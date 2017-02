High school scoreboard 2/19

A A

BOYS BASKETBALL

4A BI-DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s game

Third-place game

Union 75, Curtis 60

UNION (19-4) — Keithen Shepard 2, Houston Combs 0, Zach Reznick 23, Tyler Combs 12, Quinn Lamey 2, Austin Lewis 14, Jalen Brown 0, Kai Gamble 4, Cameron Cranston 16, Jason Franklin Jr. 0, Cole Susee 0, Aiden Nellor 2. Totals 31 (9) 4-9 75.

CURTIS (20-4) — Brown 4, Z.Paulsen 6, Ward 7, Franklin 2, Parker 2, Dialio 11, Moore 8, Arthur 2, Williams-Byrd 2, J.Paulsen 16. Totals 24 (5) 7-8 60.

Union 25 12 28 10—75

Curtis 18 13 17 12—60

2A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s third-place game

CENTRALIA 71,

COLUMBIA RIVER 64

COLUMBIA RIVER (14-10) — Nate Snook 0, Caden Dezort 3, Jacob Hjort 31, Evan Dirksen 0, Nasseen Gutierrez 7, Spencer Long 13, Jack Armstrong 3, Spencer Black 7. Totals 22 (6) 14-23 64.

CENTRALIA (17-7) — Layne Pertzborn 10, Jordan Thomas 12, Hodges Bailey 36, Tyler Ashmore 9, Cale Shute 4, Jackson Grimm 0. Totals 20 (5) 26-33 71.

Col. River 6 13 20 25—64

Centralia 12 14 20 25—71

WINNER-TO-STATE GAMES

CLASS 4A

Kamiak 69, Monroe 60

Inglemoor 58, Skyline 54

Richland 66, Ferris 64

CLASS 3A

Edmonds-Woodway 59, Arlington 58

Squalicum 60, Everett 44

Capital 58, North Thurston 53

Garfield 84, Eastside Catholic 55 (winner to state, loser to crossover)

Bellevue 51, Ballard 43 (winner to crossover, loser out)

Shadle Park 68, Mount Spokane 57 (winner to crossover, loser out)

