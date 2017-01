High school scoreboard 1/28

A A

SATURDAY’S SCHEDULE

BOYS BASKETBALL

Camas at Hillsboro, 3 p.m.

Prairie at Battle Ground, 7 p.m.

Mark Morris at R.A. Long, 7 p.m.

Hockinson at Ridgefield, 7 p.m.

Woodland at Columbia River, 7 p.m.

La Center at Stevenson, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Camas at Hillsboro, Ore., 1:30 p.m.

Hockinson at Mark Morris, 2 p.m.

Auburn at Battle Ground, 5:30 p.m.

Prairie at W.F. West, 7 p.m.

WRESTLING

Hockinson, Prairie, Union at Border Brawl at Heritage HS

BOYS SWIMMING

Battle Ground, Camas, Columbia River, Evergreen, Fort Vancouver, Hudson’s Bay, Hockinson, Heritage, Kelso, Mountain View, Prairie, R.A. Long Skyview, Union, Mark Morris at Southwest Washington Invitational at Mark Morris

GYMNASTICS

Columbia River, Evergreen, Ridgefield vs. Hudson’s Bay, 9 a.m. at Naydenov

Battle Ground, Heritage, Prairie vs. Camas, 2 p.m. at VEGA

Union, Skyview, Fort Vancouver vs. Mountain View, 6 p.m. at Northpointe

BOYS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Union (14-3) 6 1

Camas (9-7) 5 2

Skyview (12-5) 4 2

Heritage (7-11) 1 5

Battle Ground (5-9) 0 6

UNION 60, HERITAGE 29

HERITAGE — Jared Padley 3, Ammon Garrison 0, Keoni Peneueta 3, Michael Taras 2, Xayvier Pitre 0, Nick Morse 0, Jander Cline 8, LaTrell Johnson 2, Josh Patton 2, Sanjeet Singh 9. Totals 10 (3) 6-11 29.

UNION — Houston Combs 2, Zach Reznick 6, Tyler Combs 6, Quinn Lamey 4, Austin Lewis 1, Jalen Brown 1, Kai Gamble 8, Cameron Cranston 23, Justin Ongley 0, Jason Franklin Jr. 0, Cole Susee 5, Aiden Nellor 4. Totals 22 (5) 11-15 60.

Heritage 6 7 5 11—29

Union 7 20 18 15—60

JV — Union 74-29. C — Union 60-33.

CAMAS 62, BATTLE GROUND 43

BATTLE GROUND — Eddie Kazic 3, Casey Spencer 0, Brendan Beal 2, Vincent McCormic 10, Ryan Davis 4, Brock Robinson 0, Shane Hatch 2, Eiljah Parker 2, Daelon Floyd 15, KeAndre Hunter-Holliday 2. Totals 16 (5) 6-9 43.

CAMAS — Logan Miller 5, Tanner Fogle 11, Bryan Nguyen 4, Hayden Hunsaker 0, Nathan Chilian 1, Cooper McNatt 0, Isaiah Sampson 7, Alex Glikbarg 29, Jack Glikbarg 0, Levi Gilstrap 5, Tre Carlisle 0, Ryan Rushall 0. Totals 24 (5) 9-12 62.

B. Ground 16 0 15 12—43

Camas 12 18 15 17—62

JV — Camas won. C — Camas won.

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (14-2) 7 0

Kelso (14-3) 6 1

Fort Vancouver (11-5) 4 3

Evergreen (4-12) 2 5

Mountain View (4-13) 1 6

Hudson’s Bay (4-12) 1 6

PRAIRIE 75, FORT VANCOUVER 52

PRAIRIE — Dante Heitschmidt 10, Kameron Osborn 13, Braiden Broadbent 11, Seth Hall 8, Ethan Rouse 2, Kaleb Locke 0, Josiah Nickel 0, Logan Reed 3, Dwayne Stewart 20, Everett Buck 4, Matthew Kogler 4. Totals 28-57 (5-13) 14-20 75.

FORT VANCOUVER — Dakota Jones 0, James Husband Jr. 10, Johnny Green 9, Miracle Alford-Lewis 13, Jameel Morton 10, Kyron Lowe-Ash 8, Jayonn Howard 0, Zeke Block 0, Ahmere Green 2. Totals 16-48 (8-24) 12-17 52.

