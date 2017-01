High School scoreboard, 1/19

A A

THURSDAY’S SCHEDULE

(Subject to change)

BOYS BASKETBALL

Columbia Adventist at Firm Foundation, 7 p.m.

Evergreen C-squad at Washington School for Deaf, 7 p.m.

Prairie at Hudson’s Bay, 7 p.m.

Washougal at Woodland, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Hudson’s Bay at Prairie, 7 p.m.

Fort Vancouver at Kelso, 7 p.m.

Washougal at R.A. Long, 7 p.m.

Ridgefield at Columbia River, 7 p.m.

Woodland at Hockinson, 7 p.m.

Seton Catholic at La Center, 7 p.m.

Washougal C-squad at Washington School for Deaf, 7 p.m.

WRESTLING

Heritage at Battle Ground, 7 p.m.

Columbia River, Hockinson at Washougal, 5 p.m.

Evergreen at Fort Vancouver, 7 p.m.

King’s Way Christian, La Center at Castle Rock, 6 p.m.

BOYS SWIMMING

Camas vs. Columbia River, Hudson’s Bay, 4 p.m. at Propstra Aquatic

GIRLS BOWLING

Heritage vs. Battle Ground, 3:15 p.m. at Tiger Bowl

Fort Vancouver vs. Prairie, 3:15 p.m. at Tiger Bowl

BOYS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Union (12-2) 3 0

Skyview (10-4) 2 1

Camas (5-7) 1 2

Heritage (7-8) 1 2

Battle Ground (5-5) 0 2

UNION 61, CAMAS 56

CAMAS — Logan Miller 9, Tanner Fogle 5, Nathan Chilian 3, Cooper McNatt 3, Isaiah Sampson 8, Alex Glikbarg 21, Levi Gilstrap 2, Tre Carlisle 5. Totals 16-45 (9-21) 15-17 56.

UNION — Keithen Shepard 7, Houston Combs 0, Zach Reznick 14, Tyler Combs 9, Quinn Lamey 0, Austin Lewis 4, Jalen Brown 0, Kai Gamble 0, Cameron Cranston 24, Jason Franklin Jr. 0, Cole Susee 3, Aiden Nellor 0. Totals 21-40 (7-16) 12-17 61.

Camas 12 17 10 17–56

Union 19 15 10 17–61

SKYVIEW 68, BATTLE GROUND 45

BATTLE GROUND — Jacob Currie 4, Eddie Kazic 0, Casey Spencer 1, Brendan Beal 6, Vincent McCormic 12, Ryan Davis, Gunner Talkington, 0 Brock Robinson 0, Tyson Akin, Shane Hatch 0, Eiljah Parker 2, Daelon Floyd 17, KeAndre Hunter-Holliday 0. Cooper Laine 3 Totals 15 (5) 10-15 45

SKYVIEW — Alex Schumacher 4, Cole Grossman 2, Travis Yajko, 4 Jovon Sewell 11, Levi Nicholson 13, Nicholas Campbell 2, Samaad Hector 8, Jayden Chatman 2, Taylor Harbertson 5, KB Fesehazion 9, Skyler Martin 7, Aiden Kese 2. Totals 25 (6) 13-17 68

BatGround 11 12 9 13–45

Skyview 12 16 14 17–68

JV — Skyview won; C — Skyview won

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Mark Morris (9-3) 5 0

Ridgefield (6-6) 3 2

Woodland (7-4) 3 2

Columbia River (8-5) 3 2

Washougal (3-8) 1 3

R.A. Long (6-5) 2 3

Hockinson (3-10) 0 5

MARK MORRIS 68, RIDGEFIELD 44

RIDGEFIELD — Tim Radosevich 3, Travis Gottsch 13, Andrew Williams 3, Cameron Short 5, Kellen Bringhurst 5, Jack Vance 1, Louden Wardius 9, Spencer Andersen 3, Wyatt Layman 2. Totals 15 (2) 12-18 44.

MARK MORRIS — Fritz 5, Hendrickson 8, Masen Baker 9, Connor Strange 5, Tyler Berger 20, Will Burghardt 10, McNally 1, Kyle Matthews 6. Totals 23 (5) 17-23 68.

Ridgfield 8 13 14 9–44

Mark Morris 19 21 14 14–68

JV — Ridgefield won. C — Mark Morris won

R.A. LONG 41, HOCKINSON 38

R.A. LONG — Marcus Maryott 11, Coby Rothwell 14, Tyrick Lewis-Clark 9, Jacob Thompson, Nolan Plank 0, Conner Wallace 5, Jacob Childers 0, Keoni Mawae 2. Totals 15 (4) 5-12 41

HOCKINSON — Matt Henry 0, Sawyer Racanelli 1, Matt Gospe 8, Peyton Brammer 8, Ry Paulsen 11, Micah Paulsen 3, Cameron Venema 7 Totals 16 (3) 3-6 38.

