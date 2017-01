High school scoreboard 1/5

A A

THURSDAY’S SCHEDULE

BOYS BASKETBALL

Hudson’s Bay at Prairie, 7 p.m.

Fort Vancouver at Kelso, 7 p.m.

Columbia River at Woodland, 7 p.m.

R.A. Long at Mark Morris, 7 p.m.

Ridgefield at Hockinson, 7:30 p.m.

Castle Rock at Columbia-White Salmon, 7 p.m.

Columbia-White Salmon at Seton Catholic, 7 p.m.

Stevenson at Castle Rock, 7 p.m.

Firm Foundation at Columbia Adventist, 7 p.m.

Washington School for Deaf at Three Rivers Christian, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Washington School for Deaf at Three Rivers Christian, 5:30 p.m.

WRESTLING

Mountain View at Fort Vancouver, 7 p.m.

BOYS SWIMMING

Skyview, Fort Vancouver at Kelso, 4 p.m.

Hudson’s Bay, Mark Morris, R.A. Long vs. Columbia River, 4 p.m. at Propstra Aquatic

GIRLS BOWLING

Heritage vs. Mountain View, 3:15 p.m. at Big Al’s

GIRLS BASKETBALL

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (5-3) 3 0

Mark Morris (4-3) 1 0

Columbia River (6-5) 2 1

Hockinson (6-4) 1 1

Woodland (6-4) 1 1

Ridgefield (5-5) 0 2

R.A. Long (2-7) 0 3

WASHOUGAL 52, HOCKINSON 34

WASHOUGAL — Lindsey Thomas 2, Kaitlyn Reijonen 6, Beyonce Bea 21, Mason Oberg 3, Toryi Midland 12, Maggie Hungerford 2, Ashley Gibbons 2, Mckinley Stotts 4. Totals 25 (1) 1-4 52.

HOCKINSON — Emma Dietel 0, Payton Wangler 16, Lauren Ellensohn 6, Brittany McGuire 4, Adyson Dyer 0, Elyse Fisher 1, Trinity Paulsen 0, Calli Garver 2, Katie Wynkoop 5. Totals 12 (3) 7-20 34.

Washougal 12 14 13 13—52

Hockinson 6 10 4 14—34

JV — Hockinson 55-54, OT. C — Hockinson d. Union

MARK MORRIS 46,

COLUMBIA RIVER 36

MARK MORRIS — Kaylee Johnson 0, Kalina Makaiwi 2, Gabby Bennett 0, Madison Early 2, Madison Mosier 9, Sarah Russell, Zsaleh Parvas 16, Alexis Troy 2, Madison Pond 0, Libby Bartleson 15. Totals 16 (6) 8-20 46.

COLUMBIA RIVER (6-5) — Ellie Furth 4, Liz Canton 0, Kate Kraft 15, Erin Baker 0, Katie Kolbe 3, Anna Klundt 0, Jordan Ryan 8, Claire Pardue 0, Emma Fisk 6. Totals 14 (1) 7-9 36.

M. Morris 5 11 14 16—46

River 11 11 10 4—36

JV — Mark Morris 53-41.

WOODLAND 53, R.A. LONG 48

R.A. LONG — Alyssa Arruda 0, Arianna Maryott 5, Eastyn Reeves 23, Khloe Snair 10, Sadie Allen, Shauncey Flemming 4, Rayana Randall 2, Mya Kirzy 4. Totals 15 (3) 15-22 48.

WOODLAND — Audrey Adams 6, McKenna Flanagan 2, Kaija Olson 1, Kayla Fredricks 11, Payten Foster 4, Kelly Sweyer 2, Dana Glovick 10, Gelina Wakefield 0, Kaily Christensen 15, Emily Dietrich 0, Nicole Guthrie 2. Totals 16 (1) 20-29 53.

R.A. Long 13 11 12 12—48

Woodland 14 12 10 17—53

JV — Woodland won.

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (9-0) 1 0

Seton Catholic (6-1) 1 0

Columbia-WSalm. (3-4) 1 0

Stevenson (4-5) 0 1

Castle Rock (2-8) 0 1

King’s Way Chr. (3-4) 0 1

LA CENTER 68, STEVENSON 14

STEVENSON — Jaida Emerson 3, Kaitlyn Rathgeber 2, Adriana Campbell 0, Serena Blackledge 0, Jazmine Morat 2, Ashley Brannan 1, Kennedy O’Mahoney 6, Zoey Zapfe 0, Peighton Campbell 0, Hobbs 0. Totals 6-22 (0) 2-9 14.

LA CENTER (9-0) — Laynie Erickson 4, Alyssa McKnight 10, Whitley Seter 4, Molly Edwards 6, Natasha Lewis 6, Lauryn Powers 0, Bethany Whitten 7, Madison Rose 0, Taylor Mills 15, Mia Edwards 0, Taylor Stephens 16. Totals 28-56 (4) 8-13 68.

Stevenson 2 5 3 4—14

La Center 21 26 10 11—68

JV — La Center won.

COLUMBIA-WHITE SALMON 47, CASTLE ROCK 43

Non-league

HERITAGE 51, HUDSON’S BAY 14

HUDSON’S BAY — Gabbie Garcia 2, Lousei Mikaele 0, Shelby DeLong 2, Deona Muehe-Brice 0, Abagail Barton 0, Michaela Collins 0, Abbie Marcum 2, Sharon Hanson 1, Lizeth Ramirez 4, Brittany Doolittle 3. Totals 5 (1) 3-8 14.