Tuesday crossovers

Eastside Catholic vs. Shadle Park, TBA

Bellevue vs. Kamiakin, TBA

CLASS 2A

Lynden 62, Bellingham 46

Pullman 76, Toppenish 68

Prosser 48, Clarkston 41

CLASS 1A

King’s 68, Mount Baker 57

Seattle Christian 47, Port Townsend 40

Warden 70, Connell 54

Granger 65, Wahluke 41

Newport 53, Chelan 51

Medical Lake 62, Okanogan 51

OTHER STATE SCORES

BOYS BASKETBALL

Colton 68, Waitsburg 51

1A District 1/2

Third Place

1A District 6/7

Semifinal

Medical Lake 62, Okanogan 51

Newport 53, Chelan 51

1A SCAC District 5

Consolation

Granger 65, Wahluke 41

Warden 70, Connell 54

1A West Central District 3

Third Place

Seattle Christian 47, Port Townsend 40

Championship

Cascade Christian 51, Vashon Island 41

1B Northeast District 7

Third Place

Wellpinit 54, Selkirk 45

Championship

Almira/Coulee-Hartline 58, Odessa-Harrington 44

1B Tri-District

Consolation

Cedar Park Christian (Mountlake Terrace) 53, Mount Vernon Christian 42

Chief Kitsap Academy 69, Rainier Christian 66

2A District 1

Third Place

Lynden 62, Bellingham 46

Championship

Anacortes 48, Mountlake Terrace 38

2A GNL-CWAC

State Qualifier

Prosser 48, Clarkston 41

Pullman 76, Toppenish 68

2A Southwest District 4

Third Place

2A West Central / SeaKing

Third Place

Kingston 73, Lindbergh 60

Championship

Foss 63, North Kitsap 49

2B District 5/6

Mabton 56, Tonasket 47

Championship

Kittitas 84, Brewster 78

White Swan 60, DeSales 50

2B Northeast District

Third Place

St. George’s 62, Colfax 49

Championship

Northwest Christian (Colbert) 61, Liberty 57, OT

2B Southwest District 4

Championship

Life Christian Academy 67, Toledo 58

2B Western Bi-District

Third Place

Seattle Lutheran 64, Friday Harbor 42

3A Northwest District 1

Consolation

Edmonds-Woodway 59, Arlington 58

Squalicum 60, Everett 44

3A Sea King District 2

Seventh Place

Bellevue 51, Ballard 43

Fifth Place

Garfield 84, Eastside Catholic 55

3A West Central District 3

Fifth Place

Capital 58, North Thurston 53

Third Place

Timberline 55, Spanaway Lake 54

Championship

Lincoln 65, Wilson 53

4A Greater Spokane District 8

Richland 66, Ferris 64

4A North Central District 6

Championship

Davis 65, Moses Lake 58

4A Northwest District 1

Second Place

Kamiak 69, Monroe 60

4A Sea-King District 2

Third Place

Inglemoor 56, Skyline 54

4A West Central District 3

Third Place

Championship

Kentwood 77, Federal Way 59

GIRLS BASKETBALL

4A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s championship

At Puyallup

BELLARMINE 41, CAMAS 36

BELLARMINE (23-1) — Garcia 8, S.Smith 23, Hagle 2, Frazier 5, Reed 0, Bordeaux 2, M.Smith 0, Gatpatan 1, Joyce 0. Totals 15 (1) 8-15 41.

CAMAS (16-7) — Meghan Finley 2, Jillian Webb 6, Teague Schroeder 5, Haley Hanson 8, Maggie Wells 0, Emma Jones 6, Madison Freemon 2, Courtney Clemmer 7. Totals 15 (5) 1-2 36.

Bellarmine 7 8 17 9—41

Camas 8 9 17 2—36

3A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s games

Championship

GIG HARBOR 44, PRAIRIE 26

PRAIRIE (20-4) — Allie Corral 3, Kazz Parks 0, Jozie Tangeman 6, Mallory Williams 2, Grace Prom 0, Haley Reed 0, Cassidy Gardner 3, Brooke Walling 12. Totals 10 (3) 3-3 26.

GIG HARBOR (20-3) — Nordquist 2, Maxwell 18, Emery 2, Shields 9, Wilett 13. Totals 18 (8) 0-0 44.

Prairie 14 5 4 3—26

Gig Harbor 9 13 10 12—44

2A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s third-place game

Mark Morris (15-7) vs. Washougal (15-5), 7 p.m. at Woodland

WASHOUGAL 46,

MARK MORRIS 40

WASHOUGAL (16-5) — Bea 15, Oberg 9, Midland 8, Tiana Barnett 6, McKinley Stotts 4, Kiara Cross 2, Lindsey Thomas 2

MARK MORRIS (15-8) — Bartleson 16, Madison Mosier 10, Alexis Troy 5, Madison Early 5, Gabby Bennett 3, Zsaleh Parvas 1

Washougal 7 21 4 14—46

Mark Morris 5 6 10 19—40

1A DISTRICT TOURNAMENT

Saturday, Feb. 18

At Kelso HS

Championship

La Center 66, Montesano 64

Third-place game

Elma 54, Hoquiam 45

LA CENTER 66, MONTESANO 64

LA CENTER (22-0) — Laynie Erickson 2, Alyssa McKnight 0, Whitley Seter 10, Molly Edwards 3, Bethany Whitten 10, Taylor Mills 20, Taylor Stephens 11. Totals 27 (8) 4-9 66.

MONTESANO — Quinn 3, Bartlett 4, Talley 4, Toyra 15, Fioch 13, Spradlin 25. Totals 21 (9) 13-21 64.