R.A. Long 9 12 10 10–41

Hockinson 12 10 9 7–38

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (9-2) 3 0

Stevenson (7-3) 1 0

King’s Way Chr. (5-8) 2 1

Seton Catholic (5-2) 2 2

Columbia-WSalm. (5-5) 1 1

Castle Rock (0-14) 0 5

LA CENTER 68, SETON CATHOLIC 52

LA CENTER — Jon Eastman 2, Tristen Countryman 1, Jake Wise 34, Joe Bork 1, Avery Seter 8, Jackson Leslie 3, Matt Baher 10, Hunter Ecklund 9. Totals 25 (5) 13-22 68.

SETON CATHOLIC — Henry Demsky 3, Isaiah Parker 12, Matt Kent 3, Ben Owen 0, Jaden Ephraim 0, Topher Strong 0, Tyler Davis 10, Chris Dumas 0, Delano Morgan 19, Garrett Wellman 2, Max Moreland 2, Andy Olson 1. Totals 20 (4) 8-15 52.

La Center 13 23 14 18–68

Seton Cath. 17 7 10 18–52

JV — La Center won

KING’S WAY CHRISTIAN 53, CASTLE ROCK 34

CASTLE ROCK — Connor Edwards 3, Bryce DesArmo 14, Skyler King, 3 Parker Patching 2, Dakota Golden 9, Hunter Jansen 1, Dylan Holborn 2. Totals 13 (4) 4-8 34.

KING’S WAY CHRISTIAN — Nic Pulicella 2, Jared Jarvi 2, Chris Cotton 0, Luke Hoffman 2, Karter Graves 5, Joe Mills 18, Matt Bryant 0, Matt Garrison 19, Karson Jones 0, Skyler Freeman 5. Totals 23 (3) 4-4 53.

Castle Rock 15 3 12 4–34

King’s Way 8 12 18 15–53

Associated Press state poll

Class 4A

School Record Points Last

1. Federal Way (11) 16-0 110 1

2. Gonzaga Prep 12-1 98 2

3. Union 10-2 86 3

4. Kentwood 15-2 63 6

5. Ferris 11-3 56 5

(tie)Curtis 12-2 56 7

7. Davis 11-3 40 4

8. Glacier Peak 13-1 38 8

9. Central Valley 11-3 35 9

10. Bothell 12-3 8 10

Others receiving votes: Emerald Ridge 5. Lewis and Clark 4. Moses Lake 2. Kennedy 2. Kentridge 2.

Class 3A

School Record Points Last

1. Nathan Hale (11) 14-0 110 1

2. Garfield 13-2 98 2

3. Lincoln 14-0 85 T3

4. Rainier Beach 10-3 61 T3

5. Stanwood 14-1 57 7

6. West Seattle 12-4 55 6

7. Shadle Park 11-2 46 5

8. Cleveland 12-4 39 8

9. Shorecrest 13-1 25 T10

10. Seattle Prep 12-3 17 T10

Others receiving votes: Kamiakin 5. Bellevue 3. Kelso 2. Prairie 2.

Class 2A

School Record Points Last

1. Anacortes (7) 11-2 102 1

2. Clarkston (1) 11-2 96 T2

3. Foss (3) 11-5 87 4

4. Mark Morris 9-3 77 T2

5. Selah 12-2 71 5

6. River Ridge 12-4 48 6

7. North Kitsap 13-2 38 T8

8. Tumwater 9-4 29 10

9. Lynden 9-4 20 NR

10. Bellingham 11-3 17 7

Others receiving votes: Pullman 12. Prosser 4. Liberty (Renton) 2. Olympic 1. Ephrata 1.

Class 1A

School Record Points Last

1. Zillah (7) 12-0 106 1

2. Freeman (2) 13-1 96 2

3. King’s (2) 13-3 94 3

4. Lynden Christian 11-3 71 4

5. Medical Lake 11-3 64 5

6. Mount Baker 11-3 56 6

7. Northwest School 10-1 43 8

8. La Center 8-2 32 9

9. Chelan 9-4 25 7

10. Seattle Academy 9-5 4 NR

(tie)Granger 10-5 4 NR

Others receiving votes: Bear Creek School 3. Warden 3. Overlake School 1. River View 1.