Prairie 15 20 18 22—75

Fort 17 11 12 12—52

KELSO 67, MOUNTAIN VIEW 59

MOUNTAIN VIEW — Jack Mertens 5, Darien Chase 9, Alex Hegel 19, Makai Anderson 7, Trevor Green 2, Alex Bailey 10, Cameron Henderson 5, Troy Pacheco 2. Totals 25 (5) 4-6 59.

KELSO — Emmitt Kinch 9, Riley Noah 19, Peyton Noah 0, Reece Tack 2, Anders Gamble 5, Christian Huntington 12, Shaw Anderson 15, Nick Moore 5. Totals 22 (7) 16-25 67.

Mt. View 10 8 16 25—59

Kelso 14 11 17 25—67

JV — Kelso won. C — Mountain View won.

HUDSON’S BAY 61,

EVERGREEN 52, OT

EVERGREEN — Payton Monda 15, Tre Ratcliff 0, John Hansberry 7, Elon Freeman 5, Jeremy Harju 5, Shawn Johnson Jr. 4, Dustin Nettles 4, Brock Schoene 8, Anderson 0. Totals 19 (7) 7-17 52.

HUDSON’S BAY — Demareya Gipson 0, Quentin Raynor 24, Quadrese Teague 5, Elijah Hoover 8, Myles Artis 0, Eric Ryapolov 6, Jordan Hickman 15, Marcos Cadiz 2. Totals 22 (6) 11-16 61.

Evergreen 9 15 14 10 3—52

H. Bay 12 15 14 7 12—61

JV — Hudson’s Bay won; C — Evergreen won.

1A TRICO LEAGUE

W L

King’s Way Chr. (10-7) 7 1

La Center (9-3) 4 1

Columbia-WSalm. (6-7) 2 3

Seton Catholic (8-7) 2 4

Stevenson (7-5) 1 2

Castle Rock (1-15) 1 6

Friday’s game

Stevenson vs. Seton Catholic, no report

LA CENTER 78, CASTLE ROCK 33

CASTLE ROCK — Connor Edwards 6, Bryce DesArmo 13, Skyler King 0, Parker Patching 2, Dakota Golden 6, Josh Belcher 0, Hunter Jansen 4, Dylan Holborn 2. Totals 12 (3) 6-12 33.

LA CENTER — Shaydon Amstutz 3, Colby Shaw 8, Jon Eastman 7, Tristen Countryman 14, Jake Wise 12, Joe Bork 3, Avery Seter 11, Jackson Leslie 8, Matt Baher 2, Hunter Ecklund 5, Mason Weaver 5. Totals 25 (10) 18-29 78.

C. Rock 11 9 10 3—33

La Center 17 19 16 26—78

JV — La Center won.

KING’S WAY CHRISTIAN 75,

COLUMBIA-WHITE SALMON 51

COLUMBIA-WHITE SALMON — Trenton Howard 4, William Gross 16, Lewis Rowlen 6, Eduardo Oriz-Perez 0, Zachary Walker 3, Brady Trullinger 17, Reed Davis 4, Tylan Webster 1. Totals 16-49 (5-17) 14-22 51.

KING’S WAY CHRISTIAN — Nic Pulicella 2, Jared Jarvi 4, Chris Cotton 0, Karter Graves 3, Gage Koenders 0, Joe Mills 21, Matt Garrison 27, Karson Jones 6, Skyler Freeman 12, Koby Kimball 0. Totals 27-54 (5-17) 16-23 75.

Columbia 2 18 16 15—51

King’s Way 21 19 14 21—75

GIRLS BASKETBALL

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Camas (11-6) 7 0

Skyview (11-6) 5 1

Union (9-6) 3 4

Battle Ground (5-10) 1 5

Heritage (4-13) 0 6

CAMAS 76, BATTLE GROUND 25

BATTLE GROUND — Brenley Billingsley 0, Kayla Cruz 7, Anna Brinton 0, Morgan Stradley 11, Brianna Adams 3, Emily Gibbs 2, Madison Mukensnabl 0, Kelly Poteet 2, Emeline Akengue 0. Totals 9 (3) 4-10 25.

