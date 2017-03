Union’s Cameron Cranston is AP’s 4A state player of the year

A A

Add another honor to the high school basketball career of Union’s Cameron Cranston.

Cranston was selected at the Class 4A state player of the year by the Associated Press on Monday.

Cranston averaged 19.3 points a game this season in leading the Titans to the Class 4A Greater St. Helens League title and to the 4A state title game.

Cranston was the lone Clark County player to be named to an all-state first team, although a couple of other locals players earned honorable mention — Woodland’s Bryce Mulder in Class 2A and La Center’s Jake Wise in Class 1A.

No Clark County girl earned all-state recognition.

Michael Porter Jr. of Nathan Hale was the state player of the year for all classifications among the boys.

Jadyn Bush of Bishop Blanchet and Anna Luce of Mercer Island shared the girls honor.

The Associated Press Washington all-state basketball teams for boys and girls by classification as voted on by sports writers and editors from around the state:

BOYS

State player of the year (all classes) _ Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale.

CLASS 4A

Player of the year _ Cameron Cranston, sr., Union.

First team _ Cameron Cranston, sr., Union; Malcolm Cola, sr., Federal Way; Darius LuBom, sr., Kentwood; Carson Tuttle, jr., Kamiak; Tyler Kurtz, sr., Richland.

Honorable mention _ Riley Sorn, jr., Richland; Anton Watson, soph., Gonzaga Prep; Marcus Stephens, sr., Federal Way; Colby Kyle, jr., Monroe; Rayvaughn Bolton, sr., Kentwood.

CLASS 3A

Player of the year _ Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale.

First team _ Michael Porter Jr., sr., Nathan Hale; Jaylen Nowell, sr., Garfield; Nate Pryor, sr., West Seattle; Daejon Davis, sr., Garfield; Trevante Anderson, jr., Lincoln.

Honorable mention _ Kevin Porter Jr., Rainier Beach; TJ Mickelson, sr., Capital; Erik Stevenson, jr., Timberline; Jontay Porter, jr., Nathan Hale; Emmitt Matthews Jr., jr., Wilson.

CLASS 2A

Player of the year _ Roberto Gittens, sr., Foss.

First team _ Roberto Gittens, sr., Foss; Elijah Pepper, so., Selah; Hodges Bailey, sr., Centralia; Donald Scott, sr., Foss; Will Burghardt, sr., Mark Morris.

Honorable mention _ Scott Blakney, sr., Prosser; Jett Sobota, sr., Clarkston; Jesse Keltner, sr., Anacortes; Bryce Mulder, sr. Woodland; Hunter Jacob, sr., Wapato; Brian Marty, sr., Tumwater.

CLASS 1A

Player of the year _ Trey Delp, sr., Zillah.

First team _ Trey Delp, sr., Zillah; Corey Kispert, sr., King’s; Marky Adams, sr., Forks; JR Delgado, sr., Warden; Ryan Maine, sr., Freeman.

Honorable mention _ Jack Adams III, sr., Hoquiam; Cole Bajema, soph., Lynden Christian; Jake Wise, sr., La Center; Nate Whitaker, sr., Zillah.

CLASS 2B

Player of the year _ Brock Ravet, soph., Kittitas.

First team _ Brock Ravet, soph., Kittitas; Luke Lovelady, sr., Life Christian; Matt Poquette, jr., Morton-White Pass; Ryan Ricks, sr., Northwest Christian; Edgar Najera, sr., Brewster.

Honorable mention _ Wyatt Stanley, sr., Napavine; Chase Burnham, sr., Liberty; Wesley Abrams, sr., White Swan; Reece Wallace, jr., Toledo; Jared Cattell, jr., Crosspoint.

CLASS 1B

Player of the year _ Trazil Lane, sr., Lummi.

First team _ Trazil Lane, sr., Lummi; Zach Cain, jr., Taholah; Luke Wagenaar, jr., Sunnyside Christian; PJ Talen, sr., Tacoma Baptist; Peyton Nielsen, jr., Almira-Coulee-Hartline.

Honorable mention _ Kenrick Doherty Jr., sr., Neah Bay; Cade Bosma, jr., Sunnyside Christian; Bailey Moss, sr., Chief Kitsap; Ryan Moffet, fr., Odessa-Harrington.

GIRLS

Co-state player of the year (all classes): Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet and Anna Luce, sr., Mercer Island.

CLASS 4A

Player of the year _ Lexie Hull, jr. Central Valley.

First team _ Lexie Hull, jr., Central Valley; Taya Corosdale, sr. Bothell; Shalyse Smith, jr., Bellarmine Prep; JaQuaya Miller, soph., Kentridge; McKenzi Williams, sr., Auburn Riverside.

Honorable mention _ Samantha Fatkin, sr., Glacier Peak; Emilee Maldonado, sr., Sunnyside; Paisley Johnson, sr., Glacier Peak; Jamie Loera, jr., Moses Lake.

CLASS 3A

Player of the year _ Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet.

First team _ Jadyn Bush, sr., Bishop Blanchet; T’ea Adams, sr., Juanita; Josie Matz, sr., Wilson; Promise Taylor, sr., Sammamish; Anna Luce, sr., Mercer Island.

Honorable mention _ Kaprice Boston, sr., Lynnwood; Tianna Brown, jr. Bethel; Juanita Agosto, sr., Garfield; Brynna Maxwell, soph., Gig Harbor; Taryn Shelley, sr., Shorewood; Oumou Toure, soph., Kamiakin.

CLASS 2A

Player of the year _ Kendall Bird, sr., White River.

First team _ Kendall Bird, sr., White River; Elisa Kooiman, sr., Lynden; Emma Duff, sr., Black Hills; Alexius Foster, sr., Franklin Pierce; Brandy Smith, sr., Burlington-Edison.

Honorable mention _ Julia Johnson, jr., W.F. West; Janealle Sutterlict, soph., Wapato; Sierra Snyder, sr., Tumwater; Elle Burland, sr., East Valley (Spokane); Katie Campana, sr., Olympic.

CLASS 1A

Player of the year _ Jill Townsend, sr., Okanogan.

First team _ Jill Townsend, sr., Okanogan; Hailey Van Lith, fr., Cashmere; Jordan Spradlin, sr., Montesano; Stephanie Soares, jr., Mount Baker; Alexis Castro, sr., Granger.

Honorable mention _ Taylor Turner, sr., Columbia (Burbank); Avery Dykstra, jr., Lynden Christian; Danielle Tyler, soph., Mount Baker; Abbie Johnson, sr., Cashmere.

CLASS 2B

Player of the year _ Peyton Souvenir, sr., Wahkiakum.

First team _ Peyton Souvenir, sr., Wahkiakum; Parker Esary, sr., Kalama; Kaelyn Shipley, sr., Kalama; Makenzie Kaech, jr., Ilwaco; Mollie Olson, jr., Napavine.

Honorable mention _ Sydney Abbott, jr., Davenport; Hailey Higashi, sr., St. George’s; Nakiya Edwards, sr., La Conner; Melissa Lee, jr., Napavine.

CLASS 1B

Player of the year _ Shania Graham, sr., Republic.

First team _ Shania Graham, sr., Republic; Brooklyn Pascua, jr., Tacoma Baptist; Salome Yosef, sr., Cedar Park Christian-Mountlake Terrace; Kristen Broersma, sr., Sunnyside Christian; Katelyn Schwartz, sr., Evergreen Lutheran.

Honorable mention _ Sailor Liefke, jr., Sunnyside Christian; Dakota Patchen, soph., Colton; Tristin Johnson, sr., Neah Bay.