GIRLS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Camas (7-6) 3 0

Skyview (7-6) 2 1

Battle Ground (5-5) 1 1

Union (7-4) 1 2

Heritage (4-10) 0 3

CAMAS 56, UNION 27

CAMAS — Jordyn Wilds 8, Meghan Finley 2, Jillian Webb 3, Teague Schroeder 4, Haley Hanson 8, Maggie Wells 2, Emma Jones 4, Madison Freemon 1, Stephanie Knight 5, Courtney Clemmer 12, Hannah Booth 6, Marianna Payne 1. Totals 17 (6) 16-21 56.

UNION — Alexis Raymore 0, Laura Beard 1, Jewels Soto 5, Marina Morningstar 4, Keanna Wakefield 0, Rebekah Barney 0, Tanya Gladkov 0, Emily Takayoshi 3, Mackenzie Lewis 3, Courtney Cranston 5, Bailey Donohue 6. Totals 10 (2) 5-10 27.

Camas 14 18 12 12–56

Union 6 6 4 11–27

JV — Camas 35-12.

SKYVIEW 64, BATTLE GROUND 27

BATTLE GROUND — Brenley Billingsley 2, Kayla Cruz 5, Anna Brinton 2, Morgan Stradley 8, Brianna Adams 4, Kelly Poteet 4, Emeline Akengue 2. Totals 8 (4) 5-6 27

SKYVIEW — Riley Friauf 16, Mikele Anthony 2, Sydney Friauf 5, Hanna Van Nortwick 12, Remington Riley 4, Nicole Christensen 5, Mariah Campbell 2, Norton 0, Ashlee Comastro 18. Totals 27 (3) 7-12 64

BGround 5 10 4 8–27

Skyview 19 17 18 10–64

JV — Skyview won.

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (6-3) 4 0

Columbia River (7-6) 3 2

Hockinson (8-5) 3 2

Mark Morris (5-5) 2 1

Woodland (7-5) 2 2

Ridgefield (6-6) 1 3

R.A. Long (3-9) 0 5

HOCKINSON 57, R.A. LONG 32

R.A. LONG — Arianna Maryott 2, Eastyn Reeves 12, Khloe Snair 11, Sadie Allen 0, Shauncey Flemming 1, Mya Kirzy 6, Abagail Smith 0, Totals 10 (1) 14-22 32

HOCKINSON — Emma Dietel 8, Payton Wangler 15, Lauren Ellensohn 4, Grace Russell, 4, Brittany McGuire 13, Adyson Dyer 7, Elyse Fisher 0, Willow Klug 3, Julia Zora 4, Katie Wynkoop 0. Totals 23 (6) 5-12 57

R.A. Long 10 1 14 7–32

Hockinson 12 13 15 17–57

JV — Hockinson won.

1A TRICO LEAGUE

W L

Seton Catholic (7-1) 4 0

La Center (11-0) 3 0

Columbia-WSalm. (3-5) 1 1

Castle Rock (3-9) 2 3

Stevenson (4-7) 0 3

King’s Way Chr. (3-6) 0 3

CASTLE ROCK 46, KING’S WAY CHRISTIAN 41

CASTLE ROCK — Kerianne Cline 2, Nakayla Ehrhorn 12, Megan Keeling 5, Kaylee Cline 2, Hanna Lair, 7 Logann Golden 6, Mackenzie Becker, Rachel Anderson 6, Kaitlyn Sullivan 2, Ellen Hadaller 4. Totals 18 (3) 7-14 46

KING’S WAY CHRISTIAN — Gracie Brown 6, Bethany Hutchin 1, Hannah Moats 12, Grace Schular, Madison Bertrand 0, Amber Kolb 2, Gigi Conway 0, MacKenzie Ellertson 12, Zoe Feldman 8, Kaisha Stokes 0. Totals 19 (3) 3-9 41

Castle Rock 9 6 15 16–46

King’s Way 8 16 11 6–41

Associated Press state poll

Class 4A

School Record Points Last

1. Central Valley (10) 14-0 100 1

2. Kentlake 16-1 84 2

3. Sunnyside 12-0 81 3

4. Bothell 12-1 73 4

5. Kentridge 16-1 60 5

6. Bellarmine Prep 14-1 51 6

7. Glacier Peak 12-1 36 8

8. Moses Lake 10-3 24 7

9. Auburn Riverside 13-3 21 9

10. Lake Stevens 11-2 11 10

Others receiving votes: Todd Beamer 5. Woodinville 2. Auburn 2.

