High school scoreboard 2-14

TUESDAY’S SCHEDULE

BOYS BASKETBALL

2A district tournament

Columbia River vs. W.F. West, 6 p.m. at Centralia

Semifinals

Centralia vs. Mark Morris, 7 p.m. at W.F. West

Woodland vs. R.A. Long, 7 p.m. at Mark Morris

GIRLS BASKETBALL

4A bi-district tournament

Skyview vs. Rogers-Puyallup, 7:45 p.m. at Clover Park

3A bi-district tournament

Mountain View vs. Bonney Lake, 7:45 p.m. at North Thurston

1A district tournament

King’s Way Christian vs. Tenino, 6 p.m. at Montesano

Seton Catholic vs. Stevenson, 6 p.m. at King’s Way Christian

Elma vs. La Center, 7:30 p.m. at King’s Way Christian

BOYS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday’s Games

Winner-to-state/Loser-out games

At Mt. Tahoma

G19, Kennedy Catholic (16-7) vs. Emerald Ridge (14-9), 6 p.m.

G20, Camas (13-9) vs. Bellarmine (15-8), 7:45 p.m.

At Rogers-Puyallup

G21, Auburn (12-11) vs. Enumclaw (14-9), 6 p.m.

G22, Mount Rainier (16-7) vs. Kentridge (15-8), 7:45 p.m.

Thursday’s Games

Semifinals

At Mt. Tahoma

G17, Federal Way (22-1) vs. Curtis (20-2), 6 p.m.

G18, Union (18-3) vs. Kentwood (21-2), 7:45 p.m.

3A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Monday’s Games

Loser-out games

At North Thurston

Capital 74, Evergreen 73

Kelso 62, Peninsula 54

At Timberline

North Thurston 78, Prairie 65.

Central Kitsap 63, Fort Vancouver 57

Wednesday’s Games

Semifinals

At Olympia

Lincoln (21-0) vs. Timberline (17-5), 6 p.m.

Wilson (17-5) vs. Spanaway Lake (16-6), 7:45 p.m.

CAPITAL 74, EVERGREEN 73

EVERGREEN — Payton Monda 19, John Hansberry 12, Dwight Jones 16, Elon Freeman 14, Shawn Johnson Jr. 0, Christian Huerta 0, Dustin Nettles 12. Totals 0-0 (0) 0-0 00.

CAPITAL — M. Mickelson 6, Chris Penner 23, Landers 2, Bertelli 0, Luke Layton 24, Collard 5, Richardson 2, Chris Schnellman 10, Erickson 2.

Evergreen 13 18 18 24—73

Capital 18 22 15 19—74

NORTH THURSTON 78, PRAIRIE 65

NORTH THURSTON — Nielsen 5, Spencer 34, Sallee 3, Wallace 2, Tenkley 11, Christian 19, Beatty 1. Totals 29 (9) 11-12 78.

PRAIRIE — Dante Heitschmidt 3, Kameron Osborn 6, Braiden Broadbent 14, Seth Hall 20, Ethan Rouse 2, Dwayne Stewart 20, Matthew Kogler 2. Totals 27 (5) 6-8 65.

NThurston 22 23 11 22—78

Prairie 17 16 17 15—65

CENTRAL KITSAP 63, FORT VANCOUVER 57

CENTRAL KITSAP — Archer 4, Conley , McMinds 2, RJ Secrest 19, Elijah McGee 10, Telemaque 4, Jayden Upshaw 16, McConnell 8. Totals 24 (6) 9-14 63.

FORT VANCOUVER — James Husband Jr, 10, Johnny Green 17, Miracle Alford-Lewis 0, Jameel Morton 18, Kyron Lowe-Ash 5, Zeke Block 2, Ahmere Green 5. Totals 22 (4) 9-14 57.

C. Kitsap 14 9 20 20—63

Fort Van. 11 15 14 17—57

2A DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s Games

Loser-out games

At Centralia

G5, Columbia River (12-9) vs. W.F. West (10-11), 6 p.m.