La Center 16 14 16 20—66

Montesano 16 16 16 16—64

WINNER-TO-STATE GAMES

CLASS 4A

Kamiak 47, Lake Stevens 44

Eastlake 83, Bothell 65

Chiawana 62, Gonzaga Prep 57

CLASS 3A

Stanwood 67, Shorewood 25

Edmonds-Woodway 42, Shorecrest 35

Wilson 70, Timberline 57

Garfield 72, Cleveland 46 (winner to crossover, loser out)

Seattle Prep 57, Rainier Beach 43 (winner to state, loser to crossover)

Mount Spokane 68, North Central 42. (winner to crossover, loser out)

Tuesday’s crossovers

Garfield vs. Kamiakin

Rainier Beach vs. Mount Spokane

CLASS 2A

Washougal 46, Mark Morris 40

East Valley-Spokane 64, Selah 61

East Valley-Yakima 56, West Valley-Spokane 48

CLASS 1A

Meridian 48, King’s 41

Mount Baker 61, University Prep 26

Bellevue Christian 35, Cascade Christian 23

Elma 54, Hoquiam 45

La Salle 67, Cle Elum-Roslyn 58

Columbia-Burbank 54, River View 43

Wrestling

4A State Championships

At the Tacoma Dome

Team scores — 1, Tahoma 158; 4, Union 99; 9, Camas 55.

BATTLE GROUND

152 – Izaiah Duran def. Nolan Martinez (Puyallup) 9-3; lost to Hunter Cruz (Moses Lake) 2-1, OT; SECOND PLACE.

160 – James Rogers p. Baylee Tran (Curtis) 2:58; def. Ketner Fields (Curtis) 9-0; STATE CHAMPION.

CAMAS

126 – Tanner Craig lost by pin to Austin Cleland (Sumner) 0:47; lost by pin to Cameron Hanson (Tahoma) 3:50; EIGHTH PLACE.

132 – Rylan Thompson lost to Nick Hara (Moses Lake) 7-1; def. Marcus Peterson (Sumner) 7-1; SEVENTH PLACE.

182 – Sam Malychewski def. Dylan Sanders (Rogers-Puyallup) by injury default; def. Daiman Vazquez (Moses Lake) 5-0; lost to Cole Washburn (Auburn) 5-3; FOURTH PLACE.

220 – Dylan Ingram def. Brennan Dalgleish (Mount Si) 12-0; def. Dagen Kramer (Tahoma) 7-4; STATE CHAMPION.

SKYVIEW

182 – Jackson McKinney def. Daiman Vasquez (Moses Lake) 9-2; lost to Trevor Senn (Mead) 5-4; SECOND PLACE.

UNION

120 – Vitaliy Manolov lost to Ethan Rotondo (Union) 12-1; def. Joe Novak (Tahoma) 8-0; lost to Matt Jones (Mead) 6-4; FOURTH PLACE.

120 – Ethan Rotondo def. Vitaliy Manolov (Union) 12-1; def. Elias Romero (Sunnyside) 5-4; STATE CHAMPION.

145 – J.J. Talavera lost to Sebastian Robles (South Kitsap) 2-0; def. Danny Snediker (Union) 7-6; def. Ryden Fu (Tahoma) THIRD PLACE.

145 – Danny Snediker def. Riley Cissne (Chiawana) 7-6; lost to J.J. Talavera (Union) 7-6; def. Chad Simonson (Graham-Kapowsin) 2-1; FIFTH PLACE.

152 – Tommy Strassenberg lost to Hunter Cruz (Moses Lake) 7-2; def. Ricky Kranz (Glacier Peak) 8-2; p. Layn Pannkuk (Olympic) 1:28; THIRD PLACE.

152 – Six Buck lost to Layn Pannkuk (Olympic) 11-10; def. Justin Sippila (Tahoma) by injury default, SEVENTH PLACE.

3A State Championships

At the Tacoma Dome

LOCAL RESULTS

Team scores – 1, Bonney Lake 137; 2, Kelso 134.

EVERGREEN

120 – Ryan Logan lost to Austin Almaguer (Kamiakin) 10-0; def. Grayson Lecompte (Edmonds-Woodway) 4-3; SEVENTH PLACE.

170 – Dylan Goodpaster lost to Adam Benson (Timberline) 7-2; p. Pavel Kolbert (Ferndale) 2:32; SEVENTH PLACE.

HUDSON’S BAY

138 – Jon McMillan lost to Gavin Rork (Arlington) 14-0; def. Ryan Nett (Southridge) 4-1; SEVENTH PLACE.