HERITAGE — Deja Gomez 2, Eliza Chow 2, Gio Smith 4, Jasmin Tuttle 5, Brittaney Carroll 4, Addie Gillas, Alina Svirdan 2, Vanessa Brown 11, Tori Roush 2, Taylor Wulf 2, Anna Rosenbaum 7, Madison Madsen 7, Lisi Thomas 3. Totals 17 (2) 15-30 00.

H. Bay 1 4 2 7—14

Heritage 9 21 8 13—51

JV — Heritage won. C — Bay won.

3A Greater st. helens league

Tuesday’s score

PRAIRIE 66, EVERGREEN 23

PRAIRIE — Sarina Martinez 3, Allie Corral 2, Kazz Parks 0, Jozie Tangeman 14, Mallory Williams 6, Grace Prom 13, Haley Reed 3, Cassidy Gardner 14, Brooke Walling 11. Totals 24 (9) 9-14 66.

EVERGREEN — Vanessa Kuffner 0, Felicia Bahr 7, JaVonne Williams 0, Mackenzie Smith 5, Grace Bauer 3, Alyssa Smith 1, Alanna Jackson 0, Keyonnah Kirkland 0, Ahna Burney 7, Dakota Piovesan 0. Totals 8 (2) 5-9 23.

Prairie 26 16 18 6—66

Evergreen 5 4 4 10—23

JV — Prairie won. C — Prairie won.

WRESTLING

UNION 54, SKYVIEW 30

106 — Brandon Esperto (U) p. Hikary Abe, 1:30; 113 — Aaron Avery (U) by forfeit; 120 — Ethan Rotondo (U) p. Josh Alonso, 2:57; 126 — Quentin Krogstad (U) p. Cesar Nava-Magana, 4:37; 132 — Noah Talavera (U) by forfeit; 138 — Liam Ewing (S) p. Justin Durrett, 2:24; 145 — Zach Phillips (S) p. Cody Laxson, 1:58; 152 — Danny Snediker (U) p. Quinn Martin, 3:20; 160 — JJ Talavera (U) p. Jackson Sayler, 4:44; 170 — Tommy Strassenberg (U) p. Jaden Harkey, 0:24; 182 — Jackson McKinney (S) p. Josh Joo, 1:06; 195 — Brian Lloyd (S) by forfeit; 220 — Anthony Felix Jr (U) p. Anias Delano, 5:41; 285 — Kevin Kruse (S) p. Mason Lux, 5:23.

GIRLS WRESTLING

UNION vs. SKYVIEW

115-Sofia Bautista (S) p. Nyah Schnackenberg, 3:45; 120-Ella Palandrani (S) p. Sierra Woodard, 5:41; 125-Abby Palandrani (S) d. Brianna Fehrer (S) 5-3; 135-Annabelle Helm (U) p. Natalia Juarez-Trejo, 1:27; 135-Natalia Juarez-Trejo (S) p. Stephanie Cuevas, 4:26; 155-Marissa Montano (U) p. Molly Crider, 2:15; 155-Krista Warren (U) p. Molly Crider, 1:15.

GIRLS BOWLING

FORT VANCOUVER 2029,

COLUMBIA RIVER 1943

At Crosley Lanes

COLUMBIA RIVER — Maddy Getz 180-149, Jenika Taylor 119-134, Emma McLean 141-218, Madison Mollahan 182-173, Becca Gunderson 129-145. Baker games 168-205.

FORT VANCOUVER — Katie Campbell 136-194, Alex Mayo 138-151, Meri Broom 126-171, Maddi Durr 160-208, Bailey Peters 215-233. Baker games 146-151.

JV — Fort 1494-1404. C — River won.

EVERGREEN 1881,

MOUNTAIN VIEW 1416

At Big Al’s

EVERGREEN — Dakota O’Neil 135-155, Kadi Shaw 136-155, Hailey Dehaven 142-114, Jessica Dufrain 141-153, Lexi Henderson 222-185. Baker games 149-194.

MOUNTAIN VIEW — Emily Lapp 160-106, Lauren Johnson 115-125, Kate Rand 93-124, Mo Mullally 115-138, Jolie Qiu 117-106. Baker games 95-122.

BATTLE GROUND 1979, MARK MORRIS 1811

At Tiger Bowl

BATTLE GROUND — Sarah Kester 184-145, Darian Dyer 104-125, Allison Gentry 215-221, Kayla Beard 157-167, Danyelle Joli 158-163. Baker games 160-180.

MARK MORRIS — Gaby Ramirez 130-133, Alexa Mejia 155-115, Mariah Mitchell 116-185, Ady Allen 160-119, Brookly Bourdreau 170-267. Baker games 150-111.

JV — Battle Ground 1183-1050.

C — Battle Ground won.

HUDSON’S BAY 1953, KELSO 1794

At Crosley Lanes

HUDSON’S BAY — Shaylie Westmorland 182-107, Erica Morley 137-126, Halie Martin 172-128, Michayla Garden 175-190, Reagan Lorey 212-186. Baker games 142-196.

KELSO — Stacey Price 169-177, Jenna Moyer 163-110, Madde Sears 139-137, Kendra Sears 139-17, Sara Soladey 129-172. Baker games 178-130.

HERITAGE 1872, CAMAS 1753

At Big Al’s

HERITAGE — Hayden Pope 143-147, Jarrin Pope 139-147, Kaylee Combs 136-147, Dominique Falls 201-189, Emily Fraser 148-160. Baker games 144-171.

CAMAS — Brianna Clouttier 188-121, Eva Brizuela 134-72, Jayden Grubbs 121-168, Jaelyn Montoya 124-132, Shelby Chartrand 177-200. Baker games 149-167.

JV — Heritage 1365-1255. C — Camas won.