CAMAS — Jordyn Wilds 0, Meghan Finley 3, Jillian Webb 6, Teague Schroeder 12, Haley Hanson 9, Maggie Wells 4, Emma Jones 4, Madison Freemon 11, Stephanie Knight 8, Courtney Clemmer 15, Hannah Booth 0, Marianna Payne 4. Totals 33 (8) 2-4 76.

B. Ground 14 8 2 1—25

Camas 25 21 13 17—76

JV — Camas won. C — Camas won

UNION 40, HERITAGE 23

HERITAGE — Deja Gomez 6, Gio Smith 3, Jasmin Tuttle 2, Vanessa Brown 6, Taylor Wulf 0, Tori Roush 1, Anna Rosenbaum 2, Lisi Thomas 3. Totals 8 (3) 2-10 23.

UNION — Alexis Raymore 11, Laura Beard 2, Jewels Soto 2, Marina Morningstar 1, Keanna Wakefield 0, Rebekah Barney 6, Tanya Gladkov 0, Emily Takayoshi 8, Mackenzie Lewis 0, Courtney Cranston 10, Bailey Donohue 0, McKenna Vega 0. Totals 13 (1) 12-19 40.

Heritage 9 4 4 6—00

Union 10 13 6 11—00

JV — Union 46, Heritage 45; C — Union 41, Heritage 11.

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Prairie (13-2) 7 0

Kelso (8-8) 4 3

Mountain View (6-10) 4 3

Evergreen (7-9) 4 3

Hudson’s Bay (2-15) 2 5

Fort Vancouver (1-14) 0 7

MOUNTAIN VIEW 38, KELSO 31

KELSO — Saydie Harris 0, Alexis Kleven 4, Jordan Dole 3, Turner Joy 0, Capri Franzen 0, Harkens 6, Cooper Joy 0, Tally Connors 8, Kylee Gibbs 10. Totals 12 (2) 5-10 31.

MOUNTAIN VIEW — Eva Winsheimer 11, Kayla Huckins 0, Emily Van Ness 2, Dejah Wilson 0, Katie Hurst 4, Bethani Cobb 0, Mollie Doyle 14, Arielle Pinzone 3, Gillian Murphy 0, Olivia Hood 4, Annalei Santos 0. Totals 11 (0) 16-25 38.

Kelso 8 7 7 9—31

Mtn. View 5 5 12 16—38

JV — Kelso won. C — Kelso won

EVERGREEN 51,

HUDSON’S BAY 24

EVERGREEN — Arianna Mendiola 4, Vanessa Kuffner 0, Felicia Bahr 5, JaVonne Williams 8, Mackenzie Smith 12, Grace Bauer 4, Alyssa Smith 3, Alanna Jackson 3, Ahna Burney 8, Dakota Piovesan 2, Jessica Heath 2, Edmondson 0. Totals 17 (2) 15-23 51.

HUDSON’S BAY — Gabbie Garcia 1, Lousei Mikaele 0, Deona Muehe-Brice 2, Abagail Barton 2, Michaela Collins 5, Abbie Marcum 2, Sharon Hanson 4, Lizeth Ramirez 0, Brittany Doolittle 8. Totals 8 (0) 8-12 24.

Evergreen 21 16 11 3—51

H. Bay 2 16 2 4—24

JV — Evergreen won.

PRAIIRE 67, FORT VANCOUVER 6

FORT VANCOUVER — Jennifer Azamar 0, Jocelyn Salavea 2, Karinna Aguas 0, Alexis Zelaya 0, Sydney Brugman 2, Jazmeen Kaur 0, Kayla Hola 2. Totals 3 (0) 0-0 6.

PRAIRIE — Sarina Martinez 3, Allie Corral 14, Kazz Parks 0, Jozie Tangeman 13, Mallory Williams 8, Grace Prom 10, Sydney Weber 0, Malaika Quigley 2, Haley Reed 3, Lauren Vreeken 1, Cassidy Gardner 4, Brooke Walling 9. Totals 22 (6) 5-11 67.

Fort 0 4 0 2—6

Prairie 29 21 8 9—67

JV — Prairie won. C — Prairie won.

