High school scoreboard 2-12

BOYS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

Quarterfinal games

At Mt. Tahoma HS

Federal Way 88, Kentridge 72

Curtis 59, Enumclaw 47

Union 63, Bellarmine 53

Kentwood 76, Emerald Ridge 60

Loser-out games

At Columbia River

Camas 54, Skyview 48

At Rogers-Puyallup

Kennedy Catholic 62, Puyallup 50

Auburn 56, Olympia 52

Mount Rainier 69, Auburn Riverside 61

Wednesday, Feb. 15

Winner-to-state/Loser-out games

At Mt. Tahoma

G19, Kennedy Catholic (16-7) vs. Emerald Ridge (14-9), 6 p.m.

G20, Camas (13-9) vs. Bellarmine (15-8), 7:45 p.m.

At Rogers-Puyallup

G21, Auburn (12-11) vs. Enumclaw (14-9), 6 p.m.

G22, Mount Rainier (16-7) vs. Kentridge (15-8), 7:45 p.m.

Thursday, Feb. 16

Semifinals

At Mt. Tahoma

G17, Federal Way (22-1) vs. Curtis (20-2), 6 p.m.

G18, Union (18-3) vs. Kentwood (21-2), 7:45 p.m.

CAMAS 54, SKYVIEW 48

SKYVIEW — Alex Schumacher 5, Cole Grossman 9, Travis Yajko 0, Jovon Sewell 9, Samaad Hector 13, Greyson Hauskins 0, Taylor Habertson 8, KB Fesehazion 3, Skyler Martin 0. Totals 16 (2) 14-19 48.

CAMAS — Logan Miller 10, Tanner Fogle 4, Bryan Nguyen 10, Hayden Hunsaker 0, Nathan Chilian 5, Cooper McNatt 0, Isaiah Sampson 15, Levi Gilstrap 0, Tre Carlisle 10. Totals 21 (4) 8-16 54.

Skyview 12 10 10 16—48

Camas 15 15 10 14—54

UNION 63, BELLARMINE 53

BELLARMINE — Elzie 8, Bodoia 6, Price 1, Scott 12, Moore 18, Horner 8. Totals 16 (6) 3-6 53.

UNION — Keithen Shepard 6, Houston Combs 0, Zach Reznick 11, Tyler Combs 9, Quinn Lamey 0, Austin Lewis 14, Jalen Brown 0, Kai Gamble 2, Cameron Cranston 21. Totals 12 (2) 13-17 63.

Bellarmine 14 8 11 20—53

Union 10 15 19 17—63

3A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Monday, Feb. 13

Loser-out games

At North Thurston

G19, Evergreen (6-15) vs. Capital (19-3), 6 p.m.

G20, Peninsula (11-11) vs. Kelso (17-5), 7:45 p.m.

At Timberline

G21, North Thurston (12-10) vs. Prairie (19-3), 6 p.m.

G22, Fort Vancouver (14-7) vs. Central Kitsap (11-11), 7:45 p.m.

Wednesday, Feb. 15

Semifinals

At Olympia

G17, Lincoln (21-0) vs. Timberline (17-5), 6 p.m.

G18, Wilson (17-5) vs. Spanaway Lake (16-6), 7:45 p.m.

2A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

First round

Centralia 65, Columbia River 54

Mark Morris 66, WF West 62

Woodland 57, Black Hills 42

R.A. Long 54, Tumwater 51

Tuesday, Feb. 14

Loser-out games

At Centralia

G5, Columbia River (12-9) vs. W.F. West (10-11), 6 p.m.

G6, Black Hills (11-10) vs. Tumwater (16-5), 7:45 p.m.

Semifinals

G7, Centralia (15-6) vs. Mark Morris (16-5), 7 p.m. at W.F. West

G8, Woodland (14-5) vs. R.A. Long (12-8), 7 p.m. at Mark Morris

WOODLAND 57, BLACK HILLS 42

BLACK HILLS — Loveless 3, Crumley 11, Kindell 3, Cunningham 0, Bauer 0, Glenn 14, King 0, Brewer 13, Walker 0, Carter 0, Olson 0, Wright 0. Totals 15 (10) 2-5 42.

WOODLAND — Bryce Mulder 12, Joshua Pasual 0, Devin Rice 3, Wyatt Harsh 1, Palmer Dinehart 19, Tristan Thomas 2, Isaiah Flanagan 0, Tyler Flanagan 7, Tanner Sixberry 13, Alex Bishop 0, Tommy Lewellen 0, Tim Gerega 0. Totals 23 (3) 8-10 57.

