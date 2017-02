High school scoreboard 2/15

A A

BOYS BASKETBALL

4A bi-district tournament

Camas vs. Bellarmine Prep, 7:45 p.m. at Mt. Tahoma HS

3A bi-district tournament

Kelso vs. Capital, 6 p.m. at North Thurston

1A district tournament

La Center vs. Stevenson, 7 p.m. at King’s Way Christian

1B district third-place game

Columbia Adventist vs. Oakville, 7:30 p.m. at Adna HS

GIRLS BASKETBALL

4A bi-district tournament

Camas vs. Auburn Riverside, 7:45 p.m. at Puyallup

2A district tournament

Mark Morris vs. Woodland, 7 p.m. at R.A. Long

Columbia River vs. Washougal, 7 p.m. at Hockinson

BOYS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday’s games

Winner-to-state/Loser-out games

At Mt. Tahoma

G19, Kennedy Catholic (16-7) vs. Emerald Ridge (14-9), 6 p.m.

G20, Camas (13-9) vs. Bellarmine (15-8), 7:45 p.m.

At Rogers-Puyallup

G21, Auburn (12-11) vs. Enumclaw (14-9), 6 p.m.

G22, Mount Rainier (16-7) vs. Kentridge (15-8), 7:45 p.m.

Thursday, Feb. 16

Semifinals

At Mt. Tahoma

G17, Federal Way (22-1) vs. Curtis (20-2), 6 p.m.

G18, Union (18-3) vs. Kentwood (21-2), 7:45 p.m.

3A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday, Feb. 15

Semifinals

At Olympia

G17, Lincoln (21-0) vs. Timberline (17-5), 6 p.m.

G18, Wilson (17-5) vs. Spanaway Lake (16-6), 7:45 p.m.

Loser-out games

At North Thurston

G23, Capital (20-3) vs. Kelso (18-5), 6 p.m.

G24, North Thurston (13-10) vs. Central Kitsap (12-11), 7:45 p.m.

2A DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday, Feb. 14

Loser-out games

At Centralia

Columbia River 49, W.F. West 46

Tumwater 47, Black Hills 27

Semifinals

Mark Morris 77, Centralia 61

Woodland 69, R.A. Long 51

Thursday, Feb. 16

Loser-out games

G9, R.A. Long (12-9) vs. Columbia River (13-9), TBD at Mark Morris

G10, Tumwater (17-5) vs. Centralia (15-7), TBD

Friday, Feb. 17

Championship

At St. Martin’s, Lacey

Mark Morris (17-5) vs. Woodland (15-5), 8 p.m.

WOODLAND 69, R.A. LONG 51

WOODLAND — Bryce Mulder 19, Josh Pascual 0, Wyatt Harsh 2, Palmer Dinehart 11, Tyler Flanagan 11, Tanner Sixberry 18, Tristan Thomas 0, Devin Rice 5, Alex Bishop 3, Tim Gerega 0, Isaiah Flanagan 0. Totals 25 (4) 15-25 69.

R.A. LONG — Marcus Maryott 0, Coby Rothwell 13, Ty Lewis-Clark 9, Conner Wallace 5, Keoni Mawae 2, Jacob Childers 7, Jacob Thompson 4, Tanner Rybnikar 2, Nolan Plank 5, Chandler Lyon 0, Cole Katera 2, Dana Cathart 2. Totals 13 (3) 22-27 51.

Woodland 18 16 18 17—69

R.A. Long 14 8 10 19—51

COLUMBIA RIVER 49,

W.F. WEST 46

COLUMBIA RIVER — Caden Dezort 0, Jacob Hjort 20, Evan Dirksen 0, Nathan Hockhalter 2, Spencer Long 15, Jack Armstrong 1, Spencer Black 11. Totals 16 (7) 10-17 49.

WF WEST — Yarter 0, Forgione 0, Dobyns 4, Thornburg 0, C. Bull 2, Hawkins 6, Speck 0, B. White 14, C. White 6, Cooper 14. Totals 18 (4) 6-7 46.

River 12 20 7 10—49

WF West 6 9 15 16—46

1A DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday’s Games

Loser-out games

Stevenson (12-8) vs. La Center (13-4), 7 p.m. at King’s Way Christian

Forks (15-7) vs. Montesano (13-9), 6 p.m. at Rochester HS

GIRLS BASKETBALL

4A DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday, Feb. 14

Winner-to-state/Loser-out games

Curtis 52, Puyallup 48

Rogers-Puyallup 43, Skyview 34

Todd Beamer 63, Olympia 44

Kentlake 59, Tahoma 37

Wednesday, Feb. 15

Semifinals

At Puyallup

G17, Kentridge (22-2) vs. Bellarmine (21-1), 6 p.m.

