High school scoreboard 1/24

TUESDAY’S SCHEDULE

(Subject to change)

BOYS BASKETBALL

Madison at Battle Ground, 7 p.m.

Ridgefield at Washougal, 7 p.m.

Columbia River at R.A. Long, 7 p.m.

Woodland at Mark Morris, 7 p.m.

King’s Way Christian at La Center, 7 p.m.

Castle Rock at Stevenson, 7 p.m.

Three Rivers Christian at Washington School for Deaf, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Stevenson at Castle Rock, 7 p.m.

La Center at Columbia-White Salmon, 7 p.m.

Three Rivers Christian at Washington School for Deaf, 5:30 p.m.

WRESTLING

Columbia River, Woodland at Ridgefield, 5 p.m.

Kelso at Mountain View, 7 p.m.

Fort Vancouver at Prairie, 7 p.m.

Hudson’s Bay at Evergreen, 7 p.m.

BOYS SWIMMING

Camas, Hockinson, Battle Ground vs. Prairie, 3:45 p.m. at Clark County YMCA

Columbia River, Fort Vancouver, Hudson’s Bay vs. Skyview, 4 p.m. at Propstra Aquatic

GYMNASTICS

Skyview, Union, Hudson’s Bay vs. Columbia River, 6 p.m. at SWAG

GIRLS BOWLING

Battle Ground vs. Skyview, 3:15 p.m. at Crosley Lanes

BOYS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Union (14-2) 5 0

Skyview (11-5) 3 2

Camas (7-7) 3 2

Heritage (7-10) 1 4

Battle Ground (5-7) 0 4

SKYVIEW 46, HERITAGE 42

SKYVIEW — Alex Schumacher 7, Cole Grossman 10, Jovon Sewell 4, Levi Nickelson 12, Samaad Hector 8, Taylor Harbertson 1, KB Fesehazion 0, Skyler Martin 4. Totals 18 (2) 8-12 46.

HERITAGE — Brenden Comstock 2, Ammon Garrison 0, Keoni Peneueta 9, Michael Taras 2, Xayvier Pitre 0, Nick Morse 0, Jander Cline 5, LaTrell Johnson 9, Josh Patton 7, Sanjeet Singh 8. Totals 16 (7) 3-7 42.

Skyview 11 11 4 20—46

Heritage 9 10 10 13—42

JV — Skyview won; C — Skyview won.

CAMAS 73, BATTLE GROUND 56

CAMAS — Logan Miller 11, Tanner Fogle 8, Hayden Hunsaker 5, Nathan Chilian 2, Cooper McNatt 3, Isaiah Sampson 7, Alex Glikbarg 15, Levi Gilstrap 7, Tre Carlisle 15. Totals 25 (8) 15-19 73.

BATTLE GROUND — Jacob Currie 8, Eddie Kazic 3, Casey Spencer 3, Brendan Beal 3, Vincent McCormic 10, Ryan Davis 6, Gunner Talkington 3, Brock Robinson 0, Shane Hatch 9, Eiljah Parker 0, Daelon Floyd 11, KeAndre Hunter-Holliday 0. Totals 19 (11) 7-15 56.

Camas 17 29 13 14—73

BatGround 15 9 15 17—56

JV — Camas won. C — Battle Ground won.

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (12-2) 5 0

Kelso (13-2) 5 0

Fort Vancouver (10-4) 3 2

Evergreen (4-10) 2 3

Hudson’s Bay (3-11) 0 5

Mountain View (3-12) 0 5

PRAIRIE 75, MOUNTAIN VIEW 45

MOUNTAIN VIEW — Jack Mertens 5, Darien Chase 10, Alex Hegel 0, Makai Anderson 7, Bryant Smith 2, Trevor Green 5, Alex Bailey 9, Cameron Henderson 2, Troy Pacheco 5. Totals 14 (5) 12-16 45.

