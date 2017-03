High school scoreboard, March 23

A A

THURSDAY’s Schedule

(Subject to change)

BASEBALL

Central Catholic (Ore.) at Battle Ground, 4 p.m.

Skyview at Columbia River, 4 p.m.

Union at Ridgefield, 4:30 p.m.

Evergreen at Hudson’s Bay, 4 p.m.

Fort Vancouver at Mountain View, 4 p.m.

Prairie vs. Kelso, 6 p.m. at Lower Columbia College

Woodland at Rochester, 4 p.m.

Washougal at Columbia-White Salmon, 4 p.m.

Hockinson at Cleveland (Ore.), 4 p.m.

SOFTBALL

Battle Ground at Union, 4 p.m.

Camas at Heritage, 4 p.m.

Washougal at Skyview, 4 p.m.

Hudson’s Bay at Clatskanie (Ore.), 4:30 p.m.

Montesano at R.A. Long, 4 p.m.

Rochester at Woodland, 4 p.m.

Astoria (Ore.) at Mark Morris, 4 p.m.

BOYS SOCCER

Battle Ground vs. Hudson’s Bay, 7 p.m. at Kiggins Bowl

Seton Catholic at King’s Way Christian, 6 p.m.

Stevenson at Columbia-White Salmon, 6 p.m.

La Center at Toledo-Winlock, 7 p.m.

TRACK AND FIELD

Prairie at Evergreen, 3:30 p.m.

Washougal at Columbia River, 4 p.m.

R.A. Long at Woodland, 3:30 p.m.

Ridgefield at Mark Morris, 3:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Skyview at Mountain View, 3:30 p.m.

Hudson’s Bay at Battle Ground, 3:30 p.m.

Mark Morris at Evergreen, 3:30 p.m.

GIRLS GOLF

Camas vs. Union, 3 p.m. at Camas Meadows

Skyview vs. Heritage, 3 p.m. at Club Green Meadows

Battle Ground vs. Ridgefield, 3:30 p.m.

Kelso vs. Mountain View, 3 p.m. at Fairway Village

Fort Vancouver vs. Prairie, 3 p.m. at The Cedars

Evergreen vs. Hudson’s Bay, 3:30 p.m. at Heron Lakes

BASEBALL

Non-league

MOUNTAIN VIEW 10, COLUMBIA RIVER 8

Col. River 030 005 0—8 11 2

Mtn. View 000 073 x—10 8 4

Columbia River

Pitching — Brian Rice 1.0 IP; Nick Nygard 3.2 IP; Koben Jamison 0+ IP; Jacob Barnes 0.1 IP; Dakota Mason 1.0 IP (W); Highlights — Royce Cone 3-3, 3 RBI, R; Brian Rice 3-5, 2 RBI, R; Koben Jamison 2-4, 2 R; Shawn Craig 1-3, R; Derek Mettler 2-2.

Mountain View

Pitching — Jasper Rank 5.0 (W), 9 K; Hayden Minich 0.2 IP; Andre Scheer 1.1 IP; Highlights — Spencer Warner 1-3, 3 RBI, R; Andrew Henseley 1-4, RBI, R; Lucas Gregory 2-4, 2 RBI; R; Andre Scheer 2-3, 2 R, 2

RBI.

MARK MORRIS 7, HUDSON’S BAY 4

MM 101 001 4—7 12 2

Bay 011 011 0—4 7 0

Mark Morris

Pitching — Lane Speaker 1.1 (W); Highlights — Speaker 2-4; Jenkins 4-4; McClung 3-4.

Hudson’s Bay

Pitching — Kaden Beeler 6.1 (L), 4 K, 0 BB; Allen Merrill 0.1; Highlights — Quadrese Teague 2-4; Matt Schram 1-4, 2B; Carter Stephens 2-4; Payton Westrick 1-3; Tevyn Sivers 1-3.

SOFTBALL

4A Greater St. Helens League

W L

Union (3-1) 1 0

Camas (2-0) 1 0

Skyview (2-0) 0 0

Heritage (1-2) 0 1

Battle Ground (2-3) 0 1

UNION 8, MOUNTAIN VIEW 6

Mtn. View 310 000 2—6 7 2

Union 401 030 x—8 7 5

Mountain View

Pitching — Grimes 0+ (ND); O’Campo 5.1 (L), 3 K; Highlights — Christenson 2-3, R, RBI; Paull 2-4, 3 RBI; Clemmer 1-3, 2 R.

Union

Pitching — Erin Miller 3 IP (W), 2 K; Maddie McClelland 4 IP, 2 K; Highlights — Anna Aguon 2-3, 2 R; Halee Vinyard 2-4, R, 3 RBI; Amanda Lail 1-2, R, RBI; Hannah Zumwalt 1-3, R, RBI.

