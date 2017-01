High school scoreboard 1/7

A A

SATURDAY’S SCHEDULE

WRESTLING

Camas at Bearcat Invitational in Chehalis

Heritage at Sandy (Ore.) Tournament

Mountain View at Dick Pruett Invitational at Kent-Meridian

Evergreen at Hillsboro (Ore.) Invitational

Stevenson, Woodland at Jim Bair Tournament at Castle Rock

GYMNASTICS

Camas, Evergreen, Fort Vancouver, Hudson’s Bay, Mountain View, Ridgefield, Skyview, Columbia River at WOW! Invitational, 9 a.m. at Naydenov

Battle Ground, Heritage, Prairie, Union at WOW! Invitational, 2 p.m. at Northpointe

BOYS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Union (10-2) 1 0

Skyview (9-3) 1 1

Heritage (7-7) 1 1

Camas (5-6) 1 1

Battle Ground (5-4) 0 1

CAMAS 71, HERITAGE 44

HERITAGE — Brenden Comstock 0, Ammon Garrison 0, Keoni Peneueta 7, Michael Taras 0, Xayvier Pitre 0, Nick Morse 10, Jander Cline 1, LaTrell Johnson 8, Josh Patton 9 , Tony Dean 3, Colin Jorgensen 0, Sanjeet Singh 6. Totals 16 (5) 7-10 44.

CAMAS — Logan Miller 10, Tanner Fogle 13, Hayden Hunsaker 1, Nathan Chilian 11, Cooper McNatt 4, Isaiah Sampson 7, Ben Cooke 0, Connor Shira 2, Alex Glikbarg 20, Levi Gilstrap 3, Tre Carlisle 0. Totals 28 (8) 7-10 71.

Heritage 11 4 13 16—44

Camas 21 22 16 12—71

JV — Camas won.

UNION 47, SKYVIEW 37

SKYVIEW — Alex Schumacher 6, Cole Grossman 7, Travis Yajko 0, Jovon Sewell 6, Levi Nicholson 0, Samaad Hector 5, Jayden Chatman 2, Taylor Harbertson 4, KB Fesehazion 0, Skyler Martin 5, Aiden Kese 2. Totals 13 (1) 10-16 37.

UNION — Keithen Shepard 1, Houston Combs 0, Zach Reznick 15, Tyler Combs 2, Quinn Lamey 0, Austin Lewis 4, Jalen Brown 2, Cameron Cranston 17, Jason Franklin Jr. 2, Cole Susee 4, Aiden Nellor 0. Totals 15 (6) 11-14 47.

Skyview 9 8 12 8—37

Union 12 12 10 13—47

JV — Union 67-61. Frosh — Skyview 51-43.

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (9-1) 2 0

Kelso (9-2) 2 0

Fort Vancouver (8-3) 1 1

Evergreen (4-8) 1 1

Mountain View (2-9) 0 2

Hudson’s Bay (3-8) 0 2

EVERGREEN 82,

MOUNTAIN VIEW 65

MOUNTAIN VIEW — Rodolfo Montiel 4, Jack Mertens 2, Darien Chase 9, Alex Hegel 0, Makai Anderson 4, Bryant Smith 0, Trevor Green 2, Alex Bailey 10, Cameron Henderson 19, Troy Pacheco 15, Brady Metz 0, Will Prescott. Totals 23 (3) 13-25 62.

EVERGREEN — Payton Monda 6, Tre Ratcliff 21, John Hansberry 12, Dwight Jones 4, Elon Freeman 6, Jeremy Harju 13, Shawn Johnson Jr. 0, Dustin Nettles 8, Brock Schoene 12. Totals 36 (3) 7-10 00.

Mtn. View 11 13 21 20—65

Evergreen 20 16 22 24—82

JV — Evergreen won.

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (6-2) 1 0

Stevenson (7-3) 1 0

King’s Way Chr. (4-7) 1 1

Seton Catholic (7-3) 1 1

Columbia-WSalm. (4-4) 1 1

Castle Rock (0-11) 0 2

LA CENTER 55,

KING’S WAY CHRISTIAN 45

LA CENTER — Jon Eastman 0, Tristen Countryman 0, Jake Wise 10, Avery Seter 13, Jackson Leslie 3, Matt Baher 3, Hunter Ecklund 26. Totals 16 (7) 16-24 55.