Black Hills 18 6 5 13—42

Woodland 18 11 10 16—57

CENTRALIA 65, COLUMBIA RIVER 54

COLUMBIA RIVER — Caden Dezort 13, Nate Snook 0, Jacob Hjort 4, Evan Dirksen 0, Nathan Hockhalter 0, Spencer Long 22, Jack Armstrong 0, Spencer Black 15. Totals 21 (8) 4-5 54.

CENTRALIA — Isaiah Trevino 0, Maninderjit Singh 0, Layne Pertzborn 9, Jordan Thomas 9, Hodges Bailey 26, Tyler Ashmore 14, Cale Shute 7, Nick Edwards 0. Totals 21 (9) 14-20 65.

Col. River 8 13 16 17—54

Centralia 17 13 11 24—65

1A DISTRICT TOURNAMENT

Monday, Feb. 13

Loser-out games

G5, Stevenson (11-8) vs. Elma (4-16), 6 p.m. at Elma

G6, Montesano (12-9) vs. Seton Catholic (9-11), 6 p.m. at King’s Way Christian

Semifinals

G7, Forks (15-6) vs. King’s Way Christian (13-8), 7:30 p.m. at King’s Way Christian

G8, La Center (13-3) vs. Hoquiam (14-7), 7:30 p.m. at Elma

WASHINGTON STATE SCORES

Pomeroy 77, Garfield-Palouse 38

Sunnyside Christian 76, Klickitat/Glenwood 16

Freeman 59, Lakeside (Nine Mile Falls) 38

Medical Lake 61, Newport 55

South Whidbey 61, Cedar Park Christian (Bothell) 48

Lynden Christian 71, Mount Baker 60

Connell 72, Naches Valley 55

Cascade Christian 62, Bellevue Christian 56

Tulalip Heritage 57, Orcas Christian 35

Mount Vernon Christian 60, Shoreline Christian 40

Lummi 62, Cedar Park Christian (Mountlake Terrace) 52

Inchelium 66, Republic 40

Odessa-Harrington 55, Selkirk 31

Pope John Paul II 57, Mt. Rainier Lutheran 55

Tacoma Baptist 61, Puget Sound Adventist 47

Anacortes 65, Sehome 37

Bellingham 62, Lynden 58

Liberty 63, Archbishop Murphy 52

Asotin 47, Reardan 28

Davenport 64, Kettle Falls 48

Lind-Ritzville/Sprague 37, Wilbur-Creston 34

Springdale 67, Tekoa/Rosalia 38

Selah 74, Prosser 56

Wapato 66, Toppenish 65, OT

Orcas Island 54, Friday Harbor 47

Adna 69, Chief Leschi 54

Life Christian Academy 68, Toutle Lake 48

Napavine 65, Kalama 61

Toledo 54, Winlock 46

Seattle Lutheran 42, LaConner 38

Kamiakin 57, Mt. Spokane 44

Shadle Park 60, North Central 37

Shorecrest 62, Meadowdale 52

Stanwood 97, Marysville-Pilchuck 68

Edmonds-Woodway 69, Everett 60

Squalicum 68, Arlington 58

Lewis and Clark 76, Chiawana 48

Gonzaga Prep 54, Central Valley 52

Richland 64, Ferris 57

Glacier Peak 57, Lake Stevens 32

Monroe 65, Kamiak 62, OT

Bothell 44, Inglemoor 39

Skyline 77, Woodinville 55

GIRLS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday, Feb. 14

Winner-to-state/Loser-out games

At Clover Park

G19, Puyallup (12-11) vs. Curtis (16-7), 6 p.m.

G20, Skyview (13-8) vs. Rogers-Puyallup (17-6), 7:45 p.m.

At Stadium

G21, Olympia (12-10) vs. Todd Beamer (19-5), 6 p.m.

G22, Tahoma (18-5) vs. Kentlake (20-4), 7:45 p.m.

Wednesday, Feb. 15

Semifinals

At Puyallup

G17, Kentridge (22-2) vs. Bellarmine (21-1), 6 p.m.

G18, Camas (15-6) vs. Auburn Riverside (19-5), 7:45 p.m.