CAMAS 15, HERITAGE 0 (5)

Heritage 000 00—0 5 3

Camas 142 8x—15 14 1

Heritage

Pitching — Bayleigh Snaric 3 IP (L); Keliee Fugman 1 IP; Highlights — Alana Nuttman 1-3; Ashlyn Fleek 1-2; Shelley Graacey 2-2; Anna Chaika 1-1.

Camas

Pitching — Tiana Bevens 5 IP (W), 2 K; Alyssa Tomasini 3-3, 2 R, 2 RBI; Allie Hancock 2-4, 3 RBI, R; Kylie Obermiller 2-4, 2 RBI; Chloe Nidick 2-2, 2 R, 2 RBI.

Non-league

WOODLAND 15,

FORT VANCOUVER 2 (5)

Fort 100 01— 2 6 2

Woodland (10)41 0x—15 5 0

Fort Vancouver

Pitching — Taylor Kemp 2 IP (L); Sydney Brugman 2 IP. Highlights — Brugman 2-3; Kallie Bonneville 1-3; Camryn Jurcich 2-3, RBI; Mikaela King 1-2.

Woodland

Pitching — Daylin Siple 0.1; Gwen Elkinton 3.2 (W), 6 K; Highlights — Chloe Eddy 2-3, 2 2Bs; Peyton Foster 1-1, 2 RBI; Kaily Christensen 1-4, 2 RBI.

BOYS SOCCER

2A Greater St. Helens League

W L

Columbia River (4-0-1) 1 0

R.A. Long (3-2-0) 1 0

Mark Morris (1-1-1) 1 0

Ridgefield (1-1-2) 0 0

Woodland (3-2-1) 0 1

Washougal (0-4-0) 0 1

Hockinson (0-5-0) 0 1

COLUMBIA RIVER 3, WOODLAND 2 (5-4 SHOOTOUT)

Columbia River

Goals (assists) — Jake Connop (Jackson Kleier), Jack Kolosvary (PK); Goalkeeper saves — Reilly Burke, 2; David Gonzalez-Martinez 1 (shootout).

Woodland

Goals (assists) — Brennan Lamoreaux (Mark Gomez); Gomez (Lamoreaux). Goalkeeper saves — Filiberto Alamilla 7. Coach’s standouts — Levi Orem and Gomez

Halftime — Woodland 2-0

JV — Columbia River 8-3.

MARK MORRIS 3, HOCKINSON 2

Hockinson

Goals — Phil Warthen; Eric Lakey.

Halftime — Hockinson 1-0

R.A. LONG 5, WASHOUGAL 2

Washougal

Goals (assists) — Nicholas Erickson (Jamison Wright); Antonio Reyes (Erickson). Goalkeeper saves — J.J. Dobles 7. Coach’s standouts — Erickson and Nelson Lord.

Halftime — 3-0.

JV — Washougal 4-1.

Non-league

PRAIRIE 0, CAMAS 0

Prairie

Goalkeeper saves — CJ Henry, 4. Coach’s standout — Quentin Roemer

Camas

Goalkeeper saves — Spencer Vela 2; Jason Ellis 2. JV — Camas 5-1

HERITAGE 2, EVERGREEN 0

Heritage

Goals (assists) — Spencer Clark (Justin Cibart); John Vargas. Goalkeeper saves — Ausborn 1. Coach’s standouts — Cibart and Max Vasko.

Evergreen

Goalkeeper saves — Matt Landson 2; Blaine McKee 2. Coach’s standouts — Killian Burris and Henry Davidson. JV — 0-0.

UNION 3, FORT VANCOUVER 2

Union

Goals (assists) — Taye Bunda (Mark Fabyanchuk), Taye Bunda (PK), Hayden Threlkeld (Aidan McGinty); Goalkeeper saves — Brandon Wolter, 2.

Fort Vancouver

Goals (assists) — Christian Ruiz; Pablo Alvarado (Ruiz). Goalkeeper saves — Levi Croitor 14. Coach’s standout — Juan Osorio

Halftime — Fort Vancouver 1-0

JV — Union 4-0

Late Tuesday result

KING’S WAY 4, CASTLE ROCK 0

King’s Way Christian

Goals (assists) — Uriah Beckley (Chandler Wann), Wann (unassisted), Austin Lauser (unassisted), own goal; Goalkeeper saves — Colton Lange 4, Spencer Ozgur 1.

Halftime — 2-0.

GIRLS TENNIS

RIDGEFIELD 4, KING’S WAY CHRISTIAN 1

Singles — Sally Bishop-Smith (R) def. Sophia Ozeruge (KW), 6-1, 6-0; Kylie Greenwald (R) def. Emily Enquist (KW), 6-0, 6-0; Kayla Bennett (R) def. Abby Placencia (KW), 6-2, 6-2

Doubles — Piper Wastradanski/Autumn Rataczak (KW) def. Macie Wells/Ravenna Supra (R), 6-4, 6-4; Hallie Stalcup/Kelsi Morris (R) def. Maddie Lameh/Jordan Veltkamp (KW), 6-0, 6-0. JV — 1-1