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (9-4) 7 1

Mark Morris (9-5) 6 1

Woodland (11-6) 6 3

Columbia River (9-8) 5 4

Hockinson (9-7) 4 4

Ridgefield (6-10) 1 7

R.A. Long (3-13) 0 9

HOCKINSON 39, RIDGEFIELD 38

RIDGEFIELD — Sarah Jenkins 8, Devi Dugan 9, Aliesha Ball 0, Kylie Greenwald 6, Kaia Oliver 8, Emma Jenkins 2, Karli Oliver 0, Amy Bishop-Smith 5. Totals 14 (1) 9-17 38.

HOCKINSON — Payton Wangler 10, Lauren Ellensohn 2, Grace Russell 15, Brittany McGuire 10, Adyson Dyer 2, Elyse Fisher 0, Trinity Paulsen 0. Totals 15 (1) 8-18 39.

Ridgefield 3 11 14 10—38

Hockinson 16 9 4 10—39

JV — Hockinson 33-28.

WOODLAND 49,

COLUMBIA RIVER 39

WOODLAND — Audrey Adams 7, McKenna Flanagan 6, Kaija Olson 0, Kayla Fredricks 6, Payten Foster 12, Kelly Sweyer 4, Dana Glovick 5, Kaily Christensen 7, Nicole Guthrie 2. Totals 19 (1) 9-22 49.

COLUMBIA RIVER — Ellie Furth 11, Liz Canton 0, Kate Kraft 11, Erin Baker 1, Katie Kolbe 0, Anna Klundt 0, Claire Pardue 1, Emma Fisk 12. Totals 12 (4) 10-19 39.

Col. River 7 6 14 12—40

Woodland 9 19 12 9—49

MARK MORRIS 54, R.A. LONG 47

1A TRICO LEAGUE

W L

La Center (17-0) 8 0

Seton Catholic (11-3) 6 2

Columbia-WSalm. (4-8) 3 4

Castle Rock (4-12) 2 4

Stevenson (5-8) 1 4

King’s Way Chr. (4-12) 1 7

LA CENTER 88, STEVENSON 30

LA CENTER — Nyah Mertz 0, Laynie Erickson 3, Alyssa McKnight 5, Whitley Seter 9, Molly Edwards 17, Natasha Lewis 2, Bethany Whitten 3, Taylor Mills 16, Mia Edwards 2, Taylor Stephens 31. Totals 34-58 (7) 7-9 88.

STEVENSON — Jaida Emerson 2, Kaitlyn Rathgeber 2, Adriana Campbell 4, Jazmine Morat 6, Ashley Brannan 2, Kennedy O’Mahoney 12, Zoey Zapfe 0, Hobbs 2. Totals 12-35 (0) 6-9 30.

La Center 30 21 23 14—88

Stevenson 13 9 6 2—30

JV — La Center won.

KING’S WAY CHRISTIAN 41, COLUMBIA-WH. SALMON 39, OT

COLUMBIA-WHITE SALMON — Angelie Sampson 0, Gracie Vaughan 0, Yazmin Nunez-Cordoba 4, Carlee Trullinger 2, Bailey Gimlin 2, Keylarae Manly 13, Samantha Tardiff 4, A. Walden 2, Heidi Pulido 2, Kathirin Hylton 8, Drew Harmon 2. Totals 17 (1) 4-11 39.

KING’S WAY CHRISTIAN — Gracie Brown 2, Bethany Hutchin 3, Hannah Moats 8, Madison Bertrand 0, Amber Kolb 0, Gigi Conway 2, Hannah Nichols 1, MacKenzie Ellertson 25, Zoe Feldman 0, Kaisha Stokes 0. Totals 12 (2) 12-23 41.

Columbia 10 8 4 14 3—39

King’s Way 6 7 9 14 5—41

GIRLS BOWLING

Class 4A district tournament

At Crosley Lanes

TEAM SCORES

Battle Ground 3895, Heritage 3566, Skyview 3534, Camas 3168, Union 3032.

Note: Battle Ground goes to state as team.

Individual champion — Allison Gentry, Battle Ground, 579.

Also going to state: Shelby Chartrand, Camas, 577; Tiffany Tucker, Skyview, 554..