G18, Camas (15-6) vs. Auburn Riverside (19-5), 7:45 p.m.

ROGERS-PUYALLUP 43,

SKYVIEW 34

SKYVIEW — Riley Friauf 12, Sydney Friauf 10, Hanna Van Nortwick 10, Remington Riley 2, Antohy 0, Halie Renne 0, Nicole Christensen 0, Mariah Campbell 0. Totals 10 (1) 13-19 43.

ROGERS-PUYALLUP — Barrett 12, Hamel 6, Barnett, Coltom 10, Whaley, Campbell 2, Stallcop, Glasoe, Egan, Westering 9, Wicker 4, Catey. Totals 17 (2) 4-8 34.

Skyview 6 9 7 12—34

Rogers 5 12 17 9—43

3A DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday, Feb. 14

Loser-out games

Wilson 68, Lakes 33

Mountain View 47, Bonney Lake 41

Thursday, Feb. 16

Semifinals

At Olympia

G17, Lincoln (18-4) vs. Prairie (19-3), 6 p.m.

G18, Bethel (19-3) vs. Gig Harbor (18-3), 7:45 p.m.

Loser-out games

At Timberline

G23, Wilson (14-9) vs. Mountain View (10-12), 6 p.m.

G24, G21 winner vs. G22 winner, 7:45 p.m.

MOUNTAIN VIEW 47, BONNEY LAKE 41

BONNEY LAKE — Stephenson 3, T. Schelin 6, Hone 6, Mitchell 10, Jensen 2, McQueen 12, Grob 2. Totals 10 (3) 18-28 41.

MOUNTAIN VIEW — Eva Winsheimer 12, Emily VanNess 1, Dejah Wilson 0, Katie Hurst 13, Mollie Doyle 4, Arielle Pinzone 5, Gillian Murphy 2, Olivia Hood 10, Annalei Santos 0. Totals 14 (0) 19-37 47.

Bonney Lake 5 8 14 14—41

Mountain View 17 4 6 20—47

2A DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday, Feb. 15

Loser-out games

G9, Mark Morris (14-7) vs. Woodland (13-9), 7 p.m. at R.A. Long

G10, Columbia River (11-11) vs. Washougal (14-5), 7 p.m. at Hockinson

Friday, Feb. 17

Championship

At St. Martin’s, Lacey

W.F. West (19-2) vs. Black Hills (19-1), 6 p.m.

1A DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s games

Loser-out games

King’s Way Christian 49, Tenino 45, OT

Seton Catholic 48, Stevenson 36

Semifinals

La Center 68, Elma 35

Montesano 67, Hoquiam 44

Thursday’s games

Loser-out games

At Centralia

G9, King’s Way Christian (8-10) vs. Hoquiam (8-13), TBD

G10, Elma (12-9) vs. Seton Catholic (14-4), TBD

Saturday, Feb. 18

Championship

La Center (21-0) vs. Montesano (19-3), 7:30 p.m.

LA CENTER 68, ELMA 35

Elma 5 11 11 8—35

La Center 24 23 19 2—68

ELMA — Jaelyn Sackrider 4, Peyton Elliott 2, Brooke Sutherby 5, Kassedy Olson 3, Kayli Johnson 5, Quin Mikel 5, Tawni Heller 3, Molly Johnston 2, Kali Rambo 6. Totals 10 (6) 11-17 35.

LA CENTER — Nyah Mertz 0, Laynie Erickson 4, Alyssa McKnight 0, Whitley Seter 8 Molly Edwards 21, Natasha Lewis 0, Lauryn Powers 0, Bethany Whitten 0, Madison Rose 0, Taylor Mills 17, Mia Edwards 0, Taylor Stephens 17. Totals 29 (5) 7-13 68.

KING’S WAY CHRISTIAN 49, TENINO 45, OT

KING’S WAY CHRISTIAN — Gracie Brown 0, Bethany Hutchin 2, Hannah Moats 20, Madison Bertrand 0, Amber Kolb 0, Gigi Conway 0, Hannah Nichols 0, MacKenzie Ellertson 27, Zoe Feldman 0, Kaisha Stokes 0. Totals NA.

TENINO — Kershaw 2, Bailon 3, Duncan 10, Letts 11, Wachter 4, Homann 13. Totals NA.

King’s Way 7 10 9 15 8—49

Tenino 12 8 8 13 4—45

SETON CATHOLIC 48,

STEVENSON 36

SETON CATHOLIC — Haley Vick 1, Megan McDaid-O’Neill 2, Kaley Beckwith 2, Jasmine Morgan 14, Cheyenne Badger 1, Tiana Scruggs 9, Amy Fraizer 2, Emily Martin 2, Josie Partridge 2, Kaylin McGovern 0, Nami Nsubuga 13, Katherine Zdunich 0, Jerrica Pachl 0. Totals 15 (3) 15-26 48.

