.F. WEST (18-2) — Johnson 9, Lofgren 8, Noble 2, Bennett 5, Brumfield 12, Lopez 2, Steen 6, Fast 0, Waring 11, M. Haakenson 0, McCallum 2, Strasser 6. Totals 18 (9) 9-15 73.

Woodland 16 6 12 17—51

W.F. West 24 14 19 13—73

WASHOUGAL 59, TUMWATER 45

TUMWATER — Jelcick 3, Fields 1, Koelsch 13, Hare 12, Snyder 14, Cunningham 2. Totals 16 (4) 7-14 45.

WASHOUGAL — Maggie Hungerford 2, Mason Oberg 33, Beyonce Bea 13, Lindsey Thomas 6, Kaitlyn Reijonen 2, Tianna Barnett 2, Paige Wilson 3. Totals 20 (9) 11-22 59

Tumwater 5 12 8 24—45

Washougal 21 12 11 15—59

1A DISTRICT TOURNAMENT

Friday’s games

First round

Elma 81, King’s Way Chr. 26

La Center 64, Tenino 17

Hoquiam 50, Seton Catholic 47, OT

Montesano 69, Stevenson 26

Tuesday, Feb. 14

At King’s Way Christian or Montesano

Loser-out games

G5, King’s Way Christian (7-10) vs. Tenino (11-9), TBD

G6, Seton Catholic (13-4) vs. Stevenson (7-12), TBD

Semifinals

G7, Elma (12-8) vs. La Center (20-0), TBD

G8, Hoquiam (8-12) vs. Montesano (18-3), TBD

LA CENTER 64, TENINO 17

TENINO — Bailon 0, Antill 3, Duncha 4, Letts 0, Mathis 5, Wachter 0, Homann 5. Totals 5-22 (1) 6-15 17.

LA CENTER — Nyah Mertz 0, Alyssa McKnight 6, Whitley Seter 7, Molly Edwards 9, Natasha Lewis 0, Lauryn Powers 0, Bethany Whitten 4, Madison Rose 0, Taylor Mills 14, Mia Edwards 0, Taylor Stephens 24, Katie Nelson 0. Totals 26-54 (3) 9-11 64.

Tenino 5 0 7 5—17

La Center 15 18 22 9—64

HOQUIAM 50, SETON CATHOLIC 47 (OT)

HOQUIAM (8-12) — Jade Cox 0, Mode 15, Jump 6, Dunn 0, Hernandez 4, Parson 8, Jordan Cox 0, Krohn 10, Bagwell 0, Vonhof 7, German 0. Totals 17 (3) 13-22 50.

SETON CATHOLIC (13-5) — Megan McDaid-O’Neil 0, Kaley Beckwith 4, Jasmine Morgan 17, Cheyenne Badger 0, Tiana Scruggs 6, Amy Fraizer 9, Emily Martin 0, Nami Nsubuga 11, Katherine Zdunich 0, Pachl 0. Totals 13 (4) 14-29 47.

Hoquiam 12 9 17 5 7—50

Seton 9 13 16 5 4—47

WASHINGTON STATE SCORES

Moses Lake 44, Davis 34

Pomeroy 68, Oakesdale 49

Sunnyside 57, Eastmont 36

Sunnyside Christian 70, Yakama Tribal 35

Wenatchee 64, Eisenhower 42

Wilson Creek 39, Riverside Christian 31

Kings 56, Mount Baker 53

Lynden Chr. 68, Meridian 43

Columbia (Burbank) 47, Cle Elum/Roslyn 46

La Salle 55, River View 42

Zillah 64, Connell 31

Sehome 57, Lakewood 45

Anacortes 41, Cedarcrest 39

Archbishop Murphy 57, Liberty 33

Burlington-Edison 65, Sammamish 24

Auburn Adventist Academy 43, Orcas Island 41

LaConner 44, Friday Harbor 23

Southridge 62, Rogers (Spokane) 46

North Central 61, Kennewick 51

E. Catholic 37, Bainbridge 28

Lakeside (Seattle) 48, Roosevelt 42, OT

Blanchet 62, West Seattle 46

Edmonds-Woodway 41, Shorewood 30

Lynnwood 61, Arlington 30

Snohomish 38, Marysville-Getchell 30

Stanwood 59, Shorecrest 47

Central Valley 74, Pasco 27

Gonzaga Prep 48, Walla Walla 43

Mead 69, Chiawana 65

Richland 74, Lewis and Clark 72

Jackson 59, Mariner 49

Kamiak 52, Mount Vernon 43