Prep scoreboard, March 21

TUESDAY’S SCHEDULE

(Schedule subject to change)

BASEBALL

Union at Columbia River, 4 p.m.

Prairie at Heritage, 4 p.m.

Mark Morris at Evergreen, 4 p.m.

Camas at Mountain View, 4 p.m.

Stevenson vs. Washougal, DH, 3 p.m. at Louis Bloch Park, Camas

SOFTBALL

Union at Battle Ground, 4 p.m.

Heritage at Camas, 4 p.m.

Skyview at Prairie, 4 p.m.

W.F. West at Kelso, 4 p.m.

Woodland at Evergreen, 4 p.m.

Columbia River at Hudson’s Bay, 4 p.m.

BOYS SOCCER

Toledo-Winlock at Stevenson, 5 p.m.

Castle Rock at King’s Way Christian, 6 p.m.

Columbia-White Salmon vs. Seton Catholic, 7 p.m. at Doc Harris Stadium

TRACK AND FIELD

Battle Ground at Skyview, 3:30 p.m.

Camas at Heritage, 3:30 p.m.

Mountain View at Fort Vancouver, 4 p.m.

Hudson’s Bay at Kelso, 4 p.m.

GIRLS TENNIS

Battle Ground at Evergreen, 3:30 p.m.

Fort Vancouver at Heritage, 3:30 p.m.

Union at Prairie, 3:30 p.m.

Columbia River at Hudson’s Bay, 3:30 p.m.

GIRLS GOLF

Heritage vs. Hudson’s Bay, 3 p.m. at Heron Lakes

Evergreen vs. Battle Ground, 3 p.m. at The Cedars

R.A. Long vs. Fort Vancouver, 3:30 p.m. at Fairway Village

Woodland vs. La Center, 3:30 p.m. at Tri-Mountain

BASEBALL

MOUNTIAN VIEW 7, SKYVIEW 4

Skyview 100 012 0—4 7 0

Mt. View 302 200 x—7 7 3

Skyview

Pitching — Daniel Copeland 2.1 IP, 2 K; Johnny Carter 3.2 IP, 2 ER, 9 K, 3 BB; Highlights — Tanner Jacques 1-3, 2 RBI; Brody Barnum 3-4, RBI, 2B; Liam Kerr 2-3; Griffin Sissel 1-3, R; Nick Prater 1-2, R.

Mountain View

Pitching — Trevor Moore 5 IP, 2 ER, 2 K, 3 BB; Hayden Minich 2 IP, 2H, 2 ER, K; Highlights — Andrew Hensley 1-3, 2 R, RBI, 2B; Lucas Gregory 0-2, 2 R, RBI, SB; Grant Francis 203, R, 2 RBI; 2B; Andre Scheer 1-2; SB; Trevor Moore 1-3, RBI; Andrew Gulliford 2-3, RBI.

BATTLE GROUND 12, KELSO 1

(5 innings)

BG 002 64—12 10 2

Kelso 100 00—1 2 2

Battle Ground

Pitching — Tyler Russell 2 IP (W) 1 H, 0 ER, 1 K. Highlights — Patrick Randle 4-4, 2 R, 2 RBI; Gunnar Talkington 2-4, 2 R, 4 RBI.

Kelso

Pitching — Cheyton Whitright 3.1 IP (L) 4 H, 6 ER, 5 K.

HOCKINSON 1, EVERGREEN 0

Hockinson 000 100 0—1 3 0

Evergreen 000 000 0—0 5 2

Hockinson

Pitching — Mitch Lines 2 IP; Matt Henry 5 IP (W). Highlights — Lines 1-3, Zach Ristau 1-3, RBI.

Evergreen

Pitching — Carter Monda 4 IP (L), Nate Tomas 3 IP. Highlights — Monda 1-3, Luke Allen 1-2, Josh Hibbard 2-3, Isaiah Petrie 1-2.

HUDSON’S BAY 7, STEVENSON 6

Stevenson 000 600 0—6 4 4

Bay 000 222 1—7 5 5

Stevenson

Pitching — Brandon Connell 5 IP (ND), 10 Ks. Highlights — Brandon Van Pelt 2-3, RBI.

Hudson’s Bay

Pitching — Teryn Sivers 3 IP; Trent Palin 1 IP; Marco Cadiz 3 IP (W). Highlights — Cadiz 2-4, 2B, 2 R; Allen Merrill 2-4, 2B.

UNION 9, BARLOW 0

Union 020 034 0—9 7 1

Barlow 000 000 0—0 1 5

Union

Pitching — Carter Sutton 4 IP, 6 Ks, win; Trevor O’Toole 3 IP, 4 Ks, save. Highlights — Bradley Grant 2-3, RBI; Jaxon Woodhouse 1-4, 3B, RBI; Christian Brick 1-4, RBI; Jensen Bowen 2-4, RBI; Cole Susee 0-2, RBI; Mason Hill 1-4, RBI.