G6, Black Hills (11-10) vs. Tumwater (16-5), 7:45 p.m.

Semifinals

G7, Centralia (15-6) vs. Mark Morris (16-5), 7 p.m. at W.F. West

G8, Woodland (14-5) vs. R.A. Long (12-8), 7 p.m. at Mark Morris

1A DISTRICT TOURNAMENT

Monday’s Games

Loser-out games

Stevenson 55, Elma 44

Montesano 70, Seton Catholic 58

Semifinals

King’s Way Christian 67, Forks 59

Hoquiam 89, La Center 75, 3OT

Wednesday’s Games

Loser-out games

Stevenson (12-8) vs. La Center (13-4), TBD, at Rochester HS

Forks (15-7) vs. Montesano (13-9), TBD, at Rochester HS

Friday’s Game

Championship

King’s Way Christian (14-8) vs. Hoquiam (15-7), 7:30 p.m. at W.F. West

KING’S WAY CHRISTIAN 69, FORKS 57

KING’S WAY CHRISTIAN — Nick Pulicella 9, Karter Graves 24, Joe Mills 18, Matt Garrison 8, Skyler Freeman 8.

FORKS — Johnson 3, Schmack 4, Ramsey 7, Baysinger 5, Browning 19, Adams 18

Forks 19 12 10 18—59

King’s Way 20 13 20 14—67

MONTESANO 70, SETON CATHOLIC 58

MONTESANO — Trevor Ridgway 20, Kyle Burbidge 4, Evan Bates 4, Sam Winter 5, Nick Chapman 10, Shaydon Farmer 4, Seth Dierkop 4, LJ Valley 19

SETON CATHOLIC — Henry Demsky 3, Isaiah Parker 17, Matthew Kent 6, Tyler Davis 3, Delano Morgan 12, Garrett Wellman 14, Max Moreland 2, Andy Olson 2

Montesano 17 18 22 13—70

Seton Cath. 13 20 17 8—58

STEVENSON 55, ELMA 44

STEVENSON (12-8) — Theo Lanz 0, Luke Nichols 11, Lincoln Krog 2, Austin Brannan 27, Isaac Hoidal 3, Alex Delarosa 4, Brigham Campbell 4, Clayton Hansen 0, Austin Pearson 4.

ELMA (4-17) — AJ Brown 8, Tep 10, Peterson 4, Vollan 5, Spalding 0, Av. Brown 14, Schneider 0.

Stevenson 11 8 19 17—55

Elma 9 15 5 12—44

HOQUIAM 89, LA CENTER 75, 3 OT

LA CENTER — Shaydon Amstutz 0, Colby Shaw 0, Jon Eastman 5, Jake Wise 15, Joe Bork 4, Avery Seter 13, Jackson Leslie 3, Matt Baher 7, Hunter Ecklund 27, Mason Weaver 0. Totals 28 (6) 13-19 75.

HOQUIAM — Spradlin 5, Espedal 2, Nash 9, Steen 6, Jack Adams 30, Jace Varner 37. Totals 22 (4) 41-54 89.

La Center 18 9 10 17 8 10 2—75

Hoquiam 9 14 11 20 8 10 16—89

GIRLS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s Games

Winner-to-state/Loser-out games

At Clover Park

G19, Puyallup (12-11) vs. Curtis (16-7), 6 p.m.

G20, Skyview (13-8) vs. Rogers-Puyallup (17-6), 7:45 p.m.

At Stadium

G21, Olympia (12-10) vs. Todd Beamer (19-5), 6 p.m.

G22, Tahoma (18-5) vs. Kentlake (20-4), 7:45 p.m.

Wednesday’s Games

Semifinals

At Puyallup

G17, Kentridge (22-2) vs. Bellarmine (21-1), 6 p.m.

G18, Camas (15-6) vs. Auburn Riverside (19-5), 7:45 p.m.

