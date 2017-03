Community sports scoreboard 3-21

A A

GOLF

HOLE-IN-ONE

At Fairway Village GC

Tom Thurman of Vancouver made a hole-in-one on the 170-yard No. 5 hole with a 4-iron. It was witnessed by Jim Jacobson.

BOWLING

Local results

At Allen’s Crosley Lanes

March 7

Phone Rangers — Men: Charles Martin 234-189-181 604; Women: Jessica Nelson 129-180-179 488.

March 10

Merry Mixers — Men: Larry Mathews 216-167-223 606; Women: Kathy Johnson 125-158-199 482.

March 14

I-5 Men’s Classic — Robert Melton 201-269-261 731.

March 16

Merry Mixups — Men: Derek Donohoe 226-235-217 678; Women: Moe Osborne 187-203-147 537, Taska Dettling 137-168-232 537.

Swingers — Tiffany Murray 168-161-215 544.

At Big Al’s

Week ending March 12

Miller Mill League — Men: Ty Percy 252-171-210 633; Women: Jan Eklof 177-161-172 510.

Young @ Heart — Men: David Crouch 184-188-257 629; Women: Sharon Wannamaker 205-171-187 563.

Coors Light Renegades — Men: Don Talbot 223-235-279 737; Women: Melissa Joyal 174-175-188 537.

Senior Monte Carlo — Men: John Christman 222-178-197 597; Women: Connie Stevens 202-168-175 545.

Here 4 the Beer (2 games) — Men: Jaxon Linch 187-159 348; Women: Isabella Gilbertson 116-160 276.

Adult-Youth — Men: Dave Clancy 157-172-225; Boys: Chase Martinez 85-119-115 319; Women: Noelle Martinez 131-128-103 362; Girls: Alexis McCorvey 157-135-117 404.

At Bailey’s Tiger Bowl

March 14

Tuesday Tigerettes — Jan Long 213-161-142 516.

Battle Ground School Employees — Men: Eric Shervey 213-152-217 582; Women: Madisen Tanner 106-173-128 407.

At Husted’s Hazel Dell Lanes

March 10

Senior Rollers — Men: Randy Perry 215-212-258 685; Women: Marureen Towner 202-169-134 505.

March 11

Saturday Nite Sudsers — Men: Chris Frazier 227-243-214 684; Women: Julie Bocanegra 158-244-189 591.

Saturday Juniors — Boys: Bryce Hahn 197-196-139 532; Girls: Jessica DuFrain 170-211-172 553.

Saturday Preps — Boys: Aiden Keithley 102-125-125 352; Girls: Addysen Case 105-119-134 358.

March 13

Cosmopolitan — Brandan Frankle 223-265-255 743.

March 14

Spotters — Debie Watkins 170-202-245 617.

March 16

Economy — Men: Dave Petit 236-203-224 663; Women: Jan Worland 163-188-222 573.

Women’s Classic — Women: Sonjia Shoemaker 172-180-179 531.

Moose Mixed — Men: Dave Lacey 202-259-194 655; Women: Diane Sowards 244-182-197 623.

Honor scores

Men

288 — Nathan Thompson, Big Al’s Coors Light Renegades

279 — Don Talbot, Big Al’s Coors Light Renegades

278 — Shawn Robertson, Crosley I-5 Men’s Classic, March 14

276 — Mark Jackson, Hazel Dell Cosmopolitan, March 13

269 — Danny Combs, Hazel Dell Cosmopolitan, March 13

269 — Robert Melton, Crosley I-5 Men’s Classic, March 14

268 — Dennis Hall, Crosley I-5 Men’s Classic, March 14

267 — Gary Hust, Hazel Dell Saturday Nite Sudsers, March 11

266 — Bill Neumann, Hazel Dell Cosmopolitan, March 13

265 — Brandan Frankle, Hazel Dell Cosmopolitan, March 13

Women

244 — Julie Bocanegra, Hazel Dell Saturday Nite Sudsers, March 11

244 — Diana Sowards, Hazel Dell Moose Mixed, March 13

236 — Dana Pound, Hazel Dell Moose Mixed, March 13

Juniors

234 — Cassie Huit, Hazel Dell Saturday Juniors, March 11

231 — Michayla Garden, Hazel Dell Saturday Juniors, March 11

222 — Bailey Peters, Hazel Dell Saturday Juniors, March 11

218 — Mikayla Hahn, Hazel Dell Saturday Juniors, March 11

210 — Joe Brooks, Hazel Dell Saturday Juniors, March 11

205 — Warren Pope, Hazel Dell Saturday Juniors, March 11

204 — Marissa Deleon, Hazel Dell Saturday Juniors, March 11

GYMNASTICS

WA OPTIONAL STATE CHAMPIONSHIPS

March 17-19

At Clark County Event Center

Top finishers from Naydenov:

Level 10

Junior

Brooke Donabedian — 37.250 all-around (1st), 9.550 Bars (1st)

Level 9

Junior A

Ellie Weaver — 38.150 AA (1st), 9.675 Beam (1st)

Jessalyn Chen — 9.700 Bars (1st)

Kyanna Crabb — 9.425 Vault (1st)

Level 8

Child A

Sara Wright — 37.375 AA (2nd)

Hallie Kempf — 9.700 Floor (1st)

Child D

Cora Almajan — 37.400 AA (3rd)

Level 7

Child A

Adalyn Ray — 37.575 AA (2nd), 9.425 Bars (1st)

Child B

Stella Ebbing — 38.275 AA (2nd), 9.700 Bars (1st), 9.550 Beam (1st)

Child B

Aleksandra Kolobovnikov — 38.150 AA (3rd), 9.525 Vault (1st)

Junior B

Ellie Jean Anderson — 37.950 AA (1st), 9.650 Floor (1st)

Level 6

Child A

Delia Austin — 37.400 AA (1st), 9.400 Bars (1st)

Child D

Cicily Orizotti — 37.550 AA (1st), 9.450 Beam (1st)

Junior C

Peyton Barnes — 36.975 AA (3rd)