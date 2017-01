High school scoreboard 1/29

A A

BOYS BASKETBALL

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

WL

Mark Morris (11-5) 6 2

Woodland (11-5) 7 3

Ridgefield (10-7) 6 3

R.A. Long (9-8) 5 5

Columbia River (9-8) 4 5

Washougal (4-11) 2 6

Hockinson (4-12) 1 7

Saturday’s games

R.A. Long 62, Mark Morris 56

WOODLAND 56,

COLUMBIA RIVER 53

WOODLAND — Bryce Mulder 11, Devin Rice 0, Wyatt Harsh 7, Palmer Dinehart 15, Tristan Thomas 0, Tyler Flanagan 6, Tanner Sixberry 14. Totals 22 (1) 11-18 56.

COLUMBIA RIVER — Caden Dezort 14, Mason Waite 0, Jacob Hjort 8, Nathan Hockhalter 2, Spencer Long 6, Jack Armstrong 10, pencer Black 13. Totals 21 (9) 2-3 53.

Woodland 9 13 17 17—56

C. River 13 11 19 10—53

RIDGEFIELD 49, HOCKINSON 40

HOCKINSON — Devan Riggs 1, Ryder Poverud 0, Matt Henry 0, Sawyer Racanelli 7, Matt Gospe 5, Peyton Brammer 8, Ry Paulsen 10, Micah Paulsen 0, Cameron Venema 7, Mason Panfiglio 2. Totals 15 (4) 6-8 40.

RIDGEFIELD — Tim Radosevich 3, Travis Gottsch 16, Andrew Williams 2, Cameron Short 0, Kellen Bringhurst 5, Louden Wardius 14, Spencer Andersen 2, Wyatt Layman 4. Totals 19 (1) 10-16 49.

Hockinson 15 8 9 8—48

Ridgefield 13 7 13 16—49

JV — Ridgefield 60-33; C — Ridgefield 50-44.

1A TRICO LEAGUE

W L

King’s Way Chr. (10-7) 7 1

La Center (10-3) 5 1

Stevenson (8-6) 2 3

Columbia-WSalm. (6-7) 2 3

Seton Catholic (8-8) 2 5

Castle Rock (1-15) 1 6

LA CENTER 68, STEVENSON 61

LA CENTER — Jon Eastman 3, Tristen Countryman 0, Jake Wise 16, Joe Bork 2, Avery Seter 22, Jackson Leslie 2, Matt Baher 9, Hunter Ecklund 14. Totals 20 (4) 24-37 68.

STEVENSON — Ryan Fielding 8, Luke Nichols 5, Lincoln Krog 4, Austin Brannan 15, Brenden Dillingham 0, Isaac Hoidal 14, Alex Delarosa 6, Brigham Campbell 9, Clayton Hansen 0, Austin Pearson 0. Totals 20 (4) 17-26 61.

La Center 18 15 17 18—68

Stevenson 15 18 9 19—61

JV — La Center won in OT.

Late Friday result

STEVENSON 87,

SETON CATHOLIC 82

STEVENSON — Ryan Fielding 14, Lincoln Krog 7, Austin Brannan 19, Brenden Dillingham 10, Isaac Hoidal 25, Alex Delarosa 7, Brigham Campbell 2, Clayton Hansen 2. Totals NA.

SETON CATHOLIC — Isaiah Parker 29, Matt Kent 10, Tyler Davis 8, Delano Morgan 6, Garrett Wellman 19, Max Moreland 9, Andy Olson 2. Totals NA.

Stevenson 27 14 19 27—87

Seton 17 21 19 22—82

NON-LEAGUE

CAMAS 61, HILLSBORO (Ore.) 56

CAMAS (9-7) — Logan Miller 12, Tanner Fogle 4, Bryan Nguyen 9, Hayden Hunsaker 2, Nathan Chilian 2, Cooper McNatt 2, Isaiah Sampson 2, Alex Glikbarg 25, Levi Gilstrap 0, Tre Carlisle 3. Totals 13-38 (6-18) 29-41 61.

HILLSBORO (4-8) — Castillo 4, Dunn 0, Hindley 13, Ingram 2, Fritzler 3, Barr-Colford 8, Jones 9, Losey 3, Hildner 13, Santos 11. Totals 18-38 (6-15) 14-26 56.

Camas 17 13 11 20—61

Hillsboro 6 11 19 20—56

CENTRALIA 60, WASHOUGAL 42

CENTRALIA — Wassen 0, Trevino 4, Singh 3, Baird 0, Pertszborn 10, Thomas 4, Ashmore 25, Shute 9, Edwards 7. Totals 22 (5) 13-23 60.

WASHOUGAL — Louie Barles 9, Collin Prangley 13, Jake Klackner 0, Troy Prince-Butterfield 4, Mitchell Leon 4 , Carter Murray 5, Carson Adams 5, John Miner 0, Bailey Deming 2, Nick Oakes 0. Totals 15 (2) 10-20 42.