MOUNTAIN VIEW

182 – Alton Culver def. Nick Dugan (Oak Harbor) 11-5; lost to Zach Borisch 5-0; def. Arie Van Veen (Stanwood) 8-7; FIFTH PLACE.

PRAIRIE

220 – Bryan Person def. Dustyn Camacho (O’Dea) 5-2; lost to Ethan Calapp (6-1); lost to Ricky Victoriano (Kelso) 3-1; SIXTH PLACE.

2A State Championships

At the Tacoma Dome

LOCAL RESULTS

Team scores – 1, Toppenish 157; 21, Washougal 25.5.

RIDGEFIELD

126 – Trevor Newburn def. Kyle Herbruger (Highline) 3-2; lost to Tyler Sophomanican 5-3; def. Raul Barajas (Quincy) 5-2, FIFTH PLACE.

WASHOUGAL

145 – Tanner Lees lost by pin to Nate Moore (White River) 0:45; def. Austin Spader (Orting) 11-5; lost to Kiran Srikanth (Pullman) 13-4; FOURTH PLACE.

145 – Nick Wolfe lost to Kiran Srikanth (Pullman) 7-1; p. Francisco Martinez (Cheney) 2:19; SEVENTH PLACE.

1A State Championships

At the Tacoma Dome

LOCAL RESULTS

Team scores – 1, Granger 190; 16, Stevenson 30.5.

KING’S WAY CHRISTIAN

195 – Mike Garrison lost by pin to Jack Dahlgren (Forks) 2:34; def. Eden Cisneros (Forks) 2-1, OT; lost by pin to Conner Krouse (Jenkins-Chewelah) 1:10; FOURTH PLACE.

LA CENTER

152 – Jeffrey Mayolo def. Tony Almaguer (Granger) 10-9, OT; lost by pin to Adrian St. Germain (Vashon Island) 0:23: SECOND PLACE.

STEVENSON

132 – Cody Miller def. Kaden Mackowiak (Jenkins-Chewelah) 9-5; lost by pin to Rodrigo Ozuna (Warden) 0:54; def. Tyler Izatt (Montesano) 14-3; FIFTH PLACE.

160 – Jesse Hoffberger lost by pin to Austin Cain (Montesano) 1:23; def. Kaleb Dennis (Sultan) 7-2; def. Sammy Desroches (Riverside) 6-4; THIRD PLACE.

GIRLS State Championships

At the Tacoma Dome

LOCAL RESULTS

Team scores – 1, Yelm 97; 12, Washougal 39.

BATTLE GROUND

120 – Sierra Joner def. Korbyn Cadle (Mount Baker) 17-8; lost to Brooklyn Bartleson (Puyallup) 3-1; SECOND PLACE.

CAMAS

115 – Lacy Dunlop lost by pin to Iyalhye Barraza (Othello) 2:23; lost to Jamayia Blackston (Lincoln) 8-2; EIGHTH PLACE.

HUDSON’S BAY

130 – Allison Blaine lost to Erin Redford (White River) 2-1; def. Makenna Speed (Kalama) 9-3; p. Joessie Gonzalez (Snohomish) 4:39; THIRD PLACE.

SKYVIEW

105 – Hikaru Abe def. Stephanie Blankenship (Sunnyside) 7-2; def. Holly Beaudoin (North Kitsap) 4-3; STATE CHAMPION.

170 – Jennesee Sayler def. Reyna Huecias (Mabton) 3-1; lost by pin to Quinn Lacey (Shelton) 0:34; lost by pin to Caitlin Woodworth (Oak Harbor) 1:18; SIXTH PLACE.

UNION

130 – Annabelle Helm lost to Makenna Speed (Kalama) 5-0; lost to Akina Yamada (Lakeside-Nine Mile Falls) 11-4; EIGHTH PLACE.

140 – Krista Warren lost to Kiley Hubby (Glacier Peak) 10-1; lost by pin to Elsa Gonzalez (Kiona-Benton) 2:32; EIGHTH PLACE.

155 – Stephanie Cuevas lost by pin to Natalie Hall (Pasco) 1:37; lost by pin to Giuliana Pepe (Mount Rainier) 1:53; EIGHTH PLACE.

