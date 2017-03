High school scoreboard 3/17

A A

FRIDAY’S SCHEDULE

BASEBALL

Skyview at Prairie, 4 p.m.

Camas vs. Washougal, 7 p.m. at Louis Bloch Park

Westview (Ore.) at Union, 4 p.m.

Fort Vancouver, Hockinson at Seaside (Ore.) Tournament

Evergreen at Pasco, 4 p.m.

Stevenson at Hudson’s Bay, DH, 4 p.m.

Columbia-White Salmon at Riverside (Ore.), DH, 2 p.m.

Franklin Pierce at King’s Way Christian, 3:30 p.m. at Luke Jensen Park

Franklin Pierce at Ridgefield, 6 p.m. at Luke Jensen Park

SOFTBALL

Skyview vs. Columbia River, 4 p.m. at VGSA

Heritage at Wodland, 4 p.m.

Kelso at Camas, 4 p.m.

Mountain View at Union, 4 p.m.

Hudson’s Bay at Mark Morris, 4 p.m.

Ridgefield at Prairie, 4 p.m.

BOYS SOCCER

Heritage vs. Fort Vancouver, 5 p.m. at Kiggins Bowl

Tumwater at Camas, 7 p.m. at Doc Harris Stadium

Skyview vs. Columbia River, 7 p.m. at Kiggins Bowl

Union vs. Mountain View, 7 p.m. at McKenzie Stadium

Battle Ground at Prairie, 7:30 p.m.

R.A. Long at Kelso, 7 p.m.

Evergreen at Ridgefield, 7 p.m.

Elma at La Center, 7 p.m.

GIRLS TENNIS

Hudson’s Bay at Battle Ground, 3:30 p.m.

Heritage at Kelso, 3:30 p.m.

Union at Prairie, 3:30 p.m.

Washougal, Hockinson at Helen Donovan Invitational at R.A. Long

Mark Morris at Evergreen, 3:30 p.m.

Bellarmine Prep at Mountain View, 3:30 p.m.

Baseball

NON-LEAGUE

LINCOLN (ORE.) 5,

COLUMBIA RIVER 0

CR 000 000 0—0 4 1

Lincoln 000 000 0—5 6 0

Columbia River

Pitching — Nick Nygard 2 IP (L), 3 H, 3 R (2 ER), 2 K; Highlights — Brian Rice 2-3; Gavin Manheimer 1-3, Shawn Craig 1-3.

Lincoln

Pitching — Jon Fortner 5 IP (W), 2 H, 8 K; Highlights — Gabe Skoro 2-3, Baxter Halligan 2-3, run; Nick Ostmo 1-2, RBI.

WASHOUGAL 3,

MOUNTAIN VIEW 2

Mt. View 000 011 00—2 10 1

Wash. 000 002 01—3 7 0

Two outs winning run scored

Mountain View

Pitching — Jasper Rank 5 IP, 4 H, 0 R, 6 K, 1BB; Hayden Minch 0 IP, 1 H, 2 ER, 0 BB; Andre Scheer 2.2 IP 2 H, 1 ER, 5 K, 2 BB, loss; Highlights — Garrett Moen 3-5; Spencer Warner 2-4, RBI; Andrew Hensley 1-5; Grant Francis 1-3; Lucas Gregory 1-4; Trevor Moore 1-2, 2B, 2 run; Andre Scheer 1-1.

Washougal

Pitching — Blaine Bea 4 IP, 7 H, 1 ER, 4 BB, 2 BB; Nole Thompson 1.1 IP, 0 H, 1 ER, 2 K, 4 BB; Tyler Bowlin 1.2 IP, 1 H, 1 K, 1 BB; Zach Collins 1 IP, 2 H, 0 ER, 2 K, win; Highlights — Brevau 1-4; Preston Thornton 1-4; Michael Hickey 2-4, run; Nole Thompson 1-1, 2 runs, 3 RBI; Naoh Merino 1-4, RBI; Zach Collins 1-3, RBI.