3A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

Quarterfinals

At Olympia

Lincoln 71, Peninsula 29

Prairie 72, Timberline 25

Bethel 48, Mountain View 26

Gig Harbor 66, Wilson 38

Loser-out games

At Capital

Lakes 64, Evergreen 58

Bonney Lake 52, North Thurston 40

Yelm 57, Shelton 55

Kelso 55, Stadium 33

Tuesday, Feb. 14

Loser-out games

At North Thurston

G19, Lakes (13-8) vs. Wilson (13-9), 6 p.m.

G20, Bonney Lake (9-13) vs. Mountain View (9-12), 7:45 p.m.

At Timberline

G21, Yelm (9-13) vs. Timberline (15-7), 6 p.m.

G22, Kelso (11-10) vs. Peninsula (15-7), 7:45 p.m.

Thursday, Feb. 16

Semifinals

At Olympia

G17, Lincoln (18-4) vs. Prairie (19-3), 6 p.m.

G18, Bethel (19-3) vs. Gig Harbor (18-3), 7:45 p.m.

LAKES 64, EVERGREEN 58

LAKES (13-8) — Kelly 0, Blau 0, Sparks 27, Moss 4, Louis 8, Laluz 3, LaPoole 18, Meredith 4. Totals 19 (2) 24-37 64.

EVERGREEN (9-12) — Felicia Bahr 17, JaVonne Williams 11, Mackenzie Smith 9, Grace Bauer 4, Alyssa Smith 0, Alanna Jackson 2, Ahna Burney 13, Dakota Piovesan 2, Jessica Heath 0. Totals 19 (8) 12-25 58.

Lakes 13 17 9 25—64

Evergreen 10 12 19 18—58

BETHEL 48, MOUNTAIN VIEW 26

MOUNTAIN VIEW — Eva Winsheimer 0, Emily VanNess 0, Dejah Wilson 0, Katie Hurst 2, Jenna Carlson 2, Arielle Pinzone 0, Bethani Cobb 0, Mollie Doyle 9, Gillian Murphy 2, Olivia Hood 2, Annalei Santos 9. Totals 12 (1) 1-5 26.

BETHEL — Tianna Brown 15, Ghionna Porecca 2, Nanalia Wagoner 7, Tiarra Brown 14, Kylie Pasamante 6, Patience Johnson 1, Julia Quist 3. Totals 18 (8) 4-13 48.

Mtn. View 2 6 6 12—26

Bethel 11 23 6 8—48

PRAIRIE 72, TIMBERLINE 25

TIMBERLINE — Keshara Romain 6, Rayanna Dyas 4, Cadence Monti 8, Kiara Brooks 2, Arianna Bush 2, Mia Harriott 1, Taylor Grantham 2. Totals 9 (0) 7-14 25.

PRAIRIE — Sarina Martinez 7, Allie Corral 2, Kazz Parks 2, Jozie Tangeman 17, Mallory Williams 3, Grace Prom 8, Sydney Weber 0, Malaika Quigley 3, Haley Reed 2, Cassidy Gardner 7, Brooke Walling 21. Totals 27 (6) 12-14 72.

Timberline 8 8 5 4—25

Prairie 24 15 13 20—72

2A DISTRICT TOURNAMENT

Monday, Feb. 13

Loser-out games

At WF West

G5, Woodland (12-9) vs. Tumwater (10-9), 6 p.m.

G6, Centralia (11-10) vs. Columbia River (10-11), 7:45 p.m.

Semifinals

At Centralia

G7, W.F. West (18-2) vs. Washougal (14-4), 6 p.m.

G8, Mark Morris (14-6) vs. Black Hills (18-1), 7:45 p.m.

1A DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday, Feb. 14

Loser-out games

G5, King’s Way Christian (7-10) vs. Tenino (11-9), 6 p.m. at Montesano

G6, Seton Catholic (13-4) vs. Stevenson (7-12), 6 p.m. at King’s Way Christian

Semifinals

G7, Elma (12-8) vs. La Center (20-0), 7:30 p.m. at King’s Way Christian

G8, Hoquiam (8-12) vs. Montesano (18-3), 7:30 p.m. at Montesano

WRESTLING

4A REGION 4 TOURNAMENT

At Hanford

Team scores — 1, Mead 301.5; 2, Union 223.5; 5, Camas 155; 8, Battle Ground 80.5; 9, Skyview 73; 14, Heritage 27.

Local state qualifiers

113 — 4, Aaron Avery (Union)

120 — 1, Ethan Rotondo (Union); 4, Vitaly Manalov (Union)

126 — 3, Tanner Craig (Union).