KING’S WAY CHRISTIAN — Nic Pulicella 7, Jared Jarvi 3, Chris Cotton 0, Karter Graves 14, Gage Koenders 0, Joe Mills 9, Matt Bryant 5, Matt Garrison 0, Karson Jones 0, Skyler Freeman 7. Totals 15 (5) 10-16 45.

La Center 20 7 11 17—55

King’s Way 13 9 4 19—45

JV — King’s Way won.

GIRLS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Camas (5-6) 2 0

Battle Ground (5-4) 1 0

Skyview (7-6) 1 1

Union (6-3) 0 1

Heritage (4-9) 0 2

SKYVIEW 57, UNION 36

SKYVIEW — Riley Friauf 13, Mikele Anthony 6, Sydney Friauf 7, Hanna Van Nortwick 16, Remington Riley 1, Nicole Christensen 2, Mariah Campbell 0, Ashlee Comastro 12. Totals 17 (3) 14-17 57.

UNION — Alexis Raymore 5, Laura Beard 0, Jewels Soto 2, Marina Morningstar 6, Keanna Wakefield 0, Rebekah Barney 2, Tanya Gladkov 0, Emily Takayoshi 3, Mackenzie Lewis 14, Courtney Cranston 3, Bailey Donohue 1. Totals 11 (2) 9-11 36.

Skyview 16 16 12 13—57

Union 11 4 12 9—36

JV — Union 46-41; C — Union 51-48

CAMAS 74, HERITAGE 18

HERITAGE — Deja Gomez 1, Eliza Chow 3, Gio Smith 0, Jasmin Tuttle 2, Brittaney Carroll 0, Alina Svirdan 4, Vanessa Brown 2, Tori Roush 0, Anna Rosenbaum 4, Madison Madsen 0, Lisi Thomas 2. Totals 6 (2) 4-16 18.

CAMAS — Jordyn Wilds 1, Meghan Finley 5, Jillian Webb 14, Teague Schroeder 5, Haley Hanson 8, Maggie Wells 8, Emma Jones 5, Madison Freemon 6, Courtney Clemmer 4, Hannah Booth 12, Marianna Payne 0, Stephanie Knight 6, Kai Warren 0. Totals 29 (10) 6-11 74.

Heritage 5 5 7 1—18

Camas 29 13 19 13—74

JV — Camas won; C — Camas won.

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (8-2) 2 0

Kelso (6-4) 2 0

Mountain View (4-6) 2 0

Evergreen (3-8) 0 2

Fort Vancouver (1-9) 0 2

Hudson’s Bay (0-12) 0 2

PRAIRIE 79, HUDSON’S BAY 19

PRAIRIE — Sarina Martinez 5, Allie Corral 13, Kazz Parks 7, Jozie Tangeman 14, Mallory Williams 8, Grace Prom 11, Malaika Quigley 0, Haley Reed 3, Cassidy Gardner 8, Brooke Walling 10. Totals 31 (7) 10-14 00.

HUDSON’S BAY — Gabbie Garcia 0, Lousei Mikaele 0, Shelby DeLong 0, Deona Muehe-Brice 0, Abagail Barton 0, Michaela Collins 0, Abbie Marcum 3, Sharon Hanson 8, Lizeth Ramirez 0, Brittany Doolittle 8. Totals 8 (2) 1-2 19.

Prairie 30 15 25 9—79

H. Bay 2 10 3 4—19

JV — Prairie won.

KELSO 48, FORT VANCOUVER 12

KELSO — Saydie Harris 0, Alexis Kleven 13, Jordan Dole 4, Turner Joy 0, Alexandra Harman 8, Capri Franzen 5, Cooper Joy 0, Tally Connors 4, Kylee Gibbs 14. Totals 16 (3) 7-10 48.

FORT VANCOUVER — Megan Nellor 0, Jocelyn Salavea 2, Karinna Aguas 2, Alexis Zelaya 0, Jessica Wright 4, Jazmeen Kaur 4, Kayla Hola 4. Totals 6 0-0 12.

Kelso 18 12 10 8—48

Fort 4 0 6 2—12

JV — Kelso won; C — Kelso 41-21.

MOUNTAIN VIEW 53,

EVERGREEN 48

MOUNTAIN VIEW — Eva Winsheimer 12, Kayla Huckins 0, Emily VanNess 5, Dejah Wilson 3, Mollie Doyle 8, Jenna Carlson , Arielle Pinzone 1, Gillian Murphy 10, Olivia Hood 13, Annalei Santos 1. Totals 16 (3) 18-34 53.