HERITAGE 5, MADISON (Ore.) 1

Madison 100 000 0—1 1 1

Heritage 310 001 x—5 6 2

Madison

Pitching — Powers 2 IP, 2 K, 4 BB; Glenn 3.1 IP, K, BB; Bennett 0.2 IP, 2 K; Highlights — Bennett 1-3.

Heritage

Pitching — Alan Bicklehimer 6 IP, 0 ER, 8 K, 2 BB; Donald Gange 1 IP, 1 BB; Highlights — Taryn Yarnell 1-2, R; Forrest Hoisington 1-3, R, RBI, 2B, SB; Deven Clevidence 1-2, R, 2B; Xavier Ulrich 1-3, R, RBI, 2B; Damen Gilmore 1-2; Chase Hendy 1-3, SB; Grayson Hoskins 0-2, R.

HUDSON’S BAY 12, LA CENTER 10

LC 000 426 0—10 8 3

Bay 320 700 x—12 8 2

La Center

Pitching — Brock Castleberry 1.1 IP (L), 1 H, 3 BB, 2 K; Highlights — Nathanael VanSoest 3-3, 3 RBI; Saige Keep 1-2; Nayden Williamson 1-3; Ossenkop 1-3; Castleberry 1-3; Matt Baher 1-3.

Hudson’s Bay

Pitching — Matt Schram 3 IP (W), 4 H, 1 K; Allen Merrill 2 IP, 4 H, 3 K; Kaden Beeler (S) 1 1/3, 2 K; Highlights — Marco Cadiz 2-3, 2B, 2 SB; Carter Morse 1-3, run; Schram 1-3, 2B; Merrill 1-3; Quadrese Teague 1-2, 3B, RBI, 3 runs; Payton Westrick 1-2, run.

SOFTBALL

NON-LEAGUE

EVERGREEN 1, HERITAGE 0

Heritage 000 000 0—0 5 2

Evergreen 000 010 x—1 2 0

Heritage

Pitching — Bayleigh Snaric 6 IP, 2 H, 9 K, 3 BB; Highlights — Lorena Villa 2-3; Alana Nuttman 1-3, 2B; Ashlyn Fleek 1-4; Snaric 1-3.

Evergreen

Pitching — Carissa Cuttler 7 IP, 5 H, 7 K; Highlights — Kate Sagandorf 1-1, RBI, 2 SB; Dakota Piovesan 1-3, R, 2B.

CAMAS 3, HOCKINSON 0

Hockinson 000 000 0—0 4 3

Camas 100 200 X—3 4 2

Hockinson

Pitching — Abby Runyon 6 IP (L) 3 runs (2 ER), 4 H; Highlights — Jenna Remenar 3-3.

Camas

Pitching — Allie Hancock 7 IP (W), 4 H, 4 Ks, 0 BB; Highlights — Alexis Royal 1-2, 2 RBI; Callie Johnson 1-3, run; Alyssa Tomasini 1-3, run; Payton Bates run.

BATTLE GROUND 13, PRAIRIE 4

B.G. 024 610 0—13 8 1

Prairie 020 110 0— 4 11 5

Battle Ground

Pitching — Wishiane 7 IP, loss, 2 Ks; Highlights — Stradley 3-5 HR 2RBI; Morrison 1-4 RBI; Buck 1-5; Stauns 1-2 RBI; Wishiande 2-4 2RBI.

Prairie

Pitching — Olivia Meyers 2 IP; Josie Lesmeister 1 IP; Mallory Williams 1 IP; Chloe Blem 3 IP, 2 Ks; Highlights — Blem 1-3 2B; Haley St. Peters 1-2; Kate Lawhead 1-4 2B RBI; Kylee Snider 3-4; Natalie Hodges 1-4; Corissa Martinez 1-3; Micha Childer 1-1; Kaylee St. Peters 2-3 2-2B 3RBI.