WASHOUGAL

145 – Morgan Ratcliff lost to Kali Spady (Lynden) 5-3; p. Libby Graham (Hanford) 2:50; SEVENTH PLACE.

235 – Abby Lees p. Shallon Crossley (Mary Walker) 0:56; p. Mariah Stewart (Federal Way) 1:30. STATE CHAMPION.

WOODLAND

100 – Ashlyn Daugherty def. Dominique Garcia (Toppenish) 6-4; lost to Aaliyah Escamilla (Warden) 6-4; p. Amanda Henderson (Federal Way) 2:03; FIFTH PLACE.

GYMNASTICS

4A STATE MEET

At Tacoma Dome’s Exhibition Hall

Individual event finals

Top 8 medalists, plus local finishers

Vault — 1, Zella Conley (Mead) 9.725; 2, Alli McManus (Woodinville) 9.625; 3, Emi Bacha (Sumner) 9.5; 4, Karissa Saelee (Mount Rainier) 9.45; 5, Alexa Dietz (Camas) 9.425; 6, Jessica Harpel (Ferris) 9.4; 7, Emily Mattsen (Heritage) 9.375; 8, Jacqueline Purwins (Camas) 9.325.

Beam — 1, Naleia Gomes (Mount Rainier) 9.475; 2, Alli McManus (Woodinville) 9.35; 3, Kim Kramers (Ingelmoor); 4, Kylie Mosset (Woodinville) 9.275; 5, Bailey Miller (Emerald Ridge) 9.15; 6, Ali Tate (Auburn) 9.125; 7, Karissa Saelee (Mount Rainier) 8.975; 8 (tie) Ella Simmons (Bothell) and Jessica Harpel (Ferris) 8.95. Also: 12, Madison Martin (Camas) 8.525; 14, Alexa Dietz (Camas) 8.35; 15, Jacqueline Purwins (Camas) 7.4

Bars — 1, Alli McManus (Woodinville) 9.55; 2, Naleia Gomes (Mount Rainier) 9.375; 3, Jacqueline Purwins (Camas) 9.3; 4, Kim Kramers (Inglemoor) 9.25; 5, Cecilia Loudermilk (Kentlake) 9.15; 6, Anna Olsen (Skyline) 9.075; 7, Karissa Saelee (Mount Rainier) 9.0; 8, Kelly Richardson (Emerald Ridge) 8.95. Also: 9, Jadyn Gobert (Heritage) 8.725; 13, Emily Mattsen (Heritage) 8.25

Floor — 1, Zella Conley (Mead) 9.6; 2, Alli McManus (Woodinville) 9.575; 3, Alexa Dietz (Camas) 9.525; 4, Kim Kramers (Inglemoor) 9.5; 5, (tie) Erin Clayton (Bothell) and Karissa Saelee (Mount Rainier) 9.45; 7, Kylie Mosset (Woodinville) 9.425; 8. (tie), Jessica Harpel (Ferris) and Ellie Mann (Woodinville) 9.4.

BOYS SWIMMING

4A STATE MEET

At Federal Way

SATURDAY’S FINALS

Team scores (top 4 placers) — 1. Camas 302; 2. Skyline 206; 3. Issaquah 197; 4. Jackson 192

Event winner, plus locals

200 medley relay: 1. Issaquah, 1:35.42; 3. Camas (Finn McClone, Eric Wu, Christopher Xia, Tom Utas), 1:36.55

200 freestyle: 1. Mark Kim (Camas), 1:40.76; 9. Jaden Kim (Camas), 1:46.61; 12. Jeff Fadlovich (Camas), 1:47.47

200 IM: 1. Jonathan Cook (Jackson), 1:48.36; 3. Eric Wu (Camas), 1:54.29; 12. Andrew Chang (Union), 2:00.15

50 free: 1. Tom Utas (Camas), 21.07; 5. Maksim Dolbinin (Heritage), 14. Christopher Xia (Camas), 22:38

Diving: 1. Jason Gleason (South Kitsap), 474.20

100 butterfly: 1. Skyler Younkin (Hanford), 50.26; Jaden Kim (Camas), 51.17; 8. Andrew Chang (Union), 53.23