PRAIRIE — Dante Heitschmidt 8, Kameron Osborn 3, Braiden Broadbent 19, Seth Hall 14, Ethan Rouse 0, Josiah Nickel 5, Logan Reed 3, Dwayne Stewart 14, Everett Buck 3, Matthew Kogler 4, Conner Smith 2, Zeeke Dixson 0, AJ Dixson 0. Totals 25 (9) 16-21 75.

MtnView 12 11 8 14—45

Prairie 12 19 21 23—75

JV — Mountain View 60, Prairie 55 (OT); C — Mountain View 63, Prairie 59.

FORT VANCOUVER 62, HUDSON’S BAY 49

HUDSON’S BAY — Demareya Gipson 2, Quentin Raynor 13, Quadrese Teague 14, Elijah Hoover 2, Myles Artis 0, Eric Ryapolov 12, Jordan Hickman 4, Marcos Cadiz 2. Totals 19 (4) 7-11 49.

FORT VANCOUVER — Dakota Jones 0, James Husband Jr 13, Johnny Green 12, Miracle Alford-Lewis 15, Jameel Morton 18, Kyron Lowe-Ash 2, Zeke Block 2. Totals 23 (8) 8-12 62.

HudBay 7 12 20 10—49

Fort 10 17 19 16—62

KELSO 69, EVERGREEN 58

EVERGREEN — Totals not reported.

KELSO — Riley Noah 20, Shaw Anderson 12, Nick Moore 11, Emmitt Kinch 9, Christian Huntington 9, Peyton Noah 9. Totals 25 (6) 13-19 69.

Evergreen 18 22 2 16—58

Kelso 18 15 18 18—69

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (8-2) 3 0

King’s Way Chr. (7-7) 4 1

Columbia-WSalm. (6-5) 2 1

Stevenson (7-4) 1 1

Seton Catholic (8-7) 2 4

Castle Rock (0-14) 0 5

KING’S WAY CHRISTIAN 70, STEVENSON 58

KING’S WAY CHRISTIAN — Nic Pulicella 10, Jared Jarvi 2, Chris Cotton 0, Luke Hoffman, Karter Graves 11, Joe Mills 18, Matt Bryant 0, Matt Garrison 6, Karson Jones 0, Skyler Freeman 23, Koby Kimball 0. Totals 21 (4) 24-32 70.

STEVENSON — Theo Lanz 0, Ryan Fielding 7, Luke Nichols 0, Lincoln Krog 6, Austin Brannan 19, Brenden Dillingham 0, Isaac Hoidal 7, Alex Delarosa 9, Brigham Campbell 6, Clayton Hansen 0, Austin Pearson 4. Totals 17 (3) 21-23 58.

King’s Way 19 19 17 15—70

Stevenson 7 14 20 17—58

JV — King’s Way won

COLUMBIA-WHITE SALMON 74, SETON CATHOLIC 64

No details reported

GIRLS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Camas (9-6) 5 0

Skyview (10-6) 4 1

Union (8-5) 2 3

Battle Ground (5-8) 1 3

Heritage (4-12) 0 5

SKYVIEW 59, HERITAGE 29

SKYVIEW — Riley Friauf 14, Mikele Anthony 2, Sydney Friauf 10, Hanna Van Nortwick 19, Remington Riley 0, Halie Renne 0, Nicole Christensen 4, Mariah Campbell 0, Ashlee Comastro 4 Norton 6. Totals 21 (9) 8-12 59.

HERITAGE — Eliza Chow 0, Gio Smith 4, Jasmin Tuttle 3, Brittaney Carroll 0, Alina Svirdan 2, Vanessa Brown 3, Tori Roush 0, Taylor Wulf 1, Anna Rosenbaum 8, Madison Madsen 0, Lisi Thomas 8. Totals 12 (3) 2-11 29.

Skyview 17 25 14 3—59

Heritage 10 6 5 8—29

JV — Skyview 29, Heritage 19; C — Skyview won.

