High school scoreboard 1/22

A A

BOYS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Union (14-2) 5 0

Skyview (10-5) 2 2

Camas (6-7) 2 2

Heritage (7-8) 1 3

Battle Ground (5-6) 0 3

UNION 68, BATTLE GROUND 30

BATTLE GROUND — Jacob Currie 7, Eddie Kazic 0, Casey Spencer 2, Brendan Beal 0, Vincent McCormic 0, Ryan Davis 0, Gunner Talkington 0, Brock Robinson 3, Tyson Akin, Shane Hatch 0, Eiljah Parker 2, Daelon Floyd 15, KeAndre Hunter-Holliday 1. Totals 11 (3) 5-6 30.

UNION — Keithen Shepard 8, Houston Combs 6, Zach Reznick 9, Tyler Combs 20, Quinn Lamey 2, Austin Lewis 0, Jalen Brown 2, Kai Gamble 2, Cameron Cranston 8, Justin Ongley, Jason Franklin Jr. 11, Cole Susee 0, Aiden Nellor 0, Ethan Smith 0. Totals 25 (14) 4-6 68.

BatGround 5 3 8 14—30

Union 16 22 19 11—68

JV — Union won.

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Mark Morris (9-3) 5 0

Columbia River (9-5) 4 2

Woodland (8-5) 4 3

Ridgefield (7-7) 4 3

R.A. Long (7-6) 3 4

Washougal (4-9) 2 4

Hockinson (3-11) 0 6

RIDGEFIELD 72, R.A. LONG 67 (2OT)

R.A. LONG — Marcus Maryott 7, Coby Rothwell 35, Tyrick Lewis-Clark 11, Conner Wallace 2, Jacob Childers 0, Tanner Rybnikar 4, Keoni Mawae 8. Totals 17 (6) 18-24 67.

RIDGEFIELD — Tim Radosevich 11, Travis Gottsch 18, Andrew Williams 0, Cameron Short 8, Kellen Bringhurst 6, Louden Wardius 16, Spencer Andersen 13, Wyatt Layman 0. Totals 26 (6) 14-25 72.

RALong 11 11 9 17 15 4—67

Ridgefield 13 9 12 14 14 10—72

JV — Ridgefield 50-36; C — Ridgefield 51-31

GIRLS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Camas (8-6) 4 0

Skyview (8-6) 3 1

Union (7-5) 2 3

Battle Ground (5-6) 1 2

Heritage (4-11) 0 4

UNION 49, BATTLE GROUND 33

BATTLE GROUND — Kayla Cruz 8, Dani Stillson 0, Anna Brinton 3, Morgan Stradley 8, Brianna Adams 4, Madison Mukensnabl 0, Kelly Poteet 6, Emeline Akengue 4. Totals 11 (5) 6-13 33.

UNION — Alexis Raymore 15, Laura Beard 0, Jewels Soto 0, Marina Morningstar 2, Keanna Wakefield 0, Rebekah Barney 4, Tanya Gladkov 2, Emily Takayoshi 2, Mackenzie Lewis 6, Courtney Cranston 18, Bailey Donohue 0, McKenna Vega 0. Totals 19 (6) 5-5 49.

BatGround 9 7 11 6—33

Union 10 15 10 14—49

JV — Union 51-34.

WRESTLING

Clark County Championships

At Hudson’s Bay

BOYS

Top three teams — 1, Union 263; 2, Battle Ground 159; 3, Prairie 152.5.

106 — First place: Brett Joner (BG) p. Brandon Esperto (U), 3:23; Third place: Colton Record (Hock) p. Chad Doney (Heri), 4:08

113 — First place: Ethan Rotondo (U) p. Dylan Draper (Ridge), 0:42; Third place: Rexl Lampkin (CR) p. Robel Grove (LC), 2:20

120 — First place: Vitaliy Manolov (U) p. Ryan Logan (E), 3:09; Third place: Troy Ewers (MV) inj def. Scott Lees (Wash).

126 — First place: Trevor Newburn (Ridge) def. Quintin Krogstad (U), 7-0; Third place: Brayden Sofianos (Prar) p. Cole Pass (Wash), 1:45.

132 — First place: Wyatt Gaspar (Ridge) d. Noah Talavera (U), 9-6; Third place: Skylar Jensen (FV) d. Spencer Inserra (BG), 10-5.

138 — First place: Jon McMillan (HB) d. Chris Joner (BH), 11-4; Third place: Alex Newberry (Heri) p. Logan Knutson (CR), 3:55.

145 — First place: Danny Snediker (U) d. Tanner Lees (Wash), 19-7; Third place: Tyler Hawkins (MV) d. Kenny Ford (Prar), 1-0.

152 — First place: JJ Talavera (U) d. Jeff Mayola (LC), 9-4 Third place: Quinn Martin (Sky) d. John Gable (Wash), 6-0.

160 — First place: Izaiah Duran (BG) d. Mike Hickey (Wash), 6-1. Third place: Six Buck (U) d. Kyle Brosius (U), 1-0.

170 — First place: Tommy Strassenberg (U) p. Dylan Goodpaster (E), 1:46; Third place: Colton Wheeler (Hock), d. Chandler Wann (KW), 8-3.