100 freestyle: 1. Jacob Leahy (Skyline), 46.24; 3. Tom Utas (Camas), 46.74; 4. Maksim Dolbinin (Heritage), 47.25; 7. Finn McClone (Camas), 48.85; 8. Christopher Xia (Camas), 49.03

500 freestyle: 1. Mark Kim (Camas), 4:35.15; 9. Austin Fogel (Camas), 4:53.18

200 free relay: 1. Camas (Eric Wu, Jaden Kim, Tom Utas, Mark Kim), 1:26.82

100 backstroke: 1. Kyle Millis (Issaquah), 50.25; 5. Finn McClone (Camas), 54.27; 7. Jeff Fadlovich (Camas), 54.62

100 breaststroke: 1. Jonathan Cook (Jackson), 53.91; 5. Eric Wu (Camas), 57.57; 13. Val Tikhomirov (Union), 1:00.42

400 free relay: 1. Skyline, 3:11.03; 3. Camas (Finn McClone, Jaden Kim, Christopher Xia, Mark Kim), 3:12.55

3A STATE MEET

At Federal Way

FRIDAY’S PRELIMINARIES

Top 1-8 to championship finals;

Next 9-16 to consolation finals

200 medley relay — 1, Bainbridge 1:32.64; 14, Mountain View (Gabriel Fassler, Enoch Tsai, Jacob McCarthy, Fred Grimshaw) 1:43.75.

200 freestyle — 1, Andrew Boden (Bellevue) 1:41.21.

200 individual medley — 1, William Waite (Bainbridge) 1:50.98.

50 freestyle — 1, Makai Ingalls (Bainbridge) 21.06.

100 butterfly — 1, Makai Ingalls (Bainbridge) 49.94; 7, Jacob McCarthy (Mountain View) 53.59.

100 freestyle — 1, Jude Wenker (Bainbridge) 46.96.

500 freestyle — 1, Andrew Boden (Bellevue) 4:39.29.

200 free relay — 1, Bellevue 1:25.52; 11, Mountain View (Christian Madden, Enoch Tsai, Jacob McCarthy, Fred Grimshaw) 1:32.71.

100 backstroke — 1, Emmett Wayte (Roosevelt) 50.29

100 breaststroke — 1, Kevin Houseman (Bainbridge) 55.22

400 free relay — 1, Bainbridge 3:05.57.

2A STATE MEET

At Federal Way

SATURDAY’S FINALS

Team scores (top 4): 1. Kingston 225; 2. Steilacoom 213.5; 3. Anacortes 193; 4. Columbia RIver 165

Event winner, plus locals

200 free relay: 1. Kingston, 1:38.94; 2. Columbia River (Rob Mead, Josh Bottelberghe, Sam Walker, Ben Phelps), 1:40.33

200 free: 1. Josh Bottelberge (Columbia River), 1:39.87; 3. Isaiah Ross (Washougal), 1:45.65

200 IM: 1. Ethan Fox (Kingston), 1:54.73, 15. Sam Walker (Columbia River), 2:07.29

50 free: 1. Brisen Pearson (Bellingham), 21.19; 6. Joe Dodd (Hockinson), 22.59

Diving: 1. Derek Anderson (Lingbergh), 393.45

100 butterfly: 1. Brisen Pearson (Bellingham), 50.41

100 free: 1. Rob Mead (Columbia River), 47.31, 15. Evan Oja (Hockinson), 51.62

500 free: 1. Holden Ellsworth (Pullman), 4:41.11; 4. Isaiah Ross (Washougal), 4:47.41; 7. Sam Walker (Columbia River) 4:53.08.

200 free relay: 1. Columbia River (Josh Bottelberghe, Isaac Wooten, Ben Phelps, Rob Mead), 1:30.71; 9. Hockinson (Evan Oja, Cody Austin, Samuel Morris, Joe Dodd), 1:34.73

100 back: 1. Timothy Gallagher (Kingston), 50.74; 2. Rob Mead (Columbia River), 51.29

100 breast: 1. Josh Bottelberghe (Columbia River), 55.01

400 free relay: 1. Pullman, 3:16.63; Columbia River (Anthony Jenkins, Sean Wozniak, Isaac Wooten, Sam Walker), DQ