BATTLE GROUND — Allison Gentry 579, Danyelle Joli 542, Sarah Kester 519, Kayla Beard 514, Darian Dyer 480. Baker games total: 1261.

HERITAGE — Emily Fraser 544, Dominique Falls 518, Kaylee Combs 478, Jerrin Pope 457, Hayden Pope 453. Baker games total: 1116.

SKYVIEW — Tiffany Tucker 554, Calista Schafer 548, Mikayla Hahn 492, Athena Mantalas 434. Baker games total: 1084.

CAMAS — Shelby Chartrand 577, Jayden Grubbs 452, Kaeli Daniels 418, Eva Vrizeula 387. Baker games total: 958.

UNION — Isabel Reed 485, Emma Suzuki 439, Olivia Shoup 430, Halee Vinyard 401, Emma Riggins 329. Baker games total: 948.

Class 3A district tournament

At Crosley Lanes

TEAM SCORES

Hudson’s Bay 3976, Evergreen 3949, Prairie 3843, Fort Vancouver 3645, Kelso 3365, Kennewick 3241, Mountain View 2640.

Note: Hudson’s Bay and Evergreen going to state as teams.

Individual champion — Shannon Bliquez, Evergreen, 630.

Also going to state: Bailey Peters, Fort Vancouver, 610; Madi Durr, Fort Vancouver, 564; Amber Sparks, Prairie, 562; Tia Fisher, Prairie, 560.

HUDSON’S BAY — Reagan Lorey 598, Shaylie Westmoreland 561, Halie Martin 515, Michayla Garden 502. Baker games total: 1306

EVERGREEN — Shannon Bliquez 630, Karissa Anderson 572, Lexi Henderson 544, Dakota O’Neil 533, Jessica Dufrain 516. Baker games total: 1154.

PRAIRIE –— Amber Sparks 562, Tia Fisher 560, Bella Ogle 535, Madi Bash 525. Baker games total: 1210.

FORT VANCOUVER — Bailey Peters 610, Madi Durr 564, Katie Campbell 520, Meridian Broom 465. Baker games total: 1078

KELSO — Sarra Soladey 541, Stacey Price 456, Jenna Moyer 419, Kendra Sears 417, Madison Sears 417. Baker games total: 1115

KENNEWICK — Marivel Macias 504, Miranda Macias 481, Amity Marill 440. Baker games total: 1012

MOUNTAIN VIEW — Emily Lapp 394, Maureen Mullaly 381, Kate Rand 350, Lauren Johnson 332, Jolie Qiu 313. Baker games total: 870

Class 2A district tournament

At Crosley Lanes

Team scores — Mark Morris 3615, Columbia River 3563, Black Hills 3512, R.A. Long 3103, Tumwater 2624, Aberdeen 2489.

Note: Mark Morris and Columbia River going to state as teams.

Individual champion — Brooklyn Boudreau, Mark Morris, 600.

Also going to state: Elsa Veria-Means, Black Hills 590; Hannah Hunsucker, R.A. Long, 501; Seaira Hazeltine, R.A. Long, 482; Grace Gibbs, Black Hills, 473.

MARK MORRIS — Brooklyn Boudreau 600, Adalyn Allen 502, Cinthia Ramirez 539, Myriah Mitchell 501, Alexa Mejia 421. Baker games total: 1052.

COLUMBIA RIVER — Madison Mollahan 556, Becca Gunderson 467, Emma McLean 476, Maddy Getz 474. Baker games total: 1164.

BLACK HILLS — Vivian Jones 453, Kim Perry 458, MacKenzie Theophilus 466, Grace Gibbs 473, Elsa Veria-Means 590. Baker games total: 1072.

R.A. LONG — Hannah Hunsucker 501, Seaira Hazeltine 482, Kaylee Wilson 360, Aly Kirzy 449. Baker games total: 946.

TUMWATER — Dani Taylor 401, Gracie Waltner 358, Allison Kerstetter 318, Aiyanna Simmons 393, Elsie Waltner 342. Baker games total: 812.

ABERDEEN — Iliana Mercado-George 390, Anna Arquette 319, Tayler Housden 351. Baker games total: 811.