Centralia 13 12 20 15—60

Washougal 17 1 9 15—42

JV — Washougal 54-49. C — Washougal 51-28.

PRAIRIE 78, BATTLE GROUND 70

PRAIRIE — Dante Heitschmidt 14, Braiden Broadbent 21, Seth Hall 30, Ethan Rouse 2, Logan Reed 0, Dwayne Stewart 6, Matthew Kogler 6, Zeke Dixon 0. Totals 24 (14) 16-18 78.

BATTLE GROUND — Jacob Currie 8, Casey Spencer 9, Brendan Beal 3, Vincent McCormic 3, Ryan Davis 0, Shane Hatch 21, Eiljah Parker 4, Daelon Floyd 22. Totals 23 (13) 11-16 70.

Prairie 9 22 28 19—78

B. Ground 16 24 9 21—70

JV — Prairie won. C — Battle Ground won.

GIRLS BASKETBALL

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Washougal (9-4) 7 1

Mark Morris (10-5) 7 1

Woodland (11-6) 6 3

Columbia River (9-8) 5 4

Hockinson (9-8) 4 5

Ridgefield (6-10) 1 7

R.A. Long (3-13) 0 9

MARK MORRIS 60,

HOCKINSON 43

HOCKINSON — Emma Dietel 0, Payton Wangler 8, Lauren Ellensohn 3, Grace Russell 20, Brittany McGuire 10, Adyson Dyer 0, Elyse Fisher 0, Willow Klug 0, Trinity Paulsen 0, Mindersea 0, Zora 2. Totals 14 (4) 9-14 43.

MARK MORRIS — Kaylee Johnson 2, Kalina Makaiwi 3, Gabby Bennett 8, Madison Early 10, Madison Mosier 11, Sarah Russell 2, Zsaleh Parvas 1, Alexis Troy 9, Madison Pond 2, Libby Bartleson 14. Totals NA.

Hockinson 12 7 9 15—60

M. Morris 16 13 16 15—43

JV — Mark Morris 57-55

NON-LEAGUE

CAMAS 57, HILLSBORO 33

CAMAS — Jordyn Wilds 3, Meghan Finley 2, Jillian Webb 4, Teague Schroeder 11, Haley Hanson 3, Maggie Wells 6, Emma Jones 0, Madison Freemon 5, Stephanie Knight 3, Courtney Clemmer 13, Hannah Booth 5, Marianna Payne 2, Kai Warren. Totals 18 (6) 15-18 57.

HILLSBORO — Jenkins 2, Gambee 13, Theang, Wilson 1, Saechao 3, Mosley 5, Minoli, Salas 9. Totals 9 (2) 13-20 33.

Camas 9 17 11 20—57

Hillsboro 7 6 5 15—33

JV — Hillsboro won; Frosh — Camas won.

W.F WEST 61, PRAIRIE 52

PRAIRIE — Allie Corral 5, Kazz Parks 1, Jozie Tangeman 15, Mallory Williams 6, Grace Prom 0, Haley Reed 0, Cassidy Gardner 5, Brooke Walling 20. Totals 19 (6) 8-11 52.

W.F. WEST — Johnson 9, Lofgren 7, Haakenson 0, Noble, Bennett 5, Brumfield 11, Steen 7, M. Haskenson 9, Fast, Waring, McCallum, Strasser 13. Totals 23 (6) 19-26 61.

Prairie 18 23 5 6—52

WF West 13 13 21 14—61

JV — W.F. West won.

AUBURN 47, BATTLE GROUND 38

AUBURN — Sevaatasi 0, Stojan 9, Hunsaker 0, Smith 2, Harshman 10, Goss, Songcuan 15, Tinney 0, Thareek, Brown 6, Rodriguez 2, Areek 3. Totals 18 (9) 2-6 47.

BATTLE GROUND — Brenley Billingsley 0, Kayla Cruz, Anna Brinton 3, Morgan Stradley 13, Brianna Adams 8, Emily Gibbs 2, Lexi Dixson, Madison Mukensnabl 2, Kelly Poteet 5, Emeline Akengue 4. Totals 14 (4) 6-10 38

Auburn 14 13 14 6—47

B. Ground 10 12 11 5—38

JV — Auburn won; C — Battle Ground won.

BOYS SWIMMING

SW WASHINGTON INVITATIONAL

At Mark Morris

Team scores — 1, Camas 675.50; 2, Hanford 356; Mark Morris 267, Richland 251, Columbia River 212.5; Walla Walla 168; Mountain View 154; Kelso 143; Hockinson 113; Skyview 116; Aberdeen 90; Battle Ground 87; Hudson’s Bay 73; Washougal 66; Capital 49; Prairie 30, Toutle Lake 29; R.A. Long 26; Union 21; Evergreen 3.

