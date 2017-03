High school scoreboard, March 28

A A

Tuesday’s Schedule



(Schedule subject to change)

BASEBALL

Mountain View at Hudson’s Bay, 4 p.m.

Woodland at Columbia River, 4 p.m.

Hockinson at Mark Morris, 4 p.m.

Washougal at R.A. Long, 4 p.m.

Columbia-White Salmon at Corbett (OR), DH, 1 p.m.

Castle Rock at King’s Way Christian, DH, 3 p.m.

Stevenson at La Center, DH, 3 p.m.

SOFTBALL

Camas at Battle Ground, 4 p.m.

Skyview at Heritage, 4 p.m.

Washougal at Union, 4 p.m.

Kelso at Evergreen, 4 p.m.

Prairie at Hudson’s Bay, 4 p.m.

Fort Vancouver at Mountain View, 4 p.m.

Castle Rock at Woodland, 4 p.m.

BOYS SOCCER

Kelso vs. Heritage, 5 p.m. at McKenzie Stadium

Mountain View at Battle Ground, 7 p.m.

Camas vs. Fort Vancouver, 7 p.m. at Kiggins Bowl

Evergreen vs. Union, 7 p.m. at McKenzie Stadium

Stevenson at Castle Rock, 6 p.m.

Toledo-Winlock at Columbia-White Salmon, 6 p.m.

King’s Way Christian at La Center, 7 p.m.

Seton Catholic at Montesano, 6 p.m.

TRACK AND FIELD

Battle Ground, Evergreen at Mountain View, 3:30 p.m.

Hudson’s Bay at Prairie, 3:30 p.m.

Fort Vancouver at Kelso, 4 p.m.

GIRLS TENNIS

Battle Ground at Columbia River, 3:30 p.m.

Hockinson at Heritage, 3:30 p.m.

Skyview at Ridgefield, 3:30 p.m.

Evergreen at Fort Vancouver, 3:30 p.m.

Kelso at Hudson’s Bay, 3:30 p.m.

Prairie at Mountain View, 3:30 p.m.

GIRLS GOLF

Woodland, Mountain View vs. Skyview, 3 p.m. at Tri-Mountain

Battle Ground vs. R.A. Long, 3:30 p.m. at Mint Valley

Mark Morris at Heritage, 3:30 p.m. at Club Green Meadows

Prairie vs. Evergreen, 3 p.m. at Fairway Village

Baseball

4A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Union (4-2) 1 0

Battle Ground (3-2) 0 0

Camas (4-1) 1 0

Skyview (2-2) 0 1

Heritage (1-3) 0 1

UNION 10, HERITAGE 0

Heritage 000 00 –0 1 1

Union 103 6x –10 11 0

Heritage

Pitching — Alen Becklehimer 4 IP, loss, 6 Ks. Highlights — Taryn Yarnell 1-2.

Union

Pitching — Jimmy Borzone 5 IP, 8 Ks. Highlights — Grant Dedrick-Malcom 3-3; Bradley Grant 2-3, RBI; Jaxon Woodhouse 1-3, RBI; Christian Brick 1-2, 2 RBI; Jordan Donohue 2-3, 3B, 4 RBIs; Carter Sutton 1-2, 2B; Drew English 1-1.

3A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Kelso (2-3) 2 0

Evergreen (3-2) 2 0

Fort Vancouver (0-0) 0 0

Mountain View (2-3) 0 1

Hudson’s Bay (2-2) 0 1

Prairie (0-3) 0 2

KELSO 6, MOUNTAIN VIEW 5

Kelso 110 200 2–6 9 1

Mtn. View 000 104 0–5 7 2

Kelso

Pitching — Whitright 5.2 IP, 6 Ks; Farley 1.1 IP, 2 Ks, win. Highlights — McDaniel 1-3, 2B, 2 RBI; Theelfall 2-4, RBI; Whitright 2-4, RBI; Silva 1-3; Dickson 1-3; Parsons 1-3; Roberts 1-2, RBI.

Mountain View

Pitching — Trevor Moore 4 IP, 4 Ks; Hayden Minich 2 Ip, 4 Ks; Andre Scheer 1 IP, 2 Ks, loss. Highlights — Garrett Moen 1-4; Spencer Warner 1-4; Andrew Henlsey 1-3, 2B; Grant Francis 1-3; Lucas Gregory 2-4, 2B, 2 RBI; Trevor Moore 0-2, RBI; Nick Mckelvey 1-2, 2 RBI.

CAMAS 6, SKYVIEW 5 (8 innings)

Skyview 101 000 70–5 6 2

Camas 021 000 21–6 8 2

Skyview

Pitching — Daniel Copeland 4.2. IP, 1 ER, 2 K; Johnny Carter 2.1 IP (L), 2 H, 2 ER, 1 K; Nick Jennings 0.1 IP. Highlights — Carter Hill 2-4; Tanner Jaques 1-4, 3 R; Liam Kerr 2-4, R, 2 RBI; Brody Barnum 1-1, R.