132 — 1, Rylan Thompson (Camas)

138 — 4, Alex Newberry (Heritage)

145 — 1, JJ Talavera (Union); 2, Danny Snediker (Union)

152 — 1, Tommy Strassenberg (Union); 2, Izaiah Duran (Battle Ground); 3, Calvin Buck (Union)

160 — 1, James Rogers (Battle Ground); 4, Isaac Duncan (Camas)

182 — 1, Jackson McKinney (Skyview); 3, Sam Malechewski (Camas)

220 — 1, Dylan Ingram (Camas)

285 — 1, Kevin Kruse (Skyview).

3A REGION 4 MEET

At Juanita HS

Team scores — 1, Kelso 286; 2, North Central 158; 3, Mount Spokane 141. Also: 4, Prairie 88.5; 6, Evergreen 71; 8, Mountain View 56; 9, Hudson’s Bay 51.

Local state qualifiers

120 — 4, Ryan Logan (Evergreen)

132 — 2, Eli Dickenson (Mountain View)

138 — 3, Jon McMillan (Hudson’s Bay)

145 — 2, Kenny Ford (Prairie)

160 — 2, Angel Castillo (Hudson’s Bay)

170 — 1, Dylan Goodpaster (Evergreen)

182 — 2, Alton Culver (Mountain View); 4, Kevin Williams (Evergreen)

195 — 4, Connor Wood (Prairie)

220 — 1, Bryan Person (Prairie); 3, Casey Wishon (Hudson’s Bay)

2A Regional Championship

At Ridgefield High School

Team scores – 1, WF West 213.5; 2, Tumwater 131; 3, Washougal 128.5; Also: 7, Ridgefield 67.5; 8, Mark Morris 62; 11, Hockinson 42; 13, Woodland 37.5; 14, R.A. Long 35; 16, Columbia River 21.

Local state qualifiers

106 — 3, Josiah Sanders (Woodland)

113 — 4, Dylan Kiemele (Washougal).

120 — 3, Cole Pass (Washougal)

126 — 3, Trevor Newburn (Ridgefield)

132 — 1, Wyatt Gaspar (Ridgefield)

138 — 3, Dylen Cherry (Washougal)

145 — 1, Tanner Lees (Washougal); 2, Nick Wolfe (Washougal)

152 — 3, John Gable (Washougal); 4, Sebastian Martinez (Woodland).

160 — 2, Michael Hickey (Washougal)

170 — 1, Colton Wheeler (Hockinson)

182 — 3, Dawson Lieurance (Ridgefield)

1A REGIONAL TOURNAMENT

At Royal HS

Local state qualifiers

106 — 3, Georgi Schertaki (Stevenson).

113 — 2, Robel Grove (La Center)

132 — 1, Cody Miller (Stevenson).

138 — 2, Fletcher Andrews (Columbia-White Salmon)

145 — 1, James Bell (Columbia-White Salmon)

152 — 1, Jeffery Mayolo (La Center); 4, Braden Waymire (Stevenson).

160 — 1, Jesse Hoffberger (Stevenson).

170 — 3, Chandler Wann (King’s Way Christian)

182 — 4, Brandon Connell (Stevenson)

195 — 1, Mike Garrison (King’s Way Christian)

220 — 1, Alex Medina (Columbia-White Salmon).

GIRLS REGIONAL TOURNAMENT

At Aberdeen

100 — 1, Ashlyn Daugherty (Woodland)

105 — 1, Hikaru Abe (Skyview); 4, Samantha Eakin (Washougal)

110 — 2, Eliana Duff (Fort Vancouver).

115 — 1, Lacy Dunlop (Camas).

120 — 1, Sierra Joner (Battle Ground); 4, Abby Kapp (La Center).

125 — 2, Jaden Robb (Washougal).

130 — 1, Allison Blaine (Hudson’s Bay); 3, Annabelle Helm (Union).

135 — 1, Marissa Montano (Union); 2, Sydney Burres (Camas); 4, Mikah Bartel (Washougal).

140 — 2, Krista Warren (Union); 3, Mialisa Oster (Washougal).

145 — 1, Morgan Ratcliff (Washougal).

155 — 2, Brooklyn Wurm-Wurtz (Washougal); 3, Stephanie Cuevas (Union).

170 — 2, Jennesee Sayler (Skyview); 4, Mariana Juarez-Trejo (Skyview)

190 — 4, Emily Eakins (Washougal)

235 — 1, Abby Lees (Washougal).