JV — Prairie 12-1

KELSO 4, LA CENTER 1

La Center 000 100 0—1 5 0

Kelso 112 000 x—4 11 1

La Center

Pitching — Abby England 6 IP, 11 Ks, 1 BB; Highlights — Meagan Muffett 2-3 HR RBI; Paige Stinson 2-3; Maddie Stimmel 1-3.

Kelso

Pitching — Megan Holt 5 IP, 6 Ks; Jordyn Ragan 2 IP, 4 Ks; Highlights — Saydie Harris 2-4 2B HR RBI; Capri Franzen 1-3 2B; Holt 2-3 RBI; Ragan 2-3; Hailey Parsons 2-3 2B RBI; Avery Jackson 1-2 2B RBI; Courtney Davis 1-3.

COLUMBIA RIVER 15,

UNION 5

CR 000 4(11) 2—15 15 3

Union 102 020 X— 5 4 3

Columbia River

Pitching — Andrea Hoey 3 IP (W) 2 H, 2 run (1 ER), 4 K; Highlights — Gabbi Collins 3-4, 2 RBI, 3 runs; Cassie Grigg 3-5, 2 runs, 2 RBI; Hoey 3-4, 2 runs, 3 RBI.

Union

Pitching — Maddie McClelland 6 IP (L), 15 H, 15 runs (13 ER), 6 K; Highlights — Anna Aguon 1-2, 2 runs, RBI.

SKYVIEW 11, MOUNTAIN VIEW 7

Skyview 240 040 1—11 17 2

Mtn. View 000 112 3— 7 8 0

Skyview

Pitching — Mikelle Anthony 7 IP (W), 3 Ks; Highlights — Abby Fischer 4-4, HR, 3 RBI; Sydney Brown 3-4, 2B; Nicole Christiansen 2 RBI; Bri Vire 3-5, 3B; Izzy LaFata 1-2; Sierra Kimler 1-2, 2B, RBI; Ashlyn DeBover 2-4; Maddy Westervelt 2-3, RBI; Maria Hyde 1-2.

Mountain View

Pitching — Maelyn O’Campo 4 IP (L); Angie Shadder 3 IP; Highlights — M. O’Campo 1-4; Sadee Christianson 2-4; J. O’Campo 1-4, RBI; Serena Fogg 1-4, 2B; Sydney Brown 2-3; Raelyn Clemmer 1-4, 3B; Morgan Brown RBI.

MARK MORRIS 27,

FORT VANCOUVER 3

MM 295 29—27 11 4

Fort Van. 000 0 3—3 3 2

Mark Morris

Pitching — Stephanie Burns 2 IP (W) 0 H, 1 K; Highlights — Makenna Kuljis 3-3, 5 runs, 3 RBI; Shay Gleave 2-2, 3 runs, 2 RBI.

Fort Vancouver

Pitching — Kemp 1.1 (L), 4 H; Highlights — King 1-3; Wagner 1-2, RBI.

BOYS SOCCER

NON-LEAGUE

Wednesday’s late result

WOODLAND 1, KELSO 0

Woodland

Goal (assist) — Aidan Thrall (Mark Gomez). Goalkeeper saves — Filberto Alamilla 4. Coach’s standouts — Trent Snead, Owen Terhorst.

JV — Kelso 6-2.

BOYS TRACK AND FIELD

AT WASHOUGAL

Washougal, Stevenson, Columbia-White Salmon

100 — 1, Ryan Davy (W) 11.31; 200 — 1, Justin Snodgrass (W) 24.07; 400 — 1, Chandlor Bucklin (CWS) 53.98; 800 — 1, Gabriel Dinnel (W) 2:12.49; 1600 — 1, Gabriel Dinnel (W) 4:45.04; 3200 — 1, Aiden Pullen (W) 10:10.58; 110 hurdles — 1, Kenny Kanthak (W) 16.95; 300 hurdles — Kenny Kanthak (W) 44.8; 400 relay — 1, Washougal 44.96; 1,600 relay — 1, Washougal 3:49.35; Shot put — 1, Oscar Kirkwood (CWS) 41-8; Discus — 1, Nathen Beaver (W) 99-3; Javelin — 1, Nathan Tofell (W) 151-5; Long jump — 1, Isaac Hoidal (S) 19-7¾; Triple jump — 1, Lincoln Krog (S) 42-1; High jump — 1, Lincoln Krog (S) 5-10; Pole vault — 1, Luke Nichols (S) 12-0.