STEVENSON — Jaida Emerson 2, Kaitlyn Rathgeber 7, Adriana Campbell 5, Ashley Brannan 0, Kennedy O’Mahoney 11, Zoey Zapfe 0, Peighton Campbell 4, Amya St. Martin 5, Rachel Zolp 2, Jenieveve Monzon 0, Laura Hobbs 0, Hayleigh Nicklaus 0. Totals 13 (2) 8-19 36.

Seton 6 17 12 13—48

Stevenson 7 6 12 11—36

BOYS SWIMMING

STATE MEET SEEDING

Where local entries are seeding in this weekend’s high state state swimming championships in Federal Way

CLASS 4A

200 medley relay — 3, Camas 1:37.95.

200 freestyle — 1, Mark Kim (Camas) 1:42.20; 14, Jeff Fadlovich (Camas) 1:48.35; 17, Jaden Kim (Camas) 1:49.98.

200 individual medley — 3, Eric Wu (Camas) 1:53.97; 12, Andrew Chang (Union) 2:01.98; 18, Val Tikhomirov (Union) 2:03.58.

50 freestyle — 1, Tom Utas (Camas) 21.28; 3, Maksim Dolbinin (Heritage) 21.57; 17, Christopher Xia (Camas) 22.48.

100 butterfly — 2, Jaden Kim (Camas) 51.99; 7, Andrew Chang (Union) 52.85; 19, Austin Fogel (Camas) 55.07.

100 freestyle — 3, Tom Utas (Camas) 47.58; 5, Maksim Dolbinin (Heritage) 47.78; 11, Christopher Xia (Camas) 49.21; 22, Finn McClone (Camas) 50.05.

500 freestyle — 1, Mark Kim (Camas) 4:39.93; 10, Austin Fogel (Camas) 4:58.50.

200 free relay — 1, Camas 1:28.30.

100 backstroke — 5, Jeff Fadlovich (Camas) 54.76; 6, Finn McClone (Camas) 54.93.

100 breaststroke — 4, Eric Wu (Camas) 58.29; 8, Val Tikhomirov (Union) 59.29; 16, Kai Johnson (Skyview) 1:00.91.

400 free relay — 2, Camas 3:15.81; 22, Skyview 3:31.77.

CLASS 3A

200 medley relay — 17, Mountain View 1:44.66.

200 freestyle — 23, Jeremiah Fassler (Mountain View) 1:58.02; 24, Enoch Tsai (Mountain View) 1:58.46.

200 individual medley — 18, Tenzin Zingkha (Mountain View) 2:06.59.

50 freestyle — 19, Christian Madden (Mountain View) 22.88; 22, Fred Grimshaw (Mountain View) 22.91.

100 butterfly — 11, Jacob McCarthy (Mountain View) 54.63; 21, Christian Madden (Mountain View) 55.90.

100 freestyle — 22, Fred McCarthy (Mountain View) 50.92.

500 freestyle — 23, Jeremiah Fassler (Mountain View) 5:32.42; 24, Parker Kingsley (Hudson’s Bay) 5:52.35.

200 free relay — 19, Mountain View 1:34.74.

100 backstroke — 22, Tenzin Zinghka (Mountain View) 57.12; 23, Gabriel Fassler (Mountain View) 58.61.

100 breaststroke — 22, Enoch Tsai (Mountain View) 1:05.07.

400 free relay — 20, Mountain View 3:30.86.

CLASS 2A

200 medley relay — 4, Columbia River 1:41.15; 24, Hockinson 2:03.29.

200 freestyle — 1, Josh Bottelberghe (Columbia River) 1:43.22; 2, Isaiah Ross (Washougal) 1:45.93.

200 individual medley — 11, Sam Walker (Columbia River) 2:06.32.

50 freestyle — 9, Joe Dodd (Hockinson) 23.26.

100 butterfly — 18, Joe Dodd (Hockinson) 57.44.

100 freestyle — 1, Rob Mead (Columbia River) 48.12; 12, Evan Oja (Hockinson) 52.08; 18, Daniel Brown (Washougal) 53.08; 20, Ben Phelps (Columbia River) 53.53.

500 freestyle — 3, Isaiah Ross (Washougal) 4:50.76; 6, Sam Walker (Columbia River) 4:57.67.

200 free relay — 4, Columbia River 1:33.36; 19, Hockinson 1:41.18.

100 backstroke — 1, Rob Mead (Columbia River) 51.82; 14, Ben Phelps (Columbia River) 1:00.38; 20, Evan Oja (Hockinson) 1:01.64.

100 breaststroke — 1, Josh Bottelberghe (Columbia River) 58.30.

400 free relay — 16, Columbia River 3:52.00; 22, Washougal 4:00.67.