WOODLAND 6, LA CENTER 5

La Center 000 004 1—5 3 2

Woodland 060 000 x—6 5 2

La Center

Pitching — Clint Smith 2 IP, 3 K; Ian Thacker 3 IP, K; Saige Keep IP, K; Highlights — Jack Ossenkop 1-4, R, RBI; Sage Keep 1-1, R; Matt Baher 1-2, SB.

Woodland

Pitching — Dustin Pitner 5.2 IP, 0 ER, 5 K, 3 H; Bryce Graham 0.1 IP; Tristan Thomas 1 IP, 2 K. Highlights — Tristan Thomas 1-3, R, 2 RBI; Nolan Autrey 1-3, 2B; Dustin Pitner 1-3, RBI; Wyatt Wooden 1-2, R; Christian Yager 1-3, R, RBI.

SOFTBALL

UNION 5, PRAIRIE 1

Prairie 010 000 0—1 5 4

Union 200 030 x—5 10 1

Prairie

Pitching — Chloe Blehm 5 IP, 5 Ks, loss; Olivia Meyers 1 IP, 2 Ks. Highlights — Kailey St. Peter 1-2; Ashley Shelton 1-3; Kate Lawhead 1-3; Blehm 1-3; Hailey St. Peter 1-3, 2B.

Union

Pitching — Erin Miller 4 IP, 2 Ks, win; Madison McClelland 3 IP, 2 Ks, save. Highlights — Anna Aguon 4-4; Miller 3-3, RBI; Halee Vinyard 1-4; McClelland 1-3; Maleya Burns 1-3; Samantha Crawford 0-3, RBI; Kaitlin Manker 0-1, RBI.

LA CENTER 13, BATTLE GROUND 12

(8 innings)

La Center 211 311 04—13 20 7

B. Ground 300 411 03—12 11 5

La Center

Pitching — Abby England 8 IP, 11K, 2 BB; Highlights — Kaylie Faul 2-5, 2 R; Abby England 3-5, 3 R, 4 RBI, 3 HR; Megan Muffett 3-5, 3 R; 3B; Paige Stinson 4-5, 2 R, 4 RBI, 3B, HR; Maddie Stimmel 3-5, R, 2 RBI; Caitlyn Thompson 2-5, R, RBI, HR, SB; Quinn Wiseman 1-5, R, SB; Sydney Mairose 1-4, RBI, SB; Josie Elston 1-5, RBI.

Battle Ground

Pitching — Danyelle Joli 8 IP, 4K, 0 BB; Highlights — Brianna Adams 1-4, 2 R; McKayla Perry 3-5, 4 R, SB; Morgan Stradley 1-5, R, RBI, SB; Alexis Morrison 0-5, 2 RBI; Haley Buck 2-4, R, 2 RBI, HR; Lorigan Steuben 2-5, 2 R, RBI, 2B; Danyelle Joli 1-5, R, RBI, HR; Jennifer Westrand 1-3, R.

MOUNTAIN VIEW 9, COLUMBIA RIVER 8

Col.River 122 100 2—8 8 1

Mtn.View 005 040 x—9 7 3

Columbia River

Pitching — E. Klundt 3 IP, 7 Ks; Andrea Hoey 4 IP, loss, 2 Ks; Highlights — H. Dyer 1-3; Gabbi Collins 1-3 2B; I. Parkin 1-4 2B 2RBI; Cassie Grigg 2-2 2B RBI; Hoey 1-2; C. Eisenhauer 1-3; A. Jones 1-3 2B 2RBI.

Mountain View

Pitching — Amanda Grimes 3 IP, 2 Ks; Maelyn O’Campo 4 IP, win, 1 K; Highlights — Saydee Christenson 1-4; O’Campo 1-4; Sydney Brown 1-1 RBI; Taylor Paull 1-2 2B 3RBI; Raelyn Clemmer 1-2 2B RBI; Morgan Brown 1-2 2B 3RBI; Olivia Hanes 1-3 2B

RBI.

JV — Mountain View 20-8.

HOCKINSON 14, FORT VANCOUVER 3

Fort 002 01—3 2 0

Hockinson 830 3x—14 6 2

Fort Vancouver

Pitching — Kemp 3 IP, loss, 4 Ks; Tofte 1 IP; Highlights — Sanchez 1-3 2B 2R; Jurcich 1-2 2B 2RBI; King 1R.

Hockinson

Pitching — Abby Runyon 5 IP, win 9 Ks; Highlights — Ellie Skinner 1-1 RBI R; Jaylee Robinson-Waser RBI; Hailey Runyon RBI 2R; Jenna Remenar 2RBI 1R; Jennifer Sexson 1-2 2RBI; Amber Griffith 1-3 2RBI 1R; Addison Penner 1R; Hayley Oja 1R; Emily Seekins 1R; Brooklyn Byers 1R; Emma Nokelby 1-3 RBI 2R; Mekina Tapio 1-1 2RBI 2R.