Class 3A

School Record Points Last

1. Blanchet (10) 15-0 100 1

2. Kamiakin 11-2 87 3

3. Mt. Spokane 14-0 69 4T

4. Prairie 9-2 67 4T

5. Lincoln 11-3 48 6

6. Stanwood 12-2 42 2

7. Gig Harbor 10-3 30 10

8. Seattle Prep 11-3 23 7

9. Shorewood 13-1 20 NR

10. Garfield 10-3 17 NR

Others receiving votes: Snohomish 13. Mercer Island 9. Rainier Beach 7. Lynnwood 7. Bellevue 6. West Seattle 3. Bethel 2.

Class 2A

School Record Points Last

1. White River (9) 14-1 99 1

2. Black Hills (1) 11-1 91 2

3. Wapato 12-0 74 4

4. Prosser 11-2 59 5T

5. Lynden 11-3 53 5T

6. W. F. West 9-1 47 3

7. Arch. Murphy 11-3 44 8

8. Washougal 6-3 25 10

9. North Kitsap 12-3 18 NR

10. East Valley (Spokane) 9-6 11 NR

Others receiving votes: Burlington-Edison 9. Olympic 7. Renton 7. Eatonville 3. Kingston 2. Cheney 1.

Class 1A

School Record Points Last

1. Lynden Chr. (7) 13-1 96 1

2. Cashmere (3) 13-0 93 2

3. Montesano 13-2 68 4

4. Columbia (Burbank) 12-0 63 5

5. Okanogan 13-2 60 3

6. La Center 11-0 54 6

7. Granger 14-1 46 7

8. Zillah 10-2 28 8

9. Mount Baker 12-1 26 9

10. Bellevue Christian 11-4 6 10

Others receiving votes: Lakeside (Nine Mile Falls) 4. King’s 2. Cle Elum/Roslyn 1. Medical Lake 1. Omak 1. Seattle Academy 1.

WRESTLING

UNION 63, HERITAGE 18

106 — Justin Esperto (U) d. Sanry Nguyen, 4-0; 113 — Aaron Avery (U) p. Chad Doney, 2:33; 120 — Ethan Rotondo (U) p. Donnie Sutcliffe, 1:50; 126 — Vitaliy Manolov (U) p. Draven Burton, 3:35; 132 — Noah Talavera (U) p. Daxten Monathan, 3:43; 138 — Alex Newbetty (H) p. Isaac Salon, 2:34; 145 — Cody Laxson (U) p. Cole Miller, 3:25; 152 — JJ Talavera (U) p. Brenden Bowman, 3:14; 160 — Tommy Strassenberg (U) p. Kyle Bare, 1:23; 170 — Joseph Vallejo (U) b. Forfeit; 182 — Jorge Rubio (H) p. Josh Joo, 1:03; 195 — Brandon Thomas (U) p. Quentin Wolford, 0:55; 220 — Dumitru Salagor (U) b. Forfeit; 85 — Whitey Sosene (H) p. Mason Lux, 1:13

Varsity Girls

145 — Nevea Cassidy (H) d. Marissa Montano, 6-3

RIDGEFIELD 30, MARK MORRIS 12

(RIDGEFIELD WINNERS)

Wyatt Gaspar (132), Trenton McMurtry (132), Cyle Workman (138), Jordan Post (145), Logan Newman (152), Aiden McLaren (145), Kevin Coch (152), Dawson Lieurance (182)

R.A. Long 44, RIDGEFIELD 36

(RIDGEFIELD WINNERS)

Noah Honokaupu (170), Dawson Lieurance (182), Simon Burkey (182), Dylan Draper (113), Wyatt Gaspar (132), Cyle Workman (138)

WOODLAND 39, MARK MORRIS 33 WOODLAND 43, R.A. LONG 42

Notes: Woodland beat R.A. Long by criteria after Russel Shell got a pin in the final match against R.A. Long to tie the score. Woodland then won by takedowns. … Josiah Sanders also with key victory vor Woodland.

MOUNTAIN VIEW 54, HUDSON’S BAY 26

106 — Lopez (HB) p. Gage Atkins; 113 — Moslen (HB) p. Sean Lambird; 120 — Troy Ewers (MV) p. Carlyle; 126 — Matthew Prado (MV) via forfeit; 132 — Lozana (HB) d. Brayden Franklin 12-4; 138 — McMillan (HB) via forfeit; 145 — Tyler Hawkins (MV) p. Mercado; 152 — Andrew Bell (MV) p. Reeson; 160 — Nakoa Dizon (MV) via forfeit; 170 — Metzger (HB) via forfeit; 182 — Alton Culver (MV) via forfeit; 195 — Zachry Curry (MV) via forfeit; 220 — Pablo Archundia (MV) p. Wilson; 285 — Lucas Smith (MV) p. Alvarez.