Camas

Pitching — Sam Christopher 7 IP, 2 ER, 1 K; AJ Gleaslan 1.0 IP (W); Highlights — Christopher 2-3, R; Tanner Howington 2-4, R, RBI; Trevor Bentley 1-1, R, RBI; Luke Bruno 2-3.

EVERGREEN 7, PRAIRIE 0

Evergreen 000 400 3–7 5 0

Prairie 000 000 0–0 5 3

Evergreen

Pitching — Josh Hibbard 6 IP (W), 4 H, 6 K; Trevor Swartz 1 IP, 1 H, 1 K; Highlights — Swartz 1-3, 2 R, RBI; Carter Monda 2-3, R, RBI; Tommy Snyder 1-2, R, RBI.

Prairie

Pitching — Blake Robb 6 IP (L), 2 H, 0 ER, 6 K; Michael Gradwohl 1 IP, 3 H, 3 ER. Highlights — Greg Bernash 2-3; Joe Nickel 1-3; Connor Smith 1-3; Robb 1-3.

Softball

UNION 7, HOCKINSON 0

Hockinson 000 000 0–0 2 4

Union 202 201 x–7 5 1

Hockinson

Pitching — Abby Runyon 6 IP, loss, 11 Ks. Highlights — Hailey Runyon 1-3; Amber Griffith 1-3.

Union

Pitching — Maddie McClelland 7 IP, win, 8 Ks. Highlights — Anna Aguon 2-3, 2 3Bs, RBI, 3 R; Halee Vinyard 1-3, RBI; Erin Miller 1-4, RBI; Maleya Burns 1-3, RBI; Samantha Crawford 0-2, RBI.

PRAIRIE 10, WOODLAND 3

Woodland 000 300 0–3 3 0

Prairie 200 170 x–10 9 4

Woodland

Pitching — Daylin Siple 6 IP (L), 4 K; Highlights — Kaily Christensen 1-3, RBI; Chloe Eddy 1-3; Justice Holcomb 1-3, RBI.

Prairie

Pitching — Olivia Myers 6 IP (W), 3 H, 5 K, 0 ER; Mallory Williams 1 IP; Highlights — Kailey St. Peter 1-4, GS, 4 RBI; Hailey St. Peter 1-3; Ashley Shelton 2-4; Chloe Blehm 1-3, 2 RBI, HR; Myers 2-3; Kylie Snider 1-2, RBI; Clarissa Martinez 1-3, 2 RBI.

Boys Soccer

2A GREATER ST. HELENS LEAGUE

W L

Columbia River (5-0-1) 2 0 R.A. Long (4-3-0) 2 1

Hockinson (2-5-0) 2 1

Mark Morris (1-2-1) 1 1

Ridgefield (2-2-2) 1 1

Woodland (4-3-1) 1 2

Washougal (0-6-0) 0 3

Monday’s scores

R.A. Long 4, Mark Morris 3

HOCKINSON 2, WASHOUGAL 1 (OT)

Hockinson

Goals (assists) — first goal unavailable, Jesse Mercer.

Washougal

Goals (assists) — Tristan Schipull (Christian Schicker); Goalkeeper saves — JJ Dobles, 5.

Halftime — Hockinson 1-0

JV — Washougal 2-1

RIDGEFIELD 1, WOODLAND 0

Woodland

Goalkeeper saves — Filiberto Alamilla 5. Coach’s standouts Kevin Terhorst and Levi Orem.

Halftime — 0-0

JV — Ridgefield 5-1

Girls Golf

PRAIRIE 188, UNION 203

At Camas Meadows

PRAIRIE — Delainey Patterson 43, Madi Schmidt 46, Baylee Robertson 49, Emma Sorenson 50, Lauren Hapgood 72, Allie Selee 92.

TEAM — Karsyn Rushing 43, Julieta Rendon-Mendoza 50, Katie Brockley 52, Cassidy Pettitt 58, Ashley Bowmer 59, Callie Mills 59.

WASHOUGAL 233, COLUMBIA RIVER 247

At par-37 Tri-Mountain

WASHOUGAL — Kallie Sakamato 43, Abbi Lyle 60, Corrin Kassel 61, Andrea Gonzales 69, Tessa Anderson 73, Hayden Mason 77.

COLUMBIA RIVER — Madeline Kim 51, Lindsay MacNeil 52, Abby Kinney 65, Sara Beeks 79, Leah DeWitt 80, Darby Killeen 84.

Boys Basketball

WASHINGTON ALL-STATE TEAMS

State player of the year (all classes) — Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale.

CLASS 4A

Player of the year — Cameron Cranston, sr., Union.

First team — Cameron Cranston, sr., Union; Malcolm Cola, sr., Federal Way; Darius LuBom, sr., Kentwood; Carson Tuttle, jr., Kamiak; Tyler Kurtz, sr., Richland.