BOYS SWIMMING

4A DISTRICT

At Kelso

Team scores (top 4): 1. Camas 367; 2. Hanford 254; 3. Richland 182; 4. Walla Walla 123

State qualifiers

200 medley relay: 1. Camas (Fin McClone, Eric Wu, Christopher Xia, Tom Utas), 1:37.85; 2. Hanford (Brady Myers, Jack Elliott, Skyler Younkin, Owen McKinstry), 1:42.00)

200 free: 1. Mark Kim (Camas), 1:42.20; 2. John Markillie (Hanford), 1:45.90; 3 Luke Elmenhurst (Walla Walla), 1:46.71; 4. Cole Westendorf (Richland), 1:47.41; 5. Skyler Younkin (Hanford), 1:48.04; 6. Jeff Fadlovich (Camas), 1:48.35; 7. Jaden Kim (Camas), 1:49.98

200 IM: 1. Eric Wu (Camas), 1:53.97; 2. Andrew Chang (Union), 2:01.08

50 free: 1. Tom Utas (Camas), 21.31; 2. Maksim Dolbinin (Heritage), 21.57; 3. Brady Myers (Hanford), 22.16

100 butterfly: 1. Skyler Younkin (Hanford), 50.70; 2. Jaden Kim (Camas), 51.99; 3. Brady Myers (Hanford), 52.57; 4. Andrew Chang (Union), 52.85; 5. Jeff Kern (Richland), 53.62

100 free: 1. Tom Utas (Camas), 47.58; 2. Maksim Dolbinin (Heritage), 47.78

500 free: 1. Mark Kim (Camas), 4:39.93; 2. John Markillie (Hanford), 4:45.90; 3. Cole Westendorf (Richland), 4:53.80

200 free relay: 1. Camas (Eric Wu, Jaden Kim, Tom Utas, Mark Kim), 1:28.33; 2. Hanford (Matt Brink, Ben Douglas, Brady Myers, John Markillie), 1:31.31

100 back: 1. Finn McClone (Camas), 54.96; 2. Jeff Fadlovich (Camas), 55.23

100 breast: 1. Eric Wu (Camas), 58.66; 2. Val Tikhomirov (Union), 59.29; 3. Kai Johnson (Skyview), 1:00.91

400 free relay: 1. Camas (Finn McClone, Jaden Kim, Christopher Xia, Mark Kim), 3:15.81), Hanford (Matt Brink, Skyler Younkin, Jack Elliott, John Markillie)

2A DISTRICT

At Mark Morris

Team scores (top 4): 1. Mark Morris 308, 2. Columbia River 234, 3. Aberdeen 186, 4. Hockinson 164

State qualifiers

200 medley relay: 1. Columbia River (Rob Mead, Josh Bottelberghe, Sam Walker, Ben Phelps), 1:43.25; 2. Aberdeen (Robby Lewis, Kai Kawashima, Sage Bridges, Conner Gates), 1:52.56

200 free: 1. Josh Bottelberghe (Columbia River), 1:43:22; 2. Isaiah Ross (1:45.93)

200 IM: 1. Max Mann (Toutle), 2:04.97; 2. Sam Walker (Columbia River), 2:06.32

50 free: 1. Joseph Dodd (Hockinson), 23.26; 2. Brian Franklin (Mark Morris), 23.35

Diving: 1. Kai Kawashima (Aberdeen), 299.05

100 butterfly: 1. Max Mann (Toutle), 55.10; 2. Robby Lewis (Aberdeen), 56.44; 3. Joseph Dodd (Hockinson), 56.44

100 free: 1. Rob Mead (Columbia River), 48.12; 2. Evan Oja (Hockinson), 52.08

500 free: 1. Isaiah Ross (Washougal), 4:50.76; 2. Sam Walker (Columbia River), 4:57.67

200 free relay: 1. Columbia River (Josh Bottelberghe, Isaac Wooten, Ben Phelps, Rob Mead), 1:33.36; 2. Mark Morris (Brian Franklin, Tanner Drinnon, Cody Schreier, George Johnson), 1:33.58

100 back: 1. Rob Mead (Columbia River), 51.82; 2. Ben Phelps (Columbia River), 1:00.38

100 breast: 1. Josh Bottelberghe (Columbia River), 58.30; 2. Dawson Dang (Mark Morris), 1:10.25