EVERGREEN 45, MOUNTAIN VIEW 27

106 — Gage Atkins (MV) via forfeit; 113 — Sean Lambird (MV) via forfeit; 120 — Ryan Logan (E) d. Troy Ewers 4-2; 126 — Matthew Prado (MV) via forfeit; 132 — double forfeit; 138 — Ryan Preston (E) p. Brayden Franklin; 145 — Tyler Hawkins (MV) d. Denny Roa 6-0; 152 — Ryan Fiest (E) p. Andrew Bell; 160 — Arthur Glukhenko (E) p. Nakoa Dizon (MV); 170 — Dylan Goodpaster (E) via forfeit; 182 — Jedidiah Shaver (E) p. Alton Culver; 195 — Kevin Williams (E) p. Zachry Curry; 220 — Conner Bell (E) p. Pablo Archundia; 285 — Lucas Smith (MV) p. Hunter Barlett.

GIRLS BOWLING

HUDSON’S BAY 2234, COLUMBIA RIVER 1803

At Crosley Lanes

HUDSON’S BAY — Shaylie Westmorland 198-215, Erica Morley 175-152, Halie Martin 180-149, Michayla Garden 168-203, Reagan Lorey 224-216. Baker games 167-187.

COLUMBIA RIVER — Maddy Getz 127-142, Jenika Taylor 183-162, Emma McLean 152-122 Madison Mollahan 184-157, Becca Gunderson 111-167. Baker games 143-153.

JV — Hudson’s Bay 1483-1391.

C — Bay won.

CAMAS 1669, UNION 1620

At Big Al’s

CAMAS — Kaeli Daniels 105-91, Ava Brizuela 111-157, Ashley Gerst 142-106, Jayden Grubbs 100-131, Shelby Chartrand 210-204. Baker games: 166-146

UNION — Emma Suzuki 132-160, Olivia Shoup 148-107, Emma Riggins 134-120, Halee Vinyard 155-104, Isabel Reed 190-126. Baker games: 111-123

JV — Union 1119, Camas 910

EVERGREEN 2297, BATTLE GROUND 1782

At Big Al’s

EVERGREEN — Jessica DuFrain 181-145, Dakota O’Neill 148, Hailey DeHaven 135, Kerissa Andersen, 201-202, Lexi Henderson, 145-211, Shannon Bliquez, 254-278. Baker games: 165-232.

BATTLE GROUND — Sarah Easter 137-138, Darian Dyer 120-122, Allison Gentry 181-175, Kaylin Beard 140-126, Daniel Jolie 181-197.. Baker games: 130-135.

PRAIRIE 2040, MOUNTAIN VIEW 1402

At Tiger Bowl

PRAIRIE — Amber Sparks 199-157, Bella Ogle 169, 176, Lauren Hapgood 148, Sam Longchamp 140, Tia Fisher 192-155, Madi Bash 157-195. Baker games: 203-149

MOUNTAIN VIEW — Maureen Mullally 132-123, Sierrah Kienitz 97-69, Lauren Johinson 136-129, Jolie Qui, 91-148, Kate Rand, 120-129. Baker games: 115-113

HERITAGE 1952, SKYVIEW 1871

At Crosley Lanes

HERITAGE — Moriah Sisco 106-158, Hayden Pope 183-150, Kaylee Combs 137-126, Dominque Falls 236-193, Emily Fraser 187-195. Baker games: 124-157

SKYVIEW — Tiffany Tucket 135-129, Calista Schafer 148-172, Syrena Costello 1412, Moranne Guier 122, Athena Mantalas 162-151, Mikayla Hahn 201-148. Baker games: 144-218

JV — Skyview won.

FORT VANCOUVER 2106, R.A. LONG 1809

At Crosley Lanes

TEAM — Bailey Peters 179-181, Katie Campbell 137-170, McKenna Ellen 127-128, Meri Broom 153-179, Maddi Durr 211-122. Baker games: 191-225.

TEAM — Ali Kirzy 118-143- Kailey Wilson 169-126; Sierra Hazeltine 157-195; Hannah Hunsucker 144-126; Annalier Dorman 130-197 . Baker games: 148-156:

JV — Fort Vancouver 1469, R.A. Long 1342.

C — Fort Vancouver 1212, R.A. Long 1206.