GIRLS TRACK AND FIELD

AT WASHOUGAL

Washougal, Stevenson, Columbia-White Salmon

100 — 1, Kiki Kallie (W) 13.91; 200 — 1, Audrianna Kallie (W) 28.41; 400 — 1, Kaitlyn Rathgeber (S) 1:03.04; 800 — 1, Hannah Swigert (W) 2:41.81; 1,600 — 1, Amelia Pullen (W) 5:41.6; 3,200 — 1, Amelia Pullen (W) 12:05.59; 100 hurdles — 1, Alondra Casarez-Garcia (CWS) 16.4; 300 hurdles — 1, Morgan Stinchfield (W) 57.63; 400 relay — 1, Columbia-White Salmon 59.43; 800 hurdles — 1, Washougal 1:55.54; 1,600 relay — 1, Washougal 4:38.73; Shot put — 1, Kiersten De La Rocha (W) 28-6; Discus — 1, Kiersten De La Rocha (W) 91-9; Javelin — 1, Kennedy O’Mahoney (S) 76-10; Long jump — 1, Gracie Dolan (W) 13-10½; Triple jump — 1, Isabella Pitcher (S) 30-8; High jump — 1, Morgan Stinchfield (W) 4-8; Pole vault — 1, Bekah Shilling (W) 7-0.

GIRLS TENNIS

CAMAS 5, KELSO 1

Singles — Sam Merrill (C) def. Natalie Brown 6-0, 6-0; Rhonda Osman (K) def. Lucinda Zhang 6-2,6-2; Megan Chow (C) def. Maggie Miller 3-6, 7-5, 6-4.

Doubles — Olivia Doumitt-Georgina George (C) def. Shelby Ott-Zoie Johnson 6-0, 7-5; Emma Jones-Penzin Gyalnub (C) def. Karena Pierce-Allison McReary 6-0, 6-3; Donla Gyalnub-Angela Xu (C) def. Jasmine Gregg-Annabelle Hamblen 6-1, 6-0.

JV — Camas 6-0.

HOCKINSON 4, EVERGREEN 2

Singles — Kristy Haagen (H) def. Claire Priebe 6-4, 6-4; Madi Beckley (H) def. Hannah Bevilacqua 6-1, 6-4; Chloe Stahlheber (E) def. Savannah Dixen 3-6, 6-3, 6-3.

Doubles — Hannah Thompson/Kaytlynn Kolb (E) def. Holly Chan/Codi Fortier 7-6 (5), 2-6, 7-6 (6); Hannah Pearson/Dana Robertson (H) def. Skye Jacobsen/Hannah Burchadv 6-1, 6-0; Lauren Coons/Carri Sullins (H) def. Diana Julison/Albina Matyunin 6-2, 6-1.

JV — Hockinson 6-0, C — Hockinson 2-1.

SKYVIEW 5, PRAIRIE 1

Singles — Eva Ibor (P) def. Jasmine Lockey 6-4, 3-6, 6-4; Marissa Hunter (S)def. Hannah Weinberg 6-2, 6-4; Marissa Bobay (S) def Mariah Cabusao 6-2, 6-2.

Doubles — Sarah Morgan/Karly Metz (S) def. Misa Le/Eve Anderson 6-1, 6-0; Julianne Hutley/Amy Schneider (S) def. Jaelyn Vallely/Sarah Shirley 6-4, 7-6 (4); Megan Calverly/Cara McCormick (S) def. Mia Munoz/Bella Walls 6-0, 6-0.