CAMAS 77, BATTLE GROUND 37

CAMAS — Jordyn Wilds 1, Meghan Finley 0, Jillian Webb 10, Teague Schroeder 12, Haley Hanson 18, Maggie Wells 7, Madison Freemon 9, Stephanie Knight 2, Courtney Clemmer 2, Hannah Booth 6, Marianna Payne 2. Totals 29 (12) 11-14 77

BATTLE GROUND — Brenley Billingsley 2, Kayla Cruz 0, Anna Brinton 0, Morgan Stradley 18, Brianna Adams 7, Emily Gibbs 2, Madison Mukensnabl 0, Kelly Poteet 8, Emeline Akengue 0, Wilson 0, Westrand 0, Geiger 0. Totals 13 (3) 8-10 37

Camas 25 24 14 14—77

BatGround 9 6 12 10—37

JV — Camas won; C — Camas won.

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (11-2) 5 0

Kelso (8-6) 4 1

Mountain View (4-10) 2 3

Evergreen (5-9) 2 3

Hudson’s Bay (2-13) 2 3

Fort Vancouver (1-12) 0 5

PRAIRIE 67, MOUNTIAN VIEW 33

PRAIRIE — Sarina Martinez 0, Allie Corral 5, Kazz Parks 3, Jozie Tangeman 15, Mallory Williams 8, Grace Prom 11, Malaika Quigley 0, Haley Reed 0, Lauren Vreeken 1, Cassidy Gardner 9, Brooke Walling 15. Totals 21 (11) 14-21 67.

MOUNTAIN VIEW — Eva Winsheimer 11, Emily VanNess 2, Dejah Wilson 4, Katie Hurst 0, Mollie Doyle 3, Jenna Carlson 2, Arielle Pinzone 0, Gillian Murphy 2, Olivia Hood 7, Annalei Santos 2. Totals 12 (1) 8-18 33.

Prairie 17 21 18 11—67

MtnView 13 5 4 11—33

JV — Prairie won. C — Prairie won.

HUDSON’S BAY 41, FORT VANCOUVER 37 OT

FORT VANCOUVER — Jennifer Azamar 4, Jocelyn Salavea 8, Karinna Aguas 4, Alexis Zelaya 2, Trinity Stegall 7, Sydney Brugman 4, Jessica Wright 1, Jazmeen Kaur 2, Kayla Hola 5. Totals 7 (0) 6-21 37.

HUDSON’S BAY — Gabbie Garcia 6, Lousei Mikaele 10, Shelby DeLong 3, Abagail Barton 0, Michaela Collins 0, Abbie Marcum 4, Sharon Hanson 8, Lizeth Ramirez 0, Brittany Doolittle 10. Totals 17 (5) 2-4

41.

Fort 8 15 8 5 1—37

HudBay 7 3 14 12 5—41

JV — Fort Vancouver 29-12; C — Hudson’s Bay 15-10

EVERGREEN 54, KELSO 43

No details reported

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (8-4) 6 1

Mark Morris (7-5) 4 1

Columbia River (9-6) 5 2

Woodland (9-6) 4 3

Hockinson (8-6) 3 3

Ridgefield (6-9) 1 6

R.A. Long (3-11) 0 7

COLUMBIA RIVER 49, R.A. LONG 36

R.A. LONG — Arianna Maryott 7, Eastyn Reeves 11, Khloe Snair 7, Sadie Allen 3, Shauncey Flemming 0, Mya Kirzy 8, Abagail Smith 0. Totals 13 (1) 9-14 36.

COLUMBIA RIVER — Ellie Furth 8, Liz Canton 2, Kate Kraft 21, Erin Baker 2, Katie Kolbe 6, Anna Klundt 0, Claire Pardue 2, Emma Fisk 8. Totals 19 (3) 8-15 49.

RALong 6 10 7 13—36

Col.River 11 6 14 18—49

JV — Columbia River 36-24

WASHOUGAL 61, RIDGEFIELD 39

WASHOUGAL — Maggie Hungerford 0, Mason Oberg 16, Beyonce Bea 17, Toryi Midland 3, Lindsey Thomas 7, Ashley Gibbons 0, Kiara Cross 1, Emilee Smart 2, Kaitlyn Reijonen 2, Tianna Barnett 4, McKinley Stotts 5, Paige Wilson 4. Totals 17 (2) 9-20 61.