HERITAGE 19, WOODLAND 4

Heritage 234 64—19 20 1

Woodland 121 00—4 9 1

Heritage

Pitching — Kellee Fugman 3 IP (W) 8 H, 4 R, 1 K; Janessa Lindsey 2 IP, 1 H, 2 K. Highlights — Alana Nuttman 4-4, 5 R, 2 RBI; Ashlyn Fleek 3-5, 3 R, 3 RBI; Bayleigh Snaric 3-4, 1 R, 3 RBI; Maddison Alvarez 2-2, R, 3 RBI; Shelley Gracey 3-4, 2 R, 2 RBI; Kellee Fugman 2-4, R; Brettley Lundberg 2-4, 3 R, 2 RBI.

Woodland

Pitching — Daylin Siple 4.2 (L) 13 ER, 5 K; Highlights — Chloe Eddy 2-3, RBI; Kaily Christensen 3-2; Delani Stepper 2-3, R.

RIDGEFIELD 4, EVERGREEN 0

Ridgefield 010 110 1—4 7 1

Evergreen 000 000 0—0 0 0

Ridgefield

Pitching — Kaia Oliver 7 IP (W) 0 H, 16 K, 0 BB. Highlights — Calli Martin 2-2, 2 R; Sarah Jenkins 1-3, 2 RBI; Kaia Oliver 1-3, R; Haley Olchowy 1-1, 2 RBI.

Evergreen

Pitching — Carissa Cutler 7 IP (L) 7 H, 4 ER, 9 K.

BOYS SOCCER

COLUMBIA RIVER 1, HUDSON’S BAY 0

Hudson’s Bay

Goalkeeper saves — Colin Marshall 3.

Columbia River

Goal (assist) — Ethan Adams (Jack Kolosvary). Goalkeeper saves — Reilly Burke 4; David Gonzalez 4.

Halftime — 0-0. JV — River 5-2

FORT VANCOUVER 1, MARK MORRIS 1

Fort Vancouver

Goals (assists) — Jawad Fadhil (Hassan Mayahi); Goalkeeper saves — Leviu Croitor, 2. Coach’s standout — Leviu Croitor.

JV — Fort Vancouver 2-0

SKYVIEW 1, RIDGEFIELD 1

Skyview

Goal — Mike Kimbrell. Goalkeeper saves — Thomas Ewert 2.

Ridgefield

No report

Halftime — 1-1

JV — Skyview 5-0.

WOODLAND 2, LA CENTER 1

Woodland

Goals (assists) — Kevin Terhorst; Brennan Lamoreaux (Aidan Thrall). Goalkeeper saves — Filiberto Alamilla 3. Coach’s standouts — Terhorst and Trent Snead.

Halftime — 2-1. JV — 1-1.

PRAIRIE 2, HOCKINSON 0

Prairie (1-3)

Goals (assists) — Moses Savenok; Donovan Benko (Austin Mahoney). Goalkeeper saves — C.J. Henry 1; Tristan Glaser 3. Coach’s standout — Lucas Tisdale.

Halftime — 1-0. JV — Prairie 3-0.

HERITAGE 1, MOUNTAIN VIEW 0

Mountain View

Goalkeeper saves — Nicolas Popoca, 2.

Heritage

Goals (assists) — Spencer Clark; Goalkeeper saves — Randy Ausborn, 4. Coach’s standout — Grant Thiriot, and Justin Cibart

Halftime: 1-0; JV: Heritage won

GIRLS TENNIS

UNION 5, RIDGEFIELD 0

Singles — Kenzie Schreiner (U) d. Sally Bishop-Smith 6-0, 6-0; Machi Nishikawa (U) d. Ravenna Supra 6-2, 6-0; Yanni Li (U) d. Mack Wells 6-2, 6-0.

Doubles — Elysha Fu/Nicole Knudtson (U) won; Jessica Hou/Miriam Muntean d. Kelsi Morris/Kira Kapley 6-4, 6-1.

GIRLS GOLF

CAMAS 157, PRAIRIE 209, COLUMBIA RIVER 237

At par-37 Tri-Mountain

CAMAS — Abby Jiang 37, Emma Cox 38, Hailey Oster 39, Wenny Cai 43, Lauryn Tsukimura 50, Avery Salvato 52.

PRAIRIE — Delainey Patterson 45, Baylee Robertson 48, Emma Sorenson 56, Madi Schmidt 60, Lauren Hopgood 93.

COLUMBIA RIVER — Taylor Blakley 51, Madeline Kim 54, Abby Kinney 57, Sara Beeks 75, Leah DeWitt 85.

HOCKINSON 217,

FORT VANCOUVER inc.

At par-34 Fairway Village

HOCKINSON — Emily Martin 51, Jillian Christensen 51, Ann Chungtrakool 54, Emma Royce 61, Katie Wyncoop 63.

FORT VANCOUVER — Kiana Coburn 44, Hallie Tibbits 59.

KELSO 223, WASHOUGAL 243

At par-35 Orchard Hills

WASHOUGAL — Kallie Sakamoto 43, Corrin Kassel 63, Abbi Lyle 65, Andrea Gonzales 72, Tessa Anderson 77.

KELSO — Kylee Gibbs 54, Payton 55, Kaitlyn Haase 56, Molly Moroney 58, Sarah Brewer 62.