200 medley relay — 1, Camas (Finn McClone, Eric Wu, Christopher Xu, Tom Utas) 1:39.44; 2, Columbia River 1:45.77; 3, Hanford 1:48.07.

200 freestyle — 1, Mark Kim (Cam) 1:46.14; 2, Cole Westendorf (Ric) 1:46.49; 3, Jaden Kim (Cam) 1:49.93; 4, Skyler Youkin (Han) 1:51.95; 5, Luke Elmenhurt (WW) 1:52.68; 6, Sam Walker (CR) 1:53.97.

200 individual medley — 1, Eric Wu (Cam) 1:56.62; 2, John Markillie (Han) 2:03.81; 3, Jeff Kern (Ric) 2:06.67; 4, Joseph Dodd (Hoc) 2:12.64; 5, Robby Lewis (Abe) 2:18.17; 6, Daniel Brown (Was) 2:18.22.

50 freestyle — 1, Tom Utas (Cam) 22.14; 2, Christopher Xia (Cam) 23.01; 3, Brady Myers (Han) 23.09; 4, Brian Franklin (MM) 23.89; 5, Matt Brink (Han) 23.97; 6, Christian Madden (MV) 23.98.

100 butterfly — 1, Skyler Youkin (Han) 53.37; 2, Josh Bottelberghe (CR) 53.74; 3, Jaden Kim (Cam) 53.79; 4, Brady Myers (Han) 54.18; 5, Jacob McCarthy (MV) 55.08; 6, Max Mann (TL) 57.17.

500 freestyle — 1, Mark Kim (Cam) 4:48.55; 2, Cole Westendorf (Ric) 4:53.40; 3, John Markillie (Han) 4:54.52; 4, Isaiah Ross (Was) 4:55.77; 5, Addison Pollick (Ric) 5:01.25; 6, Jack Elliott (Han) 5:02.42.

200 free relay — 1, Camas (Tom Utas, Eric Wu, Christopher Xia, Mark Kim) 1:29.21; 2, Hanford 1:32.22; 3, Richland 1:35.20.

100 backstroke — 1, Rob Mead (CR) 54.23; 2, Finn McClone (Cam) 56.13; 3, Jeff Fadlovich (Cam) 56.63; 4, Addison Pollick (Ric) 57.33; 5, Gabe Fassler (MV) 59.74; 6, Jacob McCarthy (MV) 1:00.13.

100 breaststroke — 1, Josh Bottelberghe (CR) 58.90; 2, Eric Wu (Cam) 59.44; 3, Kai Johnson (Sky) 1:04.69; 4, Jack Elliott (Han) 1:04.88; 5, Jake Laes (Kel) 1:09.29; 6, Calum Close (WW) 1:10.36.

400 free relay — 1, Camas (Mark Kim, Jaden Kim, Luke Albert, Finn McClone) 3:21.11; 2, Columbia River 3:29.04; 3, Richland 3:29.73.

GYMNASTICS

AT VEGA

Team scores — Camas 172.6, Heritage 160.575, Prairie 107.65, Battle Ground 99.35.

Bars — 1, Jacqueline Purwins (C) 9.1; 2, Alexa Dietz (C) 8.9; 3, Jaydn Gobert (H) 8.3.

Floors — 1, Alexa Dietz (C) 9.6; 2, Jacquelin Purwins (C) 9.4; 2, Emily Mattsen (H) 9.4.

Beam — 1, Madison Rasamen (H) 8.9; 2, Alexa Dietz (C) 8.8; 3, Madison Martin (C) 8.5.

Vault — 1, Jacqueline Purwins (C) 9.2; 2, Alexa Dietz (C) 8.6; 3, Emily Mattsen (H) 8.4; 3, Emily Karkanen (C) 8.4.

All-around — 1, Alexa Dietz (C) 36.0; 2, Jacqueline Purwins (C) 35.95; 3, Madison Martin (C) 33.9.

AT NORTHPOINTE

Team scores — Union 165.45, Skyview 147.9, Mountain View 131.15, Fort Vancouver inc.

Vault — 1, Nina Evans (MV) 9.3; 2, Logan Nelson (U) 8.5; 3, Autumn Fivecoats (S) 8.4.

Bars — 1, Nina Evans (MV) 9.0; 2, Logan Nelson (U) 8.4; 3, Madi Schalk (U) 7.8.

Beam — 1, Nina Evans (MV) 9.1; 2, Kam Schalk (U) 8.9; 3, Logan Nelson (U) 8.55.

Floor — 1, Nina Evans (MV) 9.15; 2, Logan Nelson (U) 9.1; 2, Allison Yajko (S) 9.1.

All-around — 1, Nina Evans (MV) 36.55; 2, Logan Nelson (U) 34.55; 3, Madi Schalk (U) 33.4.