RIDGEFIELD —Sarah Jenkins 8, Anna Murphy 2, Devi Dugan 7, Aliesha Ball 2, Kylie Greenwald 14, Kaia Oliver 2, Taylor Hope, Emma Jenkins 2, Emi Long 0, Karli Oliver 2, Amy Bishop-Smith 0. Totals 11 (3) 14-21 39.

Washougal 13 11 14 23—61

Ridgefield 10 4 6 19—39

JV — Washougal won.

MARK MORRIS 65, WOODLAND 47

MARK MORRIS — Kaylee Johnson 0, Kalina Makaiwi 0, Gabby Bennett 0, Madison Early 4, Madison Mosier 25, Sarah Russell 0, Zsaleh Parvas 8, Alexis Troy 16, Madison Pond 5, Libby Bartleson 6. Totals 20 (4) 21-38 65.

WOODLAND — Audrey Adams 5, McKenna Flanagan 6, Kaija Olson 0, Kayla Fredricks 13, Payten Foster 6, Kelly Sweyer 5, Dana Glovick 1, Kaily Christensen 2, Emily Dietrich 2, Nicole Guthrie 7. Totals 19 (0) 9-26.

MMorris 26 12 10 17—65

Woodland 12 19 8 8—47

JV — Mark Morris won.

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (14-0) 5 0

Seton Catholic (11-2) 6 1

Columbia-WSalm. (3-6) 1 2

Castle Rock (4-10) 2 3

Stevenson (4-7) 0 3

King’s Way Chr. (3-10) 0 5

LA CENTER 73, KING’S WAY CHRISTIAN 34

KING’S WAY CHRISTIAN — Bethany Hutchin 2, Hannah Moats 9, Madison Bertrand 0, Amber Kolb 0, Gigi Conway 2, Hannah Nichols 0, MacKenzie Ellertson 17, Zoe Feldman 4. Totals 13 (3) 5-8 34

LA CENTER — Nyah Mertz 0, Laynie Erickson 6, Alyssa McKnight 4, Whitley Seter 6, Molly Edwards 7, Natasha Lewis 0, Bethany Whitten 8, Madison Rose 4, Taylor Mills 22, Mia Edwards 0, Katie Nelson 0, Taylor Stephens 16. Totals 26 (3) 12-15 73

King’s Way 7 7 13 7—34

La Center 27 21 16 8—73

SETON CATHOLIC 38, COLUMBIA-WHITE SALMON 24

COLUMBIA-WHITE SALMON — Angelie Sampson 2, Gracie Vaughan 0, Yazmin Nunez-Cordoba 0, Carlee Trullinger 0, Bailey Gimlin 0, Keylarae Manly 6, Samantha Tardiff 2, Heidi Pulido 0, Kathirin Hylton 10, Drew Harmon 4, Waldren 0. Totals 9 (2) 3-5 24.

SETON CATHOLIC — Megan McDaid-O’Neil 6, Kaley Beckwith 3, Jasmine Morgan 7, Cheyenne Badger 2, Tiana Scruggs 7, Amy Fraizer 0, Emily Martin 2, Josie Partridge 1, Kaylin McGovern 2, Nami Nsubuga 6, Katherine Zdunich 2. Totals 16 (1) 5-9 38.

Col.-WS 4 4 5 7—24

Seton 11 6 9 12—38

JV — White Salmon won.

GIRLS BOWLING

COLUMBIA RIVER 1738, MARK MORRIS 1568

COLUMBIA RIVER — Maddy Getz 133-110, Jenika Taylor 114-117, Emma McLean 189-161, Beeca Gunderson 133-165, Madison Mollahan 192-152. Baker games: 134-138.

MARK MORRIS — Cynthia Ramirez 133-137, Alexa Mejia 105-110, Myriah Mitchell 99-135, Ady Allen 103-136, Brooklyn Boudreau 160-127. Baker games: 149-165.

JV — Columbia River 1332-1175; C — Mark Morris won