EVERGREEN — Vanessa Kuffner 0, Felicia Bahr 12, JaVonne Williams 12, Mackenzie Smith 4, Grace Bauer 0, Alyssa Smith 0, Ahna Burney 20, Dakota Piovesan 0, Jessica Heath 0. Totals 16 (3) 13-19 48.

Mtn. View 14 9 17 13—53

Evergreen 9 10 13 16—48

JV — Mountain View 46-26; C — Evergreen won.

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (5-3) 3 0

Mark Morris (5-3) 2 0

Columbia River (7-5) 3 1

Ridgefield (6-5) 1 2

Hockinson (6-5) 1 2

Woodland (6-5) 1 2

R.A. Long (2-8) 0 4

Ridgefield 39, Hockinson 26

HOCKINSON — Payton Wangler 5, Lauren Ellensohn 0, Grace Russell 0, Brittany McGuire 8, Adyson Dyer 0, Elyse Fisher 0, Katie Wynkoop 0, Willow Klug 9, Julia Zora 4, Katie Willis 0. Totals 8 (3) 7-16 26.

RIDGEFIELD — Sarah Jenkins 6, Anna Murphy 4, Devi Dugan 0, Aliesha Ball 1, Kylie Greenwald 6, Kaia Oliver 7, Emma Jenkins 1, Emi Long 0, Karli Oliver 4, Amy Bishop-Smith 10. Totals 17 (1) 4-10 39

Hockinson 8 15 2 1—26

Ridgefield 8 9 8 14—39

COLUMBIA RIVER 47,

WOODLAND 34

WOODLAND — Audrey Adams 2, McKenna Flanagan 3, Kaija Olson 0, Kayla Fredricks 8, Payten Foster 4, Kelly Sweyer 7, Dana Glovick 7, Gelina Wakefield 0, Kaily Christensen 0, Nicole Guthrie 3. Totals 10 (1) 13-22 34.

COLUMBIA RIVER — Ellie Furth 7, Kate Kraft 7, Erin Baker 0, Katie Kolbe 4, Anna Klundt 0, Jordan Ryan 15, Claire Pardue 0, Emma Fisk 14. Totals 22 (2) 1-5 47.

Woodland 8 6 7 13—34

C. River 11 10 14 12—47

JV — Woodland 35-30.

MARK MORRIS 44, R.A. LONG 31

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (10-0) 2 0

Seton Catholic (7-1) 2 0

Columbia-WSalm. (3-5) 1 1

Stevenson (4-5) 0 1

Castle Rock (2-8) 0 1

King’s Way Chr. (3-5) 0 2

Other game

Stevenson vs. Castle Rock, no report

LA CENTER 81,

KING’S WAY CHRISTIAN 28

LA CENTER — Nyah Mertz 2, Laynie Erickson 2, Alyssa McKnight 11, Whitley Seter 7, Molly Edwards 8, Natasha Lewis 0, Lauryn Powers 0, Bethany Whitten 9, Madison Rose 2, Taylor Mills 13, Mia Edwards 0, Taylor Stephens 27, Katie Nelson 0. 32 (13) 4-9

KING’S WAY CHRISTIAN — Gracie Brown 0, Bethany Hutchin 2, Hannah Moats 13, Grace Schular 0, Madison Bertrand 0, Amber Kolb 0, Gigi Conway 0, Hannah Nichols 0, MacKenzie Ellertson 11, Zoe Feldman 0, Kaisha Stokes 2. Totals 11 (1) 5-12 28.

La Center 28 24 18 11—81

King’s Way 6 9 6 7—28

SETON CATHOLIC 45,

COLUMBIA-WHITE SALMON 28

SETON CATHOLIC — Megan McDaid-O’Neil 2, Kaley Beckwith 5, Jasmine Morgan 21, Cheyenne Badger 0, Tiana Scruggs 5, Amy Fraizer 0, Emily Martin 2, Josie Partridge 0, Nami Nsubuga 10, Katherine Zdunich 0.

COLUMBIA-WHITE SALMON — Angelie Sampson 2, Yazmin Nunez-Cordoba 5, Carlee Trullinger 0, Keylarae Manly 12, Samantha Tardiff 0, Heidi Pulido 1, Waldna 2, Kathirin Hylton 4, Drew Harmon 2.