JV — Skyview 5-1

MOUNTAIN VIEW 4,

WILSONVILLE 2

Singles — Sidney Lowry (W) def. Juwoon Kim 6-1, 6-2; Sam McCarthy (MV) def. Madeleine Klein 3-6, 6-4, 6-0; Alex Gowen (W) def. Grace Garmire 3-6, 6-2, 6-2.

Doubles — Anna Lu/Sabrina Wang (MV) def. Kara Rule/Camille Rule 6-0, 6-0; Eva Winsheimer/Dayna Vitek (MV) def. Leah Tate/Gracie Killelea 6-0, 6-1; Jillianne Jackson/Shreya Bhatra (MV) def. Sophia Bynum/Grace Love 6-1, 6-1.

JV — Mountain View 2-0

HUDSON’S BAY 5, HERITAGE 1

Singles — Avery Honiker (HB) def. Emerita DuPrey 6-3, 6-2; Adelyn Ofuasia (H) def. Christine Ristow 6-2, 6-4; Anita Didyk (HB) def. Maria DuPrey 6-2, 6-4.

Doubles — Kayla Smith/Kyanne Smith (HB) def. Julia Bakh/Della Bakh 6-1, 6-1; Alyssa Honn/Jessica Lira (HB) def. Diana Trang/Vivian Nguyen 6-1, 6-0; Savanna Strachen/Michelle Vo (HB) def. Emily Pemberton/Mia Levy 7-5, 6-4.

JV — Heritage 3-1.

WASHOUGAL 6,

FORT VANCOUVER 0

(NOTE: Names of Fort players were not available)

Singles — Kassidy Baldwin (W) won 6-0, 4-6, 6-4; Sydney Mederos (W) won 3-6, 6-4, 6-4; Ashley Williams (W) won 6-3, 6-2.

Doubles — Rylee Erdwins/Emily Johnson (W) won 6-1, 6-1; Beyonce Bea/Rebecca Boylan (W) won 6-1, 6-1; Paige Wilson/Ally Steigmann (W) won 6-2, 6-3.

JV — Washougal 5-1

GIRLS GOLF

CAMAS 158, SKYVIEW 189, KELSO 216

At par-36 Three Rivers

CAMAS — Hailey Oster 39, Emma Cox 37, Abby Jiang 41, Wenny Cai 41, Lauryn Tsukimura 49, Avery Salvato 47.

SKYVIEW — Ellie Johnson 43, Maddy Starwalt 42, Lauren Garrow 46, Maddy McKinney 59, Kyla Thomas 58, Jayme Jakubek 63.

KELSO — Sarah Brewer 55, Molly Moroney 54, Ellie Woodard 69, Kylee Gibbs 60, Sophie Gann 54, Kaitlyn Haase 53.

BEAVER CUP JAMBOREE

At Lewis River

Participating teams — Woodland, Camas, Union, Columbia River, Hockinson, Ridgefield, La Center participating

Formats: Select shot (1-3), Best ball (4-6), modified chapman (7-9).

1, Taylor Blakley/Madelin Kim (CR) 42; 2, Hailee Collins/Vanessa Franke (W) 47; 3, Taylor Entenman/Maddie Beutler (LC) 48; 4, Marissa Mosley/Dana Glovick (W) 49; 5, Jillian Christensen/Ann Chungrtrakool 50; 6, Emily Martin/Isabella Smith 52; 7, Maddy Saucedo/Britney Stover (W) 55; 8, Mirella Lwai (R)/Olivia Erickson(W) 59; 9, Hannah Booth/Maddie Mitchell (C) 61; Emma Royce/Kylie Dorotik (H) 62; Abby Kinney/Darby Killeen (CR) 62.

Longest drive—Vanessa Franke (W)

Closest to pin — Morgan Ustick (R)