Honorable mention — Riley Sorn, jr., Richland; Anton Watson, soph., Gonzaga Prep; Marcus Stephens, sr., Federal Way; Colby Kyle, jr., Monroe; Rayvaughn Bolton, sr., Kentwood.

CLASS 3A

Player of the year — Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale.

First team — Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale; Jaylen Nowell, sr., Garfield; Nate Pryor, sr., West Seattle; Daejon Davis, sr., Garfield; Trevante Anderson, jr., Lincoln.

Honorable mention — Kevin Porter Jr., Rainier Beach; TJ Mickelson, sr., Capital; Erik Stevenson, jr., Timberline; Jontay Porter, jr., Nathan Hale; Emmitt Matthews Jr., jr., Wilson.

CLASS 2A

Player of the year — Roberto Gittens, sr., Foss.

First team — Roberto Gittens, sr., Foss; Elijah Pepper, so., Selah; Hodges Bailey, sr., Centralia; Donald Scott, sr., Foss; Will Burghardt, sr., Mark Morris.

Honorable mention — Scott Blakney, sr., Prosser; Jett Sobota, sr., Clarkston; Jesse Keltner, sr., Anacortes; Bryce Mulder, sr. Woodland; Hunter Jacob, sr., Wapato; Brian Marty, sr., Tumwater.

CLASS 1A

Player of the year — Trey Delp, sr., Zillah.

First team — Trey Delp, sr., Zillah; Corey Kispert, sr., King’s; Marky Adams, sr., Forks; JR Delgado, sr., Warden; Ryan Maine, sr., Freeman.

Honorable mention — Jack Adams III, sr., Hoquiam; Cole Bajema, soph., Lynden Christian; Jake Wise, sr., La Center; Nate Whitaker, sr., Zillah.

CLASS 2B

Player of the year — Brock Ravet, soph., Kittitas.

First team — Brock Ravet, soph., Kittitas; Luke Lovelady, sr., Life Christian; Matt Poquette, jr., Morton-White Pass; Ryan Ricks, sr., Northwest Christian; Edgar Najera, sr., Brewster.

CLASS 1B

Player of the year — Trazil Lane, sr., Lummi.

First team — Trazil Lane, sr., Lummi; Zach Cain, jr., Taholah; Luke Wagenaar, jr., Sunnyside Christian; PJ Talen, sr., Tacoma Baptist; Peyton Nielsen, jr., Almira-Coulee-Hartline.

Girls Basketball

Co-state player of the year (all classes) — Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet and Anna Luce, sr., Mercer Island.

CLASS 4A

Player of the year — Lexie Hull, jr. Central Valley.

First team — Lexie Hull, jr., Central Valley; Taya Corosdale, sr. Bothell; Shalyse Smith, jr., Bellarmine Prep; JaQuaya Miller, soph., Kentridge; McKenzi Williams, sr., Auburn Riverside.

Honorable mention — Samantha Fatkin, sr., Glacier Peak; Emilee Maldonado, sr., Sunnyside; Paisley Johnson, sr., Glacier Peak; Jamie Loera, jr., Moses Lake.

CLASS 3A

Player of the year — Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet.

First team — Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet; T’ea Adams, sr., Juanita; Josie Matz, sr., Wilson; Promise Taylor, sr., Sammamish; Anna Luce, sr., Mercer Island.

Honorable mention — Kaprice Boston, sr., Lynnwood; Tianna Brown, jr. Bethel; Juanita Agosto, sr., Garfield; Brynna Maxwell, soph., Gig Harbor; Taryn Shelley, sr., Shorewood; Oumou Toure, soph., Kamiakin.

CLASS 2A

Player of the year — Kendall Bird, sr., White River.

First team — Kendall Bird, sr., White River; Elisa Kooiman, sr., Lynden; Emma Duff, sr., Black Hills; Alexius Foster, sr., Franklin Pierce; Brandy Smith, sr., Burlington-Edison.

Honorable mention — Julia Johnson, jr., W.F. West; Janealle Sutterlict, soph., Wapato; Sierra Snyder, sr., Tumwater; Elle Burland, sr., East Valley (Spokane); Katie Campana, sr., Olympic.

CLASS 1A

Player of the year — Jill Townsend, sr., Okanogan.

First team — Jill Townsend, sr., Okanogan; Hailey Van Lith, fr., Cashmere; Jordan Spradlin, sr., Montesano; Stephanie Soares, jr., Mount Baker; Alexis Castro, sr., Granger.

Honorable mention — Taylor Turner, sr., Columbia (Burbank); Avery Dykstra, jr., Lynden Christian; Danielle Tyler, soph., Mount Baker; Abbie Johnson, sr., Cashmere.

CLASS 2B

Player of the year — Peyton Souvenir, sr., Wahkiakum.

First team — Peyton Souvenir, sr., Wahkiakum; Parker Esary, sr., Kalama; Kaelyn Shipley, sr., Kalama; Makenzie Kaech, jr., Ilwaco; Mollie Olson, jr., Napavine.

CLASS 1B

Player of the year — Shania Graham, sr., Republic.