Seton 18 11 8 8—45

Col.-WS 7 6 6 9—28

JV — White Salmon won.

WRESTLING

RIDGEFIELD 48, LA CENTER 23

106 — double forfeit; 113 — Dylan Draper (R) pinned Hunter Mallicoat; 120 — Robel Grove (LC) pinned Austin Nolan; 126 — Corey Huddleston (LC) tech fall Jordan Nash 18-2; 132 — Trent McMurty (R) pinned Tucker Harrington; 138 — Cyle Workman (R) pinned Dylan Aseph; 145 — Josh Silvas (R) pinned Nolan Dexter; 152 — Aiden McLaren (R) won by forfeit; 160 — Jeffrey Mayolo (LC) pinned Bryce Lawrence; 170 — Noah Honokuupu (R) pinned Max Muffett; 182 — Dawson Lieurance (R) pinned Sam Kitchell; 195 — Simon Berkey (R) won by forfeit; 220 — double forfeit; 285 — Matthew Lincoln (LC) won by forfeit.

GIRLS BOWLING

PRAIRIE 2140,

MARK MORRIS 1711

At Tiger Bowl

MARK MORRIS — Gaby Ramirez 124-126, Myriah Mitchell 112-170, Ady Allen 147-127, Hailey Harris 120-117, Brookly Bourdreau 194-223. Baker games 119-122.

PRAIRIE — Amber Sparks 196-190, Hannah Berrigan 182-189, Tia Fisher 160-208, Bella Ogle 166-161, Madi Bash 159-221. Baker games 171-145.

BATTLE GROUND 1700,

UNION 1671

At Big Al’s

BATTLE GROUND — Sarah Kester 107-117, Takara Suliama 141-118, Allison Gentry 122-122, Kayla Beard 132-157, Danyelle Joli 149-178. Baker games 157-200.

UNION — Emma Riggins 117, Allyson Mertz 123, Olivia Shoup 122-154, Emma Suzuki 141-166, Halee Vinyard 116-132, Isabel Reed 149-163. Baker games 134-144.

JV — Battle Ground 1202-1052.

EVERGREEN 2266, CAMAS 1798

At Big Al’s

CAMAS — Brianna Clouttier 89-121, Kaeli Daniels 167-141, Jayden Grubbs 129-118, Jaelyn Montoya 149-172, Shelby Chartrand 214-185. Baker games 146-168.

EVERGREEN — Shannon Bliquez 190-222, Dakota O’Neil 177-224, Hailey Dehaven 163-132, Jessica DuFrain 172-195, Lexi Henderson 203-151. Baker games 247-190.

FORT VANCOUVER 1887,

MOUNTAIN VIEW 1497

FORT VANCOUVER — Katie Campbell 140-168, Meri Broom 156-117, McKenna Ellen 139-117, Maddi Durr 182-182, Bailey Peters 176-181. Baker games 161-167.

MOUNTAIN VIEW — Emily Lapp 100-143, Lauren Johnson 155-146, Kate Rand 125-113, Mo Mullally 114-127, Jolie Qiu 107-122. Baker games 140-105.

JV — Fort Vancouver 1434-1148. C — Fort won.

HUDSON’S BAY 1865,

R.A. LONG 1560

At Triangle Bowl

HUDSON’S BAY — Shaylie Westmorland 154-150, Erica Morley 114-161, Halie Martin 126-139, Michayla Garden 201-167, Reagan Lorey 183-180. Baker games 126-156.

R.A. LONG — Aby Kirby 132-158, Kaylee Willson 177-156, Seaira Hazeltine 140-148, Annalyah Dorman 111-149, Hannah Hunsacker 177-156. Baker games 95-118.

HERITAGE 1770, SKYVIEW 1642

At Crosley Lanes

HERITAGE — Maddy Brown Silva 173-149, Teresa Nguyen 120-148, Hayden Pope 154-132, Kaylee Combs 145-119, Dominique Falls 185-147. Baker games 151-147.

SKYVIEW — Tiffany Tucker 115-212, Morganne Guier 110, Nicole Hayes 111, Athena Mantalas 106-133, Calista Schaffer 170-133, Mikayla Hahn 178-125. Baker games 130-120.

JV — Skyview won; C — Skyview won.