182 — First place: Jackson McKinney (Sky) d. Alton Culver (MV), 11-1 Third place: Dawson Lieurance (Ridge) p. Jedidah Shaver (E), 1:42.

195 — First place: Mike Garrison (KW) d. Kevin Williams (E), 5-2 Third place: Curtis Stradley (BG) d. Connor Wood (Prar), 16-3.

220 — First place: Bryan Person (Prar) d. Nehemiah Rasheed (FV), 6-3 Third place: Dumitri Salagor (U) p. Casey WIshon (HB), 2:28.

285 — First place: Whitey Sosene (Heri) p. Wyatt Close (Prar), 0:45; Third place: Kevin Kruse (S) p. Nathan Balderas (Hoc) 3:58.

GIRLS

Top three teams — 1, Washougal 220; 2, Skyview 116.5; 3, Union 102.5

105 — First place: Hikaru Abe (Sky) d. Samantha Eakins (Wash), 15-0. Third place: Naomie Martinez (CR).

110 — First place: Eliana Duff (FV) p. Nyah Schnackenberg (U), 3:04 Third place: Sofia Bautista (Sky) p. Aria Yang (Wash), 0:26.

115 — First place: Jenna Beaver (Wash), p. Shelby Kysar (LC), 1:01 Third place: Sierra Wooard (U) d. Jasmine Rauch (FV), 3-2 (OT).

120 — First place: Sierra Joner (BG) p. Marina Sivaya (FV), 0:34; Third place: Ariana Clemte (Wash) p. Ella Palandrani (Sky), 1:57.

125 — First place: Jaden Robb (Wash), p. Abby Palandrani (Sky), 1:05; Third place: Abby Knapp (LC) p. Elizabeth Kinnan (BG), 1:34.

130 — First place: Annabelle Helm (U) p. Laura Rasmussen (Wash), 2:21; Third place: Madi Asborne (LC) p. Brianna Fehrer (U), 2:15.

135: — First place: Allison Blaine (HB) p. Mikah Bartel (Wash), 1:08; Third place: Mary McLeod (Prar) p. Jessica Wu (Sky), 1:15.

140 — First place: Mialisa Oster (Wash) p. Marissa Montano (U), 1:08; Third place: Aleksi Donahue (Wash) p. Kiah Collins (FV), 1:46.

145 — First place — Morgan Ratcliff (Wash) d. Krista Warren (U), 6-4 Third place — Nevaeh Cassidy (Heri) p. Bennett Allen (LC), 4:31.

155 — First place: Amanda Fry (MV) d. Brooklkyn Wurmwertz (Wash), 11-2; Third place: Stephanie Cuevas (U) p. Alexis Kysar (LC), 4:01.

170 — First place: Cece Sayler (Sky) p. Eveline Major (HB), 1:12; Third place: Mariana Juerez-Trejo (Sky) p. Carolina-Cramer-Jensen (HB), 0:13.

190 — First place: Maritza Chavez (KW) p. Emily Eakins (Wash), 3:35; Third place: Kylie Vela (Sky) p. Saiah Clark (Wash), 0:34.

235 — First place: Abby Lees (Wash) p. Abigail (Mandiola (FV), 1:43; Third place: no match.

GYMNASTICS

HERITAGE 164.85, HUDSON’S BAY 126.8, MOUNTAIN VIEW 123.25

At VEGA

Vault — 1, Nina Evans (MV) 8.9; 2, Emily Mattsen (H) 8.4; 3 (tie), Megan Battty (HB) and Julia Penttila (H) 8.3.

Bars — 1, Nina Evans (MV) 8.95; 2, Jadyn Gober (H) 8.9; 3, Emily Mattsen (H) 8.2,

Beam — 1, Megan Beatty (HB) 9.1; 2, Nina Evans (MV) 9.0; 3, Emily Mattsen (H) 8.8.

Floor — 1, Megan Beatty (HB) 9.5; 2, Emily Mattsen (H) 9.45; 3, Julia Penttila (H) 9.4.

All-around — 1, Nina Evans (H) 36.15; 2, Emily Mattsen (H) 34.85; 3, Megan Beatty (HB) 34.5.

Winterfest Invitational

at Naydenov

CAMAS 172.50, COLUMBIA RIVER 158.9, SKYVIEW 146.7, RIDGEFIELD 131.4.

Vault — 1. Jax Purwins (Cam) 9.0; 2, Sarah Ellis (CR) 8.8; 3, Alexa Dietz (Cam) 8.5.

Bars — 1, Sarah Ellis (CR) 9.0; 2, Purwins, (Cam) 8.9; 3, Dietz, (Cam) 8.8.

Beam — 1, Ellis (CR) 9.05; 2, Madison Martin, (Cam) 9.0; Dietz (Cam) 8.9.

Floor — 1, Ellis (CR) 9.5; 2, Dietz (Cam) 9.45; 3, Purwins (Cam) 9.4.

All-Around — 1, Ellis (CR) 36.35; 2, Purwins (Cam) 36.0; 3, Dietz (Cam) 35.65.