3A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s Games

Loser-out games

At North Thurston

G19, Lakes (13-8) vs. Wilson (13-9), 6 p.m.

G20, Bonney Lake (9-13) vs. Mountain View (9-12), 7:45 p.m.

At Timberline

G21, Yelm (9-13) vs. Timberline (15-7), 6 p.m.

G22, Kelso (11-10) vs. Peninsula (15-7), 7:45 p.m.

Thursday’s Games

Semifinals

At Olympia

G17, Lincoln (18-4) vs. Prairie (19-3), 6 p.m.

G18, Bethel (19-3) vs. Gig Harbor (18-3), 7:45 p.m.

2A DISTRICT TOURNAMENT

Monday’s Games

Loser-out games

At WF West

Woodland 50, Tumwater 37

Columbia River 41, Centralia 28

Semifinals

At Centralia

G7, W.F. West (18-2) vs. Washougal (14-4), 6 p.m.

G8, Mark Morris (14-6) vs. Black Hills (18-1), 7:45 p.m.

Wednesday’s Games

Loser-out games

Mark Morris (14-7) vs. Woodland (13-9), 7 p.m. at R.A. Long

Columbia River (11-11) vs. Washougal (15-4), 7 p.m.

Friday’s Game

At St. Martin’s Univ., Lacey

Championship

W.F. West (19-2) vs. Black Hills (19-1), 6 p.m.

COLUMBIA RIVER 41, CENTRALIA 28

COLUMBIA RIVER (11-11) — Ellie Furth 6, Liz Canton 0, Kate Kraft 6, Lillian Franke 0, Erin Baker 3, Giovanna Rhoads 0, Katie Kolbe 11, Anna Klundt 2, Claire Pardue 7, Emma Fisk 6. Totals 18 (1) 4-9 41.

CENTRALIA — Petrino 4, Wilkerson 15, Alviar 3, Kaut 4, Corwin 2. Totals 11 (3) 3-8 28.

Col.River 5 14 13 9—41

Centralia 4 9 5 10—28

WOODLAND 50, TUMWATER 37

WOODLAND (13-9) — Audrey Adams 18, McKenna Flanagan 4, Kaija Olson 0, Kayla Fredricks 4, Payten Foster 4, Kelly Sweyer 7, Dana Glovick 8, Kaily Christensen 2, Nicole Guthrie 3. Totals 14 (1) 21-31 50.

TUMWATER — Jelcick 6, Fields 4, Smith 2, Hare 10, Snyder 11, Cunningham 4. Totals 15 (4) 3-4 37.

Woodland 13 10 11 16—50

Tumwater 6 5 16 10—37

W.F. WEST 70, WASHOUGAL 57

W.F. WEST — Vadala 0, Johnson 11, Lofgren 14, S. Haakenson 0, Pallas 0, Noble 0, Bennett 0, Brumfield 6, Lopez 0, Kiara Steen 28, Fast 0, Waring 0, M. Haakenson 0, McCallum 0, Strasser 11.

WASHOUGAL — Maggie Hungerford 0, Mason Oberg 17, Beyonce Bea 24, Toryi Midland 4, Lindsey Thomas 9, Ashley Gibbons 0, Kiara Cross 3, Emilee Smart 0, Kaitlyn Reijonen 0, Tianna Barnett 0, McKinley Stotts 0, Paige Wilson 0.

W.F. West 18 9 13 30—70

Washougal 12 15 13 17—57

1A DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s Games

Loser-out games

G5, King’s Way Christian (7-10) vs. Tenino (11-9), 6 p.m. at Montesano

G6, Seton Catholic (13-4) vs. Stevenson (7-12), 6 p.m. at King’s Way Christian

Semifinals

G7, Elma (12-8) vs. La Center (20-0), 7:30 p.m. at King’s Way Christian

G8, Hoquiam (8-12) vs. Montesano (18-3